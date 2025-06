– Urząd Dzielnicy Ursynów, w odpowiedzi na apele niektórych mieszkańców SBM „Techniczna”, dokonał rozbiórki przeszkód do jazdy na deskorolce na dawnych kortach przy Kopie Cwila. Działanie to spotkało się z gwałtowną reakcją środowiska stołecznych deskorolkarzy, dla których to miejsce miało charakter symboliczny i kultowy – podawała dzielnica w 2014 r. – Stąd też propozycja otwartego dla obu stron spotkania, na którym chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy można odtworzyć skatepark w tym miejscu (...).