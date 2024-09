Powódź w Jeleniej Górze. Zalane domy, ulice; nieczynna stacja kolejowa. Ewakuowano 500 mieszkańców

Jelenia Góra to kolejne miasto na Dolnym Śląsku dotknięte przez powódź. Nieprzejezdna jest część dróg, na terenie miasta wyłączono też ruch kolejowy - stacja Jelenia Góra została zamknięta. W weekend prezydent miasta wezwał część mieszkańców do ewakuacji oraz do ograniczenia ruchu samochodowego w obrębie miasta.

Władze Jeleniej Góry: "Jesteśmy zbudowani samopomocą sąsiedzką"

Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry podczas konferencji prasowej poinformował dziś, że najgorsze już minęło. Jak przekazano podczas spotkania, przez weekend ewakuowano 500 mieszkańców z Osiedla Robotniczego, okolic ul. Grunwaldzkiej i Wiejskiej.

Woda w zbiornikach suchych - Sobieszów i Cieplice - powoli opada, a z Sobieszowa wkrótce przestanie się przelewać. Również woda w rzece Bóbr opada. Wraz z opadnięciem wody będzie można zacząć prace porządkowe w najbardziej dotkniętych przez powódź rejonach miasta - na Osiedlu Robotniczym, w okolicach ul. Wiejskiej czy przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i al. Jana Pawła II (tu woda może opadać jeszcze przez kilkanaście godzin. Sytuacja była gorsza niż w 1997 roku. Policja apeluje, by nie spacerować w okolicach wałów rzek.

Jesteśmy zbudowani postawą naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o kwestie tzw. samopomocy. Bardzo często były przypadki, kiedy sąsiad sąsiadowi pomagał zarówno w workowaniu, jak i w zabezpieczaniu mienia, czy to przy zabezpieczeniu zwierząt - mówił komendant jeleniogórskiej policji podczas konferencji prasowej.

Worki z piaskiem w Jeleniej Górze:

MPGK, ul. Wolności 161-163,

Zieleń Miejska, ul. Mickiewicza 31A.

Jelenia Góra. Zalana infrastruktura

Zalane zostały drogi w Jeleniej Górze, nieczynne są mosty. Najbardziej dotknięta została droga krajowa nr 3 przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

Zamknięto m.in.:

Drogę krajową nr 3,

ul. Wincentego Pola.

Służby apelują, by nie wjeżdżać na zalane drogi - istnieje ryzyko zalania silnika.

Zamknięto mosty:

na ul. Marcinkowskiego,

na ul. Mostowej,

na Młynówce.

W związku z zalaniem, zamknięto też oczyszczalnię ścieków - urządzenia nie ucierpiały. Ponad 4 tysiące mieszkańców Jeleniej Góry nie ma na ten moment dostępu do prądu. Zostało wyłączonych 40-50 stacji transformatorowych. Będą one uruchamiane wraz z opadaniem wody. Ok. 150 rodzin utraciło dostęp do gazu - również w tym przypadku była to utrata kontrolowana.

Co jednak istotne, w mieście normalnie funkcjonują ujęcia wody Leśniczówka, Kamienna Wieża, Grabarów - a więc woda jest zdatna do spożycia.

Powoli, systematycznie nam się sytuacja stabilizuje w Jeleniej Górze. Przetrzymaliśmy to najgorsze; mam nadzieję, że z godziny na godzinę będzie poprawa.

- mówił Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry podczas konferencji prasowej.

Zniszczenia w Jeleniej Górze - powódź 2024

Na ten moment nie wiadomo, jakie dokładnie zniszczenia spowodowała powódź w Jeleniej Górze - będzie można to ocenić, gdy zacznie opadać woda.

