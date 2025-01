Kiedy remont linii średnicowej w Warszawie? Ogromna inwestycja PKP PLK sparaliżuje stolicę na lata

15:02

Zobacz galerię 92 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Remont Dworca Zachodniego w Warszawie w grudniu 2024 r.

Remont linii średnicowej w Warszawie miał rozpocząć się w 2025 r., ale już wiadomo, że nastąpi opóźnienie. Zmodernizowane zostać mają m.in. Dworzec Wschodni, Dworzec Centralny, tunel pod centrum miasta i most przez Wisłę. Według zapowiedzi PKP PLK w pierwszej kolejności przebudowy doczeka się dworzec Warszawa Wschodnia.

Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Remont linii średnicowej w Warszawie – co obejmie?

Z uwagi na wiek i stan techniczny obiektów kolejowych w stolicy konieczna jest modernizacja linii średnicowej. Warszawa zostanie rozkopana – etapami – od Dworca Wschodniego aż do Dworca Zachodniego. Prace na kilka lat sparaliżują centrum miasta, ale są niezbędne z uwagi na mocno już przestarzałą i coraz bardziej awaryjną infrastrukturę, pamiętającą jeszcze miejscami lata przedwojenne. Konieczne jest więc dostosowanie jej do współczesnych standardów.

W ramach modernizacji linii średnicowej zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace:

remont lub przebudowa dworców i przystanków kolejowych, m.in. Warszawa Zachodnia (w trakcie), Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia,

budowa nowych przystanków w centrum: Warszawa Nowy Świat i Warszawa Solec,

przebudowa tunelu kolejowego w centrum miasta (pod Alejami Jerozolimskimi),

remont mostu kolejowego,

przebudowa układu przejść podziemnych pod rondem Dmowskiego,

budowa podziemnego łącznika PKP Warszawa Śródmieście – metro Centrum (we współpracy z miastem),

budowa nowego tunelu drogowo-tramwajowego pod stacją Warszawa Wschodnia (we współpracy z miastem) oraz dodatkowo nowego tunelu dla pieszych.

Po zakończeniu modernizacji zwiększy się przepustowość linii średnicowej, czyli liczba pociągów, jakie mogą nią przejechać w określonym czasie (do aż 1500 na dobę). Oznacza to lepszą ofertę dla pasażerów, gdyż pociągi będą jeździć częściej: po remoncie możliwe będzie kursowanie pociągów nawet co 2,5 minuty, jak w metrze. Dzięki nowym przystankom w centrum pasażerowie będą mogli wysiąść bliżej celu podróży. Powstaną też nowe węzły przesiadkowe ułatwiające podróże. Co więcej, wszystkie remontowane obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Co istotne, w dalszych planach kolejarzy jest też budowa drugiej linii średnicowej w Warszawie. Jej przebieg nie został jeszcze ostatecznie ustalony.

Warto dodać, że po zakończeniu przez PKP prac przy linii średnicowej miasto planuje odbudowę alej Jerozolimskich w nowym kształcie, z priorytetem dla transportu publicznego, rowerzystów i pieszych. W tym okresie nastąpi też m.in. przebudowa ronda Dmowskiego na zwykłe skrzyżowanie. Więcej dowiesz się z artykułu o planowanych zmianach w Alejach Jerozolimskich.

Autor: PKP Wizualizacja zmodernizowanej stacji PKP Warszawa Wschodnia

Kiedy remont linii średnicowej? Warszawa z nowym harmonogramem prac

Harmonogram remontu warszawskiej linii średnicowej był już wielokrotnie zmieniany i wciąż nie została zatwierdzona jego ostateczna wersja. Inwestycja od kilku lat stale odsuwa się w czasie, ale w 2024 r. ogłoszono największe jak do tej pory opóźnienie. Najważniejszy etap remontu linii średnicowej, czyli odkopanie i przebudowa tunelu w centrum miasta, rozpocznie się dopiero po 2030 r. Aktualny, niekompletny wciąż harmonogram remontu linii średnicowej wygląda następująco:

koniec wakacji 2025 r. – ostateczne zakończenie remontu Dworca Zachodniego,

IV kwartał 2025 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy remontu Dworca Wschodniego,

lata 2026–2029 – zapowiadany termin remontu Dworca Wschodniego,

lata 30. XXI w. – prace w centrum miasta (tunel, most nad Wisłą).

