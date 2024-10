Kolejka gondolowa Solina - 8 minut jazdy z widokiem na Bieszczady

Kolejka gondolowa Solina to całkiem nowa atrakcja. Kolej gondolowa nad Soliną jest w Bieszczadach, a jej trasa wiedzie nad słynną zaporą, między górami Plasza oraz Jawor. Nie macie lęku wysokości? To tu jest najwyższa podpora w Polsce! Ile kosztuje bilet na gondolę w Solinie i jak go kupić? Ile trwa przejazd? Odpowiadamy.

Spis treści

Aktualizacja 13.10

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, kolej w dniu 13.10. 2024 jest nieczynna - poinformowali zarządcy. Bardzo mocno wieje.

Kolejka Solina w Bieszczadach

Ta kolejka ma dopiero dwa lata. Polskie Koleje Linowe uruchomiły ją 1 lipca 2022. I ogłosiły, że to najnowocześniejsza kolejka linowa w Polsce. Jeśli znacie już kolejkę na Kasprowy Wierch, Gubałówkę, w Krynicy, Parku Śląskim w Chorzowie i tę, której trasa wiedzie nad Odrą we Wrocławiu, czas poznać kolej linową w Bieszczadach! Niewiele jest widoków tak zapierających dech, jak Jezioro Solińskie i zapora z góry. Od maja 2024 na trasie kursuje także specjalna gondola gastronomiczna.

Kolej linowa w Solinie jest szczególną atrakcją również pod względem technologicznym. Ma najwyższą w kraju podporę, mierzącą 75 m wysokości. Całkowita długość trasy, którą pokonuje kolejka gondolowa Solina wynosi 1580 metrów. Różnica wysokości między dolną a górną stacją kolejki osiąga 100 metrów. Typem kabiny wykorzystanym przez PKL jest przeszklona gondola, która została przystosowana także dla osób niepełnosprawnych. W jednej kabinie zmieści się jednocześnie 8 osób. Trasa składa się z 25 takich kabin. Kolejka poruszają się z prędkością 6 metrów na sekundę. W czasie wjazdu na stację, kolejka zwalnia do 0,2 m/s. Zdolność przewozowa na dzień - 17 600 osób.

Godziny otwarcia kolejki gondolowej Solina

Kolejka nad Soliną pracuje zazwyczaj w godzinach od 9 do 18. W dni, gdy zainteresowanie jest większe, godziny otwarcia są dłuższe - do 19. Ale też kolejka może być przez kilka tygodni zamknięta. Uzasadnione jest to koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Aby sprawdzić aktualne godziny pracy, należy skontaktować się z obsługą PKL Solina lub odwiedzić oficjalną stronę internetową przewoźnika.

Poziom stacji dolnej to 456 metrów nad poziomem morza. To obok deptaka w Solinie. Tu znajduje się strefa multimedialna, atrakcja dla najmłodszych w czasie oczekiwania na przejazd. W tym miejscu powstała również ekspozycja dotycząca historii Bieszczad. Można tam zdobyć np. informacje o nieistniejących już wsiach oraz o powstawaniu zapory Solińskiej.

Stacja górna kolejki nad Soliną

Jest na wysokości 561 m n.p.m. Na jej szczycie zbudowano wieżę widokową o wysokości 55 metrów, dzięki czemu podróżujący mogą podziwiać widok na Jezioro Solińskie, Zalew Myczkowski, Góry Słonne oraz bieszczadzkie połoniny. Na taras widokowy można się dostać schodami lub wjechać windą. Z wieży widokowej udostępniany jest obraz na żywo przez kamerę nad Soliną.

Jest tu też zewnętrzny szklany chodnik, tylko dla tych, którzy nie mają lęku wysokości.

Ile kosztuje bilet na gondolę w Solinie i jak go kupić?

Bilety można kupić w kasach biletowych stacji Plasza oraz Jawor, w biletomatach i przez internet. Kosztują 39 - 49 zł za osobę, a bilet rodzinny - 129 zł. Oto pełen cennik:

Autor: mat. prasowe Kolej gondolowa Solina. Cennik Link: powiększ

Gondola w Solinie. Dane

Nazwa PKL: Kolej gondolowa Solina

Rodzaj kolejki: Kolej gondolowa

Długość trasy: 1580 metrów

Pojemność: 8 osób

Czas wjazdu: 5 minut

Stacja dolna: Solina 190, 38-610

Stacja górna: Solina 60, 38-610

