Grunt pod wieżowce w Poznaniu. Cena niższa o 20 mln zł to test dla całego rynku

Już 10 kwietnia w Urzędzie Miasta Poznania odbędzie się przetarg, który może wyznaczyć nowy kierunek dla jednego z najatrakcyjniejszych, a jednocześnie najdłużej czekających na zagospodarowanie terenów w mieście. Jak informuje portal propertynews.pl, pod młotek idzie działka o powierzchni 11,5 tys. mkw., zlokalizowana w strategicznym punkcie między rondem Rataje a centrum handlowym Posnania. Cena wywoławcza została ustalona na 30 mln zł.

To już trzecie podejście miasta do sprzedaży tej nieruchomości, a obecna cena jest wynikiem drastycznej korekty w stosunku do poprzednich prób. Ta zmiana pokazuje, jak rynek zweryfikował pierwotne oczekiwania urzędników i może otworzyć drogę do realizacji długo oczekiwanego projektu wysokościowego w tej części Poznania.

Potencjał na wieżowce w kluczowej lokalizacji

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza w tym miejscu realizację zabudowy o charakterze wysokościowym. Zgodnie z zapisami planistycznymi, mogą tu powstać jedne z najwyższych budynków w rejonie, co daje deweloperom unikalną szansę na stworzenie nowej dominanty architektonicznej przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych miasta.

Sąsiedztwo ronda Rataje gwarantuje doskonałe połączenia komunikacyjne, a bliskość jednego z największych centrów handlowych w Polsce zapewnia stały ruch pieszych i potencjalnych klientów. Miejscowy plan narzuca jednak pewne wytyczne projektowe, wskazując na konieczność zastosowania na elewacjach wymaganych akcentów architektonicznych, co będzie miało wpływ na ostateczny kształt inwestycji.

Rynek zweryfikował cenę. Dwie próby bez powodzenia

Historia prób sprzedaży tego terenu jest kluczowa dla zrozumienia obecnej sytuacji. Poprzedni przetarg odbył się zaledwie kilka miesięcy temu, w październiku 2025 roku. Wówczas miasto oczekiwało kwoty wywoławczej na poziomie 40 mln zł. Przetarg zakończył się jednak fiaskiem – nie zgłosił się ani jeden chętny, co było wyraźnym sygnałem, że rynek uznał tę cenę za zbyt wysoką.

Jeszcze wcześniej, w 2020 roku, samorząd próbował sprzedać ten sam grunt, choć był on wówczas podzielony na mniejsze działki. Łączna cena wywoławcza sięgała wtedy aż 50 mln zł. Tamta próba również nie przyniosła rozstrzygnięcia. W ciągu kilku lat cena wywoławcza spadła więc o 20 mln zł, co stanowi obniżkę o 40% w stosunku do najwyższej wyceny.

Czy obniżka przyciągnie inwestorów?

Decyzja o obniżeniu ceny wywoławczej do 30 mln zł jest wyrazem urealnienia oczekiwań miasta i próbą przełamania wieloletniego impasu. Dla deweloperów i inwestorów to sygnał, że samorząd jest zdeterminowany, by sfinalizować transakcję. Nadchodzący przetarg zaplanowany na 10 kwietnia będzie więc kluczowym testem dla poznańskiego rynku nieruchomości.

Jego wynik pokaże, czy obecne warunki rynkowe, w tym koszty budowy i sytuacja w segmentach biurowym i mieszkaniowym, pozwalają na uruchomienie tak dużej inwestycji. Jeśli tym razem znajdzie się nabywca, będzie to oznaczało nie tylko sukces sprzedażowy dla miasta, ale również początek transformacji ważnego fragmentu Rataj.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

