Najlepsze budowy w Polsce nagrodzone! Poznaliśmy laureatów XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

13:32

Zobacz galerię 75 zdjęć Autor: materiały prasowe konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Uroczysta Gala ogłoszenia wyników XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

27 września 2024 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala ogłoszenia wyników XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Serwis Muratorplus.pl był patronem konkursu. Które realizacje doceniono i nagrodzono? Prezentujemy laureatów.

Spis treści

Zakończyła się XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” dla projektantów, inwestorów i wykonawców ma już długą, dwudziestoośmioletnią tradycję. Co roku do biura organizacyjnego spływają zgłoszenia od ambitnych, pełnych zapału ludzi, którzy chcą zmieniać na lepsze otaczającą ich rzeczywistość. O udział w rywalizacji ubiegają się nie tylko osoby fizyczne, ale też powiaty, urzędy miasta, instytucje i deweloperzy. Celem działań jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych. Zgłaszano projekty, które za cel obrały sobie ratowanie obiektów dziedzictwa minionych pokoleń. Są to budynki różnego typu – mieszkalne, hotelarskie, przemysłowe, sportowe i zabytkowe, ale też mosty, drogi czy całe obszary poddane rewitalizacji oraz nowe obiekty.

Do 28 edycji Konkursu zgłoszono 635 obiektów z całej Polski, z czego do Finału zakwalifikowały się 93 realizacje. Wszystkie były wizytowane przez Jury Konkursu, w czym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele ministerstw sprawujących patronat, przedstawiciele świata nauki z 12 Politechnik i uczelni wyższych oraz przedstawiciele marszałków województw, powiatowych inspektorów nadzoru budowalnego, rzeczoznawców, konserwatorów zabytków, przedstawicieli izb budowalnych, ekspertów budownictwa i architektów. Komisja Konkursowa spędziła blisko dwa miesiące na osobistych spotkaniach z inwestorami, wykonawcami i architektami startujących w Finale obiektów, pokonując ponad 10 tyś. kilometrów po Polsce. Obiekty oceniano w dwóch głównych grupach: Obiekty Modernizowane rywalizujące o tytuł „Modernizacja Roku” według poszczególnych kategorii oraz Obiekty Nowe rywalizujące o tytuł „Budowa XXI w.” według poszczególnych kategorii. Pełną listę finalistów można znaleźć na stronie konkursu.

Szczególnie w tegorocznym Konkursie pojawiły się realizacje planowane i oczekiwane od dziesięcioleci, a których realizację dopiero co zakończono. Chodzi tu o tunel pod rzeką Świną, której budowa stworzyła alternatywną i zdecydowanie szybszą drogę do Świnoujścia. Jednak najbardziej zaciekła rywalizacja toczyła się w kategorii obiekty sportu i rekreacji, zarówno w klasyfikacji nowych, jak i modernizowanych budynków, gdzie 8 realizacji to pływalnie i kąpieliska. Mocną kategorię stanowiła kultura: Teatr w Szczecinie, Teatr w Poznaniu, Opera Śląska w Bytomiu wszystkie te obiekty robią niesamowite wrażenie, zwłaszcza prezentowane przez ludzi pełnych pasji, którzy włożyli mnóstwo serca w doprowadzenie do końca remontu, budowy. Świetnie zrealizowane z pomysłem i nowoczesne muzea we Włocławku, Krakowie, Warszawie, Wiśle. Nie sposób w tych krótkich słowach opisać nawet małej części zapierających dech w piersiach realizacji. Wspólnym mianownikiem wielu budowli w tegorocznej edycji Konkursu była woda, zarówno ta oczyszczana albo uzdatniana do picia, do wykorzystania rekreacyjnego, jak i woda w rzekach i ciekach, do końca nieokiełznana i groźna, dla której powstają suche zbiorniki przeciwpowodziowe, retencje wodne oraz rewitalizowane są nabrzeża rzek.

Laureaci XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” – modernizacje

Laureatom XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” przyznano nagrody podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie 27 września 2024 r. Poniżej prezentujemy laureatów tegorocznej edycji konkursu w kategorii „Modernizacja”.

