Maluch plus, czyli 12 nowych żłobków w Krakowie – samorząd pozyskał środki na realizację placówek opieki nad małymi dziećmi

W ciągu kilku kolejnych lat w Krakowie przybędzie 12 nowych żłobków samorządowych. To efekt działania programu Maluch plus, dzięki któremu jednostki samorządowe mogą otrzymać nawet 100% środków na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Nowe placówki powstaną w każdej dzielnicy Krakowa, a w niektórych nawet kilka. Rozpoczęła się już ich realizacja, m.in. w Nowej Hucie czy Starym Podgórzu. Znajdzie w nich opiekę 1100 dzieci. Inwestycje wdraża i nadzoruje Zarząd Infrastruktury Miejskiej (ZIM).

Maluch plus – co to za program?

To program dofinansowania tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, czyli żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Jest rozpisany na lata 2022 – 2029. W 2023 r. nabór zakończył się w lutym, a w roku 2024 program uległ zmianom i aktualnie nazywa się „Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”. Zmieniono w nim zasady czasowe naboru, który obecnie od 25 kwietnia ma cykl ciągły do 31 grudnia 2025 r.

Zwiększono też wysokość dofinansowania z dotychczasowych 35 862 zł (bez VAT) na 57 528 zł na jedno utworzone miejsce opieki. Jednostki samorządu, które otrzymały w poprzednim naborze niższą kwotę mogą się teraz ubiegać o zwiększenie środków do nowej wysokości.

Nabór ciągły pozostanie otwarty do wyczerpania środków lub do osiągnięcia zakładanych wskaźników, tj. utworzenia z KPO 47 500 i z FERS - 55 077 miejsc opieki oraz utrzymania i dofinansowania do funkcjonowania 102 577 utworzonych miejsc.

Ruszają już pierwsze budowy

W Krakowie 12 nowych żłobków to placówki o różnej wielkości, przeznaczone dla 50 – 150 dzieci. W wyniku wszczętych procedur przetargowych ZIM wyłonił wykonawców czterech obiektów. Przetargi zostały rozpisane na realizację obiektów z pełnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia z terenami zielonymi, placami zabaw, dojściami i dojazdami.

Jako pierwsze z 12 nowych powstaną żłobki w Nowej Hucie przy ul. Niebyłej na Wzgórzach Krzesławickich i u zbiegu ulic Karaszewicza-Tokarzewskiego i Deszczowej w Branicach, a także w Bronowicach na ul. Jabłonkowskiej i na osiedlu Kliny przy ul. Działowskiego.

Nowe, przestronne i ekologiczne

Żłobek przy ul. Niebyłej ze względu na ukształtowanie działki będzie miał trzy kondygnacje i zapewni miejsce dla ok. 80 dzieci. Wśród pomieszczeń zaplanowano kuchnię z magazynem żywności, a także pokój pielęgniarski. Poszczególne kondygnacje budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych z poziomu przyległego terenu lub za pomocą windy osobowej. Źródłem zasilania będzie umieszczone na dachu panele fotowoltaiczne. Planowane jest zastosowanie rekuperacji i wentylacji mechanicznej.

Oryginalną bryłę składającą się z dwóch budynków w typie współczesnej stodoły z drewnianymi elewacjami będzie miał żłobek w Branicach; obie części będą połączone przewiązką ze spadzistym dachem. Tam znajdzie się m.in. wewnętrzna strefa zabaw. Dach na części ma być zielony. W żłobku zaplanowana została sala sensoryczna. Żłobek wyposażony będzie w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Żłobek przy Jabłonkowskiej przyjedzie do Krakowa w częściach, gdyż będzie realizowany w technologii modułowej.

Przetargi i planowanie

Trwają właśnie procedury przetargowe i wyłanianie kolejnych wykonawców robót innych żłobków, które są realizowane w oparciu o dofinansowanie Maluch plus. Na Starym Podgórzu będzie żłobek przy ul. Krzemionki, na Wzgórzach Krzesławickich dwa - przy ul. Wadowskiej i Lubockiej oraz w Swoszowicach przy ul. Wróblowickiej. Kolejne są w przygotowaniu.