Opóźnienie wynika z faktu, że już w trakcie przygotowań zmienił się planowany zakres remontu. W efekcie projekt inwestycji musi zostać zmodyfikowany, żeby m.in. umożliwić zabudowanie działek położonych nad tunelem (wcześniej tego nie planowano). Taką informację przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

– Ten projekt powinien być dopracowany. To kwestia jego harmonogramu i funkcjonalności, żeby osiągnąć optymalne warunki ruchu pociągów. Mamy też bardzo wartościowy teren w centrum miasta. Nie rozumiem, dlaczego nie przewidziano jego zagospodarowania (...). Nie możemy zmarnować tej szansy i nie zabudować tego terenu – powiedział Malepszak w rozmowie z Gazetą Stołeczną.

Przypomnijmy, że poprzedni, nieaktualny już harmonogram zakładał przetarg na remont Dworca Wschodniego w połowie 2024 r. i prace przy tym obiekcie od połowy 2025 r., a przebudowę tunelu pod centrum miasta i mostu na Wiśle oraz budowę nowych przystanków w latach 2028–2030. Teraz jednak zasadnicza część prac przesunęła się na lata 30.

Ile potrwa remont linii średnicowej?

Według planów PKP PLK remont linii średnicowej potrwa kilka lat, ale nie są znane dokładne terminy. Według nowych ustaleń inwestycja może rozpocząć się w 2026 r. przy Dworcu Wschodnim i z pewnością przeciągnie się na lata 30.

Przypomnijmy, że największe utrudnienia dla mieszkańców stolicy zaczną się w momencie prac przy tunelu, kiedy to rozkopane zostanie ścisłe centrum miasta. To jednak najprawdopodobniej perspektywa dopiero drugiej połowy lat 30. XXI w.

Kiedy koniec remontu linii średnicowej?

Aktualnie nie wiadomo, kiedy zakończy się remont. Wiemy jedynie, że prace mogą rozpocząć się w ciągu kilku lat i na pewno będą trwać jeszcze w latach 30.

Autor: PKP Wizualizacja nowej stacji PKP Warszawa Wschodnia

Kiedy koniec remontu Dworca Zachodniego?

Niejako pierwszą fazą remontu warszawskiej linii średnicowej jest trwający remont Dworca Zachodniego, czyli stacji PKP Warszawa Zachodnia. Inwestycja ta złapała już spore opóźnienie. W grudniu 2024 r. zakończyła się większość prac (wszystkie perony zostały udostępnione pasażerom w połowie 2024 r.). Tunel pieszy zostanie oddany do użytku później, pod koniec wakacji 2025 r.

W ramach remontu Warszawy Zachodniej powstały zupełnie nowe perony z zadaszeniem, przejścia podziemne i nadziemne (kładka), a także nowa hala dworcowa od strony ul. Towarowej. Prace obejmują także znaczną przebudowę układu torowego i urządzeń kolejowych.

Kiedy remont Dworca Wschodniego i co obejmie?

Następny w kolejce jest remont Warszawy Wschodniej. Według wcześniejszych planów przetarg na modernizację Dworca Wschodniego miał zostać ogłoszony w połowie 2024 r., wybór wykonawcy wiosną 2025 r., a zakończenie prac w 2028 r. To już jednak nieaktualne terminy – obecnie PKP PLK podaje, że prace przy Dworcu Wschodnim wystartują najwcześniej w 2026 r. i powinny zakończyć się ok. 2029 r. Samo ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na IV kwartał 2025 r.

W ramach modernizacji Warszawy Wschodniej stacja i jej układ torowy ulegną przebudowie. Powstanie ogromna hala peronowa, w obrębie której znajdą się wszystkie perony pasażerskie i wyjścia z tuneli. Pasażerowie będą więc lepiej chronieni przed deszczem czy śniegiem. Powstaną też schody ruchome i windy na perony, a także nowe przejścia podziemne.