Tytuł Modernizacja Roku 2023 w kategorii „obiekty użyteczności publicznej”

za: Sky Tower we Wrocławiu

dla: Inwestora: Olimp Investment Sp. z o.o. Warszawa

Wykonawcy: SPS Budownictwo Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: MIXD Designe Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: Robak Piasta Architekci Wrocław

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty użyteczności publicznej”

za: Przebudowę dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej

dla: Inwestora: Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa

Wykonawcy: Berger Bau Polska Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. Poznań

Nagroda Związku Powiatów Polskich

za: Remont i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 26 w Kartuzach

dla: Inwestora: Powiat Kartuski

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „elewacje i termorenowacje”

za: Renowację zabytkowej elewacji Hotelu Grand we Wrocławiu

dla: Inwestora: Rafin Sp. z o.o. Wrocław

Wykonawcy: Silkbau Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: GREG architekci Sp. z o.o. Sp. k. Wrocław

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „elewacje i termorenowacje”

za: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 124 we Wrocławiu

dla: Inwestora: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

Wykonawcy: BUDIMAX Usługi Remontowo Budowlane Bożena Chłopińska Kędzierzyn Koźle

Wykonawcy: ALBA Facility Management Sp. z o.o. Wrocław

Wykonawcy: PELESCRIME Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: Architekt Katarzyna Tabiś Wrocław

Projektanta: MAKE Grupa Projektowa Sp. z o.o. Wrocław

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty szkolnictwa i edukacji”

za: Interaktywne Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu we Włocławku

dla: Inwestora: Gmina Miasto Włocławek

Wykonawcy: KA-BO Karol Borkowski Sp.k. Włocławek

Wykonawcy: Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. Włocławek

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty szkolnictwa i edukacji”

za: Studenckie Centrum Kreatywności Politechniki Śląskiej w Gliwicach

dla: Inwestora: Politechnika Śląska

Wykonawcy: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Projektanta: EURO PROJEKT dr Klaudiusz Fross Przezchlebie

Nagroda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za: SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dla: Inwestora: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykonawcy: RE-BAU Sp. z o.o. Kraków

Projektanta: BLANK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Zabrze

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

za: Modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych ul. Hallera 23 wraz z otoczeniem w Chełmży

dla: Inwestora: Powiat Toruński

Wykonawcy: Urbański Sp. z o.o. Toruń

Projektanta: Zakład Usług Ogólnobudowlanych mgr inż. Jarosław Małysiak Toruń

Projektanta: Biuro Projektów, Nadzorów I Obsługi Inwestycji Budowlanych Bytnar Budownictwo Wąbrzeźno

Nagroda Związku Powiatów Polskich

za: Modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych ul. Hallera 23 wraz z otoczeniem w Chełmży

dla: Inwestora: Powiat Toruński

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty kultury”

za: Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie

dla: Inwestora: Teatr Polski w SzczecinieWykonawcy: Budimex S.A. Warszawa

Projektanta: Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o. Kraków

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty kultury”

za: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 – Hale D, E, H i L w Krakowie

dla: Inwestora: Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Wykonawcy: Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie

Projektanta: Pracownia Konstrukcyjno-Projektowa LTM engineering Kraków

Projektanta: Pracownie Konserwacji Zabytków Arkona Sp. z o.o. Kraków

Projektanta: Mariusz Ratajczyk Archicon Kraków

Nagroda Ministerstwa Rozwoju i Technologii

za: Renowację Opery Śląskiej w Bytomiu

dla: Inwestora: Opera Śląska Bytom

Nagroda Polskiej Izby Budownictwa

za: Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie

dla: Wykonawcy: Budimex S.A. Warszawa

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty sportu, turystyki i rekreacji”

za: Rewitalizację Parku Zakrzówek - kąpielisko, Centrum Sportów Wodnych, Centrum Edukacji Ekologicznej w Krakowie

dla: Inwestora: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Wykonawcy: STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk Czernichów

Projektanta: Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11 Kraków

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty sportu, turystyki i rekreacji”

za: Park wodny "Pod Zamkiem" - modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie

dla: Inwestora: Gmina Krzyżanowice

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Transcom Sp. z o.o. Katowice

Projektanta: WAND II Firma Projektowo-Budowlana Nowa Wieś

Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

za: Modernizację kąpieliska Panorama w Bielsku-Białej

dla: Inwestora: Miasto Bielsko-Biała

Wykonawcy: INTRAVI Sp. z o.o. s.k. Bielsko-Biała

Projektanta: architekciPL Jerzy Hnat Gliwice

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty zdrowia i opieki społecznej”

za: Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce

dla: Inwestora: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Wykonawcy: MAL-POL Sp. z o.o. Siedlce

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty zdrowia i opieki społecznej”

za: Przebudowę budynku Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

dla: Inwestora: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD Sp. z o.o. Rzeszów

Projektanta: Autorska Pracownia Projektowa Iwona Matlingiewicz Rzeszów

Nagroda Związku Powiatów Polskich

za: Rozbudowa i modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z intensywną opieką kardiologiczną w SP ZOZ w Myślenicach

dla: Inwestora: Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Nagroda Kapituły Konkursu

za: Rozbudowa i modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z intensywną opieką kardiologiczną w SP ZOZ w Myślenicach

dla: Inwestora: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego

za: Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

dla: Inwestora: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Wykonawcy: Berger Bau Polska Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: Detal Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz Wrocław

