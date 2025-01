Odbudowa domków fińskich na Polu Mokotowskim w końcu nastąpi? Trwa wybór wykonawcy

Zobacz galerię 26 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rozebrane domki fińskie na Polu Mokotowskim w Warszawie

W ramach remontu Pola Mokotowskiego w Warszawie miała nastąpić odbudowa domków fińskich. W jednym z nich zamieszkiwał kiedyś Ryszard Kapuściński. Wszystko miało być gotowe w 2024 r., jednak z wykonawcą zerwano umowę. Teraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest w trakcie wyboru kolejnego. Czy tym razem inwestycję uda się dokończyć?

Odbudowa domków fińskich na Polu Mokotowskim – tym razem się uda?

Opóźniony o ponad rok remont Pola Mokotowskiego w Warszawie zakończył się 12 grudnia 2023 r. Choć zakres przeprowadzonych prac był znacznie mniejszy, niż zakładała pierwotna koncepcja przygotowana przez pracownię WXCA, i tak zrobiono sporo. Największe zmiany przeszły okolice stawu głównego, który został rozbetonowany i zyskał nowe pomosty oraz ławki. W całym parku pojawiły się nowe ścieżki, mostki oraz dodatkowe nasadzenia zieleni.

W ramach inwestycji miała też nastąpić odbudowa dwóch domków fińskich, które niegdyś tu stały. Niestety, z tym wciąż są problemy. Domki fińskie są oficjalnie w remoncie od 2022 r., ale okazało się, że ich stan jest bardzo zły i konieczna jest rozbiórka oraz odbudowa. Co gorsza, w lipcu 2024 r. Zarząd Zieleni rozwiązał umowę z wykonawcą z uwagi na niespełnienie warunków umowy.

Miasto nie składa jednak broni. Pod koniec grudnia 2024 r. ogłoszono przetarg na nowego wykonawcę. Zarząd Zieleni zapewnia, że w ciągu kilku tygodni podpisze umowę z firmą, która dokończy prace. Zgłosiło się trzech chętnych, oczekujących za swoje usługi od 2,3 do 2,7 mln zł. To nieco więcej, niż zakładało miasto (2,2 mln zł), jednak urzędnicy zapewniają, że finanse nie będą problemem.

Zobacz galerię 65 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Remont Pola Mokotowskiego w Warszawie

Czym są domki fińskie na Polu Mokotowskim? W jednym mieszkał Ryszard Kapuściński

Tak zwane domki fińskie w Warszawie to zbudowane po wojnie drewniane parterowe budynki, przeznaczone na mieszkania dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy i innych osób. Większość domków fińskich z czasem rozebrano, ale przetrwały one m.in. na osiedlu Jazdów w Warszawie, a także na Polu Mokotowskim, choć tu zaledwie dwa. Co ciekawe, w jednym z nich zamieszkiwał kiedyś Ryszard Kapuściński.

Domki fińskie na Polu Mokotowskim miały zostać wyremontowane w ramach remontu parku, ale póki co jedynie z niego zniknęły w związku z rozbiórką. Wykonawca nie wywiązał się z zadania i nie odtworzył ich w wyznaczonym terminie. Koszt remontu kilka lat temu szacowano na ok. 2 mln zł.

– Remont dwóch domków fińskich na Polu Mokotowskim rozpoczął się na przełomie lutego i marca 2022 roku. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Od początku zakładaliśmy opcję wykorzystania części materiałów, które podczas rozbiórki zostaną sklasyfikowane jako nadające się do ponownego zastosowania. Niestety, po wykonaniu rozbiórki domków fińskich okazało się, że nie nadają się do ponownego wykorzystania – informowała w ubiegłym roku Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka prasowa ZZM. – Część najlepiej zachowanych elementów zostanie przekazana do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, które być może wykorzysta te elementy jako część ekspozycji. Ponadto podczas odkrywki fundamentów, okazało się, że są one w bardzo złym stanie i musimy wykonać dodatkowe prace, aby je wzmocnić i postawić na nich domki – niestety wpłynęło to również na przesuniecie w czasie terminu wykonania remontu.

Jeśli chodzi o terminy, to na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy domki powrócą, ale powinno to nastąpić w 2025 r. Nowy wykonawca robót budowlanych będzie miał bowiem pół roku od momentu zawarcia umowy na ich przeprowadzenie. Po odbudowie drewniane budynki – a przynajmniej jeden z nich – pełnić mają funkcje kulturalne. Jak na razie powstały jedynie przyłącza, które pozwolą doprowadzić do tych obiektów media.

– Jeden z domków przed laty zamieszkiwał Ryszard Kapuściński, dlatego w planach jest by jeden z domków stał się centrum reportażu. Animacją i ofertą kulturalna tego miejsca zajmie się inna jednostka – Biuro Kultury – podaje Kwiecień-Łukaszewska.

Autor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Wizualizacja Pola Mokotowskiego w Warszawie po odbudowie domków fińskich.

Nowe alejki na Polu Mokotowskim w 2025 roku

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy prowadzi też prace przy alejkach na Polu Mokotowskim. Z uwagi na zdecydowanie mniejszy zakres nie są one na szczęście tak uciążliwe jak remont zakończony w 2023 r. Nowe alejki poprawią funkcjonalność parku – jedna z nich powstaje w miejscu, gdzie dotąd znajdowała się „dzika” ścieżka wydeptana przez spacerowiczów.

– Planujemy wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej – jednej, w części ochockiej, prowadzącej do toalety i drugiej – w miejscu istniejącego przedeptu, w pobliżu drewnianego deku (od pomnika upamiętniającego Lotnisko Mokotowskie). Prace w zakresie tego zadania rozpoczniemy w tym roku, zaś koniec przewidujemy na 2025 rok – informował w 2024 r. ZZM.

Na razie nie wiadomo, co z innymi elementami pierwotnej koncepcji modernizacji parku, które do tej pory nie zostały zrealizowane. Przypomnijmy, że chodzi m.in. o tzw. Pawilony Żywiołów oraz nowe place zabaw. W planach na ten rok ich nie ma, a miasto jak dotąd nie zabrało głosu w tej sprawie – na dobrą sprawę nie wiadomo nawet, czy kiedykolwiek powstaną.

Zobacz galerię 19 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Pole Mokotowskie po remoncie zimą