Warto dodać, że przy zmodernizowanym Dworcu Wschodnim powstanie węzeł przesiadkowy na 3. linię metra. Warszawa planuje umieścić jedno z wejść do metra M3 wprost w budynku dworca. W ramach inwestycji powstanie też tunel pod torami w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia. Będzie to zupełnie nowe połączenie międzydzielnicowe. W tunelu w przyszłości powstaną linia tramwajowa, jezdnie dla aut, drogi rowerowe i chodniki (zbuduje je miasto). Strony podzielą się kosztami: kolejarze zbudują wiadukt nad przyszłą ulicę, a miasto wykona resztę prac. Termin budowy nie jest obecnie znany. Zaplanowano także dodatkowy tunel pieszy na wysokości ul. Chodakowskiej, który połączy rozdzielone torami osiedla.

Remont średnicy – utrudnienia w centrum miasta. Kiedy?

Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że modernizacja linii średnicowej w centrum miasta nie rozpocznie się przed 2030 r. Nieznane są dokładne terminy największych utrudnień, ale nastąpią one nie wcześniej niż w latach 30. XXI w. Trwa ustalanie dokładnego zakresu prac, a więc nie wiadomo wciąż, jak będzie wyglądała komunikacja w mieście. Z pewnością jednak niemożliwy lub znacznie utrudniony będzie przejazd samochodem przez centrum w osi al. Jerozolimskich. Jak udało się dowiedzieć redakcji Muratora Plus, w trakcie remontu tunelu w centrum miasta ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich będzie całkowicie wyłączony. Nie wiadomo obecnie, czy i w jakim zakresie miasto zapewni wówczas zastępczą komunikację autobusową.

Kiedy remont Dworca Centralnego i dworca PKP Warszawa Śródmieście? Co obejmie?

Obecnie nie jest znany dokładny termin prac przy Dworcu Centralnym i Dworcu Śródmieście, ale nastąpi to prawdopodobnie w latach 30.

W ramach prac nastąpi rozbudowa przystanku PKP Warszawa Śródmieście. Po zmianach będzie on mieć dwa razy więcej torów niż obecnie, co zwiększy przepustowość. W planach jest też podziemny łącznik do metra Centrum (z windami i schodami ruchomymi), z którego będzie też można iść pod ziemią dalej w stronę stacji Warszawa Centralna. Powstaną także windy na Dworzec Śródmieście. Nienaruszone pozostaną zabytkowe pawilony wejściowe z lat 50. od strony al. Jerozolimskich. Zachowane zostaną też zabytkowe mozaiki wewnątrz dworca.

Jeśli chodzi o Dworzec Centralny, to – jako obiekt zabytkowy – nie zostanie on przebudowany. Planowane są jedynie prace w środku obiektu, by przywrócić mu pierwotny, modernistyczny charakter z połowy lat 70. Dokładnego projektu ani wizualizacji jeszcze nie przedstawiono.

Autor: PKP Wizualizacja zmodernizowanej stacji PKP Warszawa Śródmieście

Autor: PKP Wizualizacja zmodernizowanej stacji PKP Warszawa Śródmieście

Modernizacja linii średnicowej. Warszawa zyska nowe przystanki kolejowe

Jedną z większych zmian związanych z modernizacją linii średnicowej w Warszawie będzie powstanie zupełnie nowych przystanków w centrum miasta. Będą to stacje PKP Warszawa Nowy Świat i PKP Warszawa Solec. Pierwsza z nich znajdzie się pod rondem de Gaulle’a, zaś druga – przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Jednocześnie wyłączony z użytkowania (ale pozostawiony na pamiątkę) zostanie istniejący dziś przystanek PKP Warszawa Powiśle.

W ramach remontu linii średnicowej PKP zmodernizuje także przystanek Warszawa Ochota. Stanie się on bardziej nowoczesny, komfortowy i dostępny. Co więcej, część torów przy tej stacji zostanie przykryta płytą (tak jak w centrum), dzięki czemu powstanie nowy plac miejski rozciągający się w stronę placu Zawiszy.

Autor: PKP Wizualizacja zmodernizowanej stacji PKP Warszawa Ochota

Autor: PKP Wizualizacja nowego placu nad stacją PKP Warszawa Ochota

Architektura-murator. Podcast 30/30 Anna Cymer: Ależ to jest brzydkie! To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video