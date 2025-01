Perła inżynierii ukryta w sercu Bieszczadów. Zwiedzanie wnętrza zapory Solina

10:08

Zwiedzanie wnętrza zapory Solina jest możliwe. To największa zapora wodna w Polsce. A jej wnętrze to atrakcja dla tych, dla których spacer koroną zapory to za mało. A może zaintrygowała ich ta budowla, kiedy jechali kolejką gondolową w Solinie? Oto wszystkie informacje na temat zwiedzania zapory w Bieszczadach. Pamiętajcie, w środku jest zawsze tylko 7 stopni i trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości.

Spis treści

Zapora Solina to prawdziwy gigant

Zapora Solina to prawdziwy gigant o długości 664 m, 8,8 m szerokości aż i 81,8 m wysokości w szczycie. A to przecież tyle, co 24-piętrowe bloki. Na dodatek przy jej budowie powstał największy sztuczny zbiornik w Polsce, Jezioro Solińskie - ma 474 mln m sześciennych pojemności, ponad 2100 ha i głębokość, dochodzącą do 60 metrów. Nic dziwnego, że wiele osób chce zwiedzić tego kolosa, i jest to możliwe - co więcej, można wejść do środka Zapory Solina.

- Oferujemy Państwu spacer po galeriach zapory pod opieką profesjonalnych przewodników, którzy z pasją opowiedzą o historii powstania oraz tajemnicach, które skrywa - zachęcają przedstawiciele PGE.

Główna brama wjazdowa do Elektrowni w Solinie ma adres Solina 61. Tu kupimy bilet. Bilet można też kupić online na stronie solina.pl.

Jeśli jednak wybieramy się na zwiedzanie większą grupą, trzeba wcześniej zarezerwować zwiedzanie. Oto wszystkie informacje, jakich potrzebujecie, by zwiedzić zaporę w Solinie - godziny otwarcia, ceny biletów, informacje, czego nie wolno wnieść do środka. Czytajcie.

Zwiedzanie zapory w Solinie. W jakie dni jest możliwe?

wtorek, środa, piątek, sobota w godzinach 9.00-17.00

niedziela, poniedziałek, czwartek - nieczynne

zwiedzanie indywidulane - godz. 11, 12.30 i 14.

zwiedzanie grupowe - 9.30, 11.00, 12.30, 15.30

Jak informuje PGE Energia Odnawialna S.A Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce, na teren zapory mogą wejść wyłącznie osoby pełnoletnie i muszą mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Całkowity czas zwiedzania wynosi nieco ponad godzinę - 60-70 minut. Uwaga - weźcie ciepłe ubrania, bo temperatura w zaporze ok. 7 stopni Celsjusza. Oczywiście wszyscy uczestnicy wycieczki są zobowiązani do poruszania się na terenie elektrowni wodnej Solina w kaskach ochronnych, które zostaną wypożyczone w cenie biletu.

Jeśli chcecie połączyć zwiedzanie zapory z jazdą kolejka, tu dowiecie się ile kosztuje bilet na kolejkę gondolową w Solinie.

A tak wygląda trasa kolejki nad zaporą na rzece San. Niesamowity widok na Jezioro Solińskie i Bieszczady.

Zapora Solina. Zwiedzanie - ceny biletów

Zwiedzanie indywidualne

Bilet normalny 42 zł w kasie - 38 zł bilet kupiony on line

Bilet ulgowy (młodzież szkolna do lat 18, studenci do lat 26, emeryci) 37 zł w kasie, 33 zł online

Bilet dla dzieci do lat 6 bezpłatny w kasie, online - 1 zł

Bilet dla pracowników GK PGE 30 zł

Grupy zorganizowane (minimum 17 osób)

Osoby dorosłe (w tym emeryci, seniorzy 70+) 36 zł kasa / 32 zł online

Młodzież szkolna, studenci do lat 26 - 32 zł / 28 zł

Oto największe tamy i zapory w Polsce

Czego nie można robić w zaporze?

W obiekcie w Solinie jest wiele zakazów.

Na terenie elektrowni wodnej Solina obowiązują następujące bezwzględne zakazy:

Zakaz filmowania oraz robienia zdjęć.

Wnoszenia broni palnej.

Wnoszenia materiałów niebezpiecznych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, materiałów toksycznych, odurzających, wybuchowych bądź chemicznych o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej.

Wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów.

Wnoszenia przedmiotów mogących zakłócić pracę urządzeń elektrowni, w tym włączonych telefonów komórkowych, smartfonów itp.

Prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.

Wnoszenia walizek, plecaków, toreb, siatek i innego rodzaju bagaży (są szafki depozytowe)

Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)

Wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

Wejścia na teren elektrowni, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

Palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych oraz korzystania z jakiegokolwiek źródła otwartego ognia.

Samowolnego opuszczania trasy zwiedzania lub oddalania się od grupy.

Zbliżania się, dotykania, naciskania przycisków czy przełączników w urządzeniach znajdujących się na trasie zwiedzania.

Historia budowy zapory na rzece San

Rzeka San często wylewała, dlatego już przed wojną rozważano budowę zapory, regulującej jej przepływ. Plany małej zapory w Myczkowcach były już w 1921 roku. To były plany lwowskiego hydrologa, Karola Pomianowskiego. Potem plany kilka razy zmieniano. Ostatecznie działania przy budowie zapory w Bieszczadach zaczęły się po II wojnie. Rozpoczęto je w 1953 roku, natomiast mniejszą zaporę Myczkowce, która miała stać się zaporą wspierającą, zbudowano w latach 1956-1960.

W 1960 roku rozpoczęto prace według projektu Feliksa Niczke z Energoprojektu Warszawa, zaś cała budowa została zakończona w 1969 roku. Przez powstanie zapory i Jeziora Solińskiego trzeba było zalać kilka miejscowości - ich pozostałości do dziś pozostają na dnie Jeziora Solińskiego.

Zobacz zdjęcia największej zapory w Polsce

