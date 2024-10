Aleja „Modernizacji Roku & Budowy XXI w.” już otwarta na cały październik. Zaprezentowano wyjątkowe obiekty

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: z archiwum konkursu Modernizacja Roku Wernisaż Wystawy Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 3 października 2024 r.

Na ul. Agrykola w Warszawie, a dokładnie na ogrodzeniu Łazienek Królewskich można podziwiać 48 wielkich plansz z ciekawymi budynkami z całej Polski, które startowały w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Konkurs odbył się pod patronatem serwisu Muratorplus.pl. Uroczysty wernisaż powiązanej z konkursem wystawy miał miejsce 3 października 2024 r.

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” zakończona

27 września 2024 r. poznaliśmy laureatów XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. W konkursie tym prezentowane są wyjątkowe przedsięwzięcia budowlane z całej Polski, wyróżniające się zdaniem eksperckiego jury szczególnymi walorami. Budowle wyróżniane i nagradzane są w ramach dwóch kategorii: Obiekty Nowe i Obiekty Modernizowane.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 635 obiektów, z czego 93 znalazły się w finale. Przypomnijmy, że jeden z nich – zmodernizowana Gorzelnia w Kochcicach – zdobył wyróżnienie serwisu Muratorplus.pl, który był jednym z patronów całego konkursu.

– Nagrody po wnikliwej analizie przyznaje niezależne Jury złożone z 37 fachowców, profesorów politechnik, uniwersytetów i akademii, przedstawicieli ministerstw, którzy wizytują obiekty w Finale Konkursu. Nagrody przyznają również Ministerstwa sprawujące patronat, Marszałkowie Województw, Izby Budowlane, Izby Gospodarcze, Izby Architektów, Związek Powiatów Polskich za wyróżniające się obiekty w regionach – wylicza strona konkursu.

Uroczysty Wernisaż Wystawy 28 lat Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” i z okazji 100-lecia Lasów Państwowych

3 października 2024 r. miał miejsce uroczysty Wernisaż Wystawy 28 lat Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” i z okazji 100-lecia Lasów Państwowych. W przepięknych wnętrzach Teatru Królewskiego i Starej Oranżerii zaproszonych gości przywitał dla uświetnienia otwarcia wystawy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Na uroczystym otwarciu wystawy byli obecni: Filip Prusik-Serbinowski – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Piotr Młynarczyk – Główny Inspektor Lasów Państwowych, Maja Rzymska – Naczelnik Infrastruktury LP, Tomasz Józwiak – Dyrektor RDLP w Warszawie, dr hab. inż. Janusz Rymsza – prof. IBDiM, dr hab. inż. Barbara Rymsza – prof. IBDiM, Roman Pikuła – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Laureaci Konkursu, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, partnerzy konkursu oraz media.

Wystawa w Warszawie prezentuje wyjątkowe obiekty z całej Polski

Wspomniana wystawa w Łazienkach Królewskich w Warszawie prezentują dorobek konkursu o 28-letniej już tradycji. W jej ramach można obejrzeć obiekty, które na przestrzeni lat były nagradzane przez jury Konkursu. Na barwnych planszach przedstawiono dokładnie każde z wyróżnionych przedsięwzięć budowlanych, co nie tylko pozwala poznać bliżej te ciekawe inwestycje, ale też może zachęcić do wizyty w danej miejscowości i zobaczenia obiektu na żywo. Prezentowana do 30 października wystawa każdego dnia przykuwa uwagę przechodniów i spacerowiczów, a warto dodać, że Muzeum Łazienki Królewskie odwiedza co roku 5 mln osób.

Warto dodać, że część spośród prezentowanych obiektów to inwestycje zrealizowane przez nadleśnictwa Lasów Państwowych. Na przestrzeni lat było to aż blisko 200 przedsięwzięć – m.in. odrestaurowane leśniczówki, wieże przeciwpożarowe, zbiorniki retencyjne i nowoczesne obiekty administracyjne.

– Zapraszamy do zgłaszania zmodernizowanych i wybudowanych obiektów do rozpoczynającej się 29. edycji Konkursu, które kto wie, może staną na najwyższym podium i zostaną nagrodzone podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie zaprezentowane na wystawie w Łazienkach Królewskich w Warszawie – zachęcają organizatorzy Konkursu.

Autor: materiały prasowe konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Patronaty 28. edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

