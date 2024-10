– Parki linearne to zielone, długie, choć stosunkowo wąskie trakty łączące ze sobą poszczególne części dzielnicy lub miasta. Dzięki nim mieszkańcy mogą podróżować odcięci od hałasów i spalin, za to otoczeni przyrodą. Pozwalają także zaaranżować dużą zieloną przestrzeń w uporządkowaną i spójną całość – wyjaśnia ZDM. – W przypadku ulic Rudnickiego, Perzyńskiego i Podczaszyńskiego takie zagospodarowanie terenu całkowicie zmieni krajobraz ulic i dopasuje je do współczesnych standardów. Ponadto niska zieleń na tak dużej powierzchni zwiększy chłonność terenu. Przy coraz częstszych opadach nawalnych ma to duże znaczenie.