Modernizacja Rynku w Lesznie. Ma być więcej drzew i nowa nawierzchnia z przyłączami dla restauratorów

Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: UM Leszno Modernizacja Rynku w Lesznie - koncepcja

Projekt nowego zagospodarowania Rynku zaprezentowany został na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Leszna. Ma być więcej zieleni a przed ratuszem ma pojawić się fontanna. Koncepcję na Komisji zaprezentowała jedna z autorek nowej wizji historycznego placu w centrum miasta.

Remont Rynku jest na razie tylko w planach, bo miasto musi jeszcze postarać się o finansowanie inwestycji. Wiele jednak wskazuje, że władze przychylają się do koncepcji zazielenienia Rynku i dodania mu kilku nowych atrakcyjnych elementów.

Mikropark przy ratuszu

Chlubą Leszna jest barokowy ratusz, zaprojektowany przez włoskiego architekta Pompeo Ferrariego na początku XVIII w. W otoczeniu wizytówki miasta wyeksponowanej na Rynku przydałoby się więcej zieleni. Dzięki temu zabytek zyskałby nowy, atrakcyjny wizerunek. W zaprezentowanej przez mgr inż arch. Alinę Samolewską koncepcji przygotowanej z mgr inż. arch. Lidią Kaźmierczak-Ratajczak w miejscu dwóch drzew przy bocznej fasadzie budynku ma zostać urządzony mały zielony skwer z klombami, krzewami, alejkami i drzewami w szpalerach oraz sadzawką z fontanną otoczoną ławeczkami. Ten zielony obszar w miejscu obecnego bruku zwiększyłby retencję na placu, a jednocześnie nie zmieniłby głównej osi widokowej na wspaniały zabytek.

Zwiększenie powierzchni czynnej biologicznie

Zielony skwer to tylko jeden z elementów nowego wizerunku placu. Koncepcja zakłada znaczące zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. Obecnie tereny zielone na Rynku ograniczają się do miejsc wyznaczonych pod drzewami i wynoszą zaledwie 63,40 m². Nowy projekt przewiduje wprowadzenie pasów zieleni rabatowej w osi istniejących drzew. Wraz ze skwerem przy ratuszu dawałoby zwiększenie terenów zielonych do 790 m².

Likwidacja barier, poprawa estetyki i bezpieczeństwa

Zaplanowano likwidację barier architektonicznych w postaci krawężników, progów i wyrównanie całej przestrzeni płyty placu. To ułatwi przemieszczanie się po Rynku osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz rodzicom z wózkami. Jednocześnie w czytelny sposób mają zostać wydzielone trakty komunikacyjne osobne dla ruchu pieszego i ograniczonego ruchu samochodowego. Obecną nawierzchnię z granitowego bruku i kostki betonowej zastąpiłyby gładkie i antypoślizgowe płomieniowane płyty kamienne. Zwiększeniu uległaby liczba źródeł świateł poprzez dodanie nowych latarni i nowoczesnego oświetlenia włącznie z oświetleniem nawierzchni i zieleni. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ma zostać podnieziony wjazd od strony ul. Gabriela Narutowicza i ul. Łaziebnej, który wymusi konieczność znacznej redukcji szybkości przez wjeżdżające na plac okazjonalnie samochody. Projekt zakłada również przeniesienie Pomnika Króla Stanisława Leszczyńskiego w okolice Ratusza, montaż nowych stylowych ławek, koszy, masztów flagowych oraz dodatkowego oświetlenia ogrodowego i ulicznego.

Nowe instalacje na płycie

Rynek ma być przystosowany do organizowania różnego rodzaju imprez i wydarzeń. Mają to ułatwić zamontowane w trakcie zmiany nawierzchni nowe przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne. To ułatwi organizatorom imprez, a także właścicielom ogródków gastronomicznych wokół placu korzystanie z nowoczesnej infrastruktury, bez konieczności prowadzenia dodatkowych instalacji tymczasowych. Zachowana zostanie także istniejąca granitowa kostka brukowa – 70% z niej zostanie ponownie wykorzystane, co wpisuje się w zasady gospodarki cyrkularnej i ekologii.

Realizacja dzięki dofinansowaniu

Na realizację przebudowy władze Leszna będą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 z puli rewitalizacji. Centralny plac miasta stanie się przez to bardziej atrakcyjniejszy, co uczyni go w jeszcze większym stopniu wizytówką miasta, a dla mieszkańców miejscem spotkań i odpoczynku.