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty zabytkowe”

za: Rewitalizację zabytkowych budynków na cele nowoczesnej Mediateki MEMO w Łodzi

dla: Inwestora: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji MiejskichWykonawcy: PRB Budomal Artur Leśniak Łódź

Wykonawcy: BTiB Bau Technik Inżynieria Budowlana Sp. z o.o. Łódź

Wykonawcy: Maria Potz MOSAICON Sp. z o.o. Łódź

Projektanta: Draft - Autorska Pracownia Projektowa Łódź

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty sakralne”

za: Remont XIII-wiecznej świątyni Parafii Rzymsko-katolickiej Kościoła Katedralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim

dla: Inwestora: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Inwestora: Parafia Rzymsko-katolicka Kościoła Katedralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak Kopanica

Projektanta: Autorska Pracownia arch. Maciej Małachowicz Wrocław

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty zabytkowe i sakralne”

za: Adaptację budynku Słodowni i modernizację Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu

dla: Inwestora: Powiat RaciborskiWykonawcy: Firma EUROPEL Sp. z o.o. Korczyna

Wykonawcy: ADVENTURE MGM Sp. z o.o. Katowice

Nagroda Związku Powiatów Polskich

za: Adaptację budynku Słodowni i modernizację Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu

dla: Inwestora: Powiat Raciborski

Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

za: Żółty folwark - Rekonstrukcję i renowację zabytkowej Gorzelni w Kochcicach

dla: Inwestora: Gmina Kochanowice

Wykonawcy: Zakład Usługowo Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. Nowe Miasto nad Wartą

Projektanta: Firma "TU" Tomasz Ulman Żarki

Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

za: Renowację zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach Żory

dla: Inwestora: Gmina Miejska Żory

Wykonawcy: Ars Longa Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J. D. M. Mazur Sp.j. Kraków

Wykonawcy: Wodpol Sp. z o.o. Żywiec

Wykonawcy: HLS System Sp. z o.o. Żory

Projektanta: Pracownia Projektowo–Urbanistyczno–Konserwatorska ABAKUS Chorzów

Nagroda Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota

za: Renowację zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach Żory

dla: Inwestora: Gmina Miejska Żory

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych”

za: Rozbudowę Placu Wojska Polskiego wraz z ulicą Cyniarską Bielsko-Biała

dla: Inwestora: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Wykonawcy: FBSerwis S.A. Warszawa

Projektanta: AMAYA Architekci Katowice

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych”

za: Rewitalizację terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I w Bydgoszczy

dla: Inwestora: Urząd Miasta Bydgoszczy

Wykonawcy: Strabag Sp. z o.o. Pruszków

Projektanta: Pas Projekt Nadarzyn

Nagroda Ministerstwa Obrony Narodowej

za: Kompleksową rewitalizację cmentarza wojennego w Mełnie

dla: Inwestora: Gmina GrutaWykonawcy: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS Wąbrzeźno

Wykonawcy: Granity Skwara im. Stefana Skwary, Producent - Nagrobki, Pomniki Słopsk

Projektanta: dr hab. Konstancja Pleskaczyńska prof. UAP Poznań

Nagroda prof. Wiktora Zina Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

za: Rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z ulicami do niego dochodzącymi

dla: Projektanta: graph'it Sp. z o.o. Warszawa

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty ochrony środowiska i OZE”

za: Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu

dla: Inwestora: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonawcy: INSTAL Warszawa S.A.

Projektanta: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty ochrony środowiska i OZE”

za: Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów w Małuszowie

dla: Inwestora: Gmina Jawor

Wykonawcy: Miko-Tech Sp. z o.o. Łaziska Górne

Projektanta: Biuro Projektów Hydrosan Sp. z o.o. Gliwice

Nagroda Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

za: Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu

dla: Inwestora: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „modernizacja obiektów mostowych i wiaduktów”

za: Modernizację mostu przy ulicy Powstańców Warszawskich w Darłowie

dla: Inwestora: Miasto Darłowo

Wykonawcy: Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Sp. z o. o. Szczecin

Projektanta: As-Projekt Koszalin

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „modernizacja obiektów mostowych i wiaduktów”

za: Mosty Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu

dla: Inwestora: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawcy: Trakcja S.A. Warszawa

Projektanta: Biprogeo Projekt Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: GTI Design Sp. z o.o. s.k. Gdańsk

Nagroda Związku Powiatów Polskich

za: Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową

dla: Inwestora: Powiat Wieruszowski

Nagroda Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

za: Przebudowę wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w miejscowości Hucisko

dla: Inwestora: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Zawiercie

Projektanta: Integral Projekt Sp. z o.o. Kraków

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „tereny zieleni”

za: Zielone kieszonki klimatyczne Torunia tj. toruńskie parki kieszonkowe: "Szwajcarski Zakątek", "Greckie Klimaty", "Zacisze Holandii", "Litewska Ojczyzna"

dla: Inwestora: Gmina Miasta Toruń

Wykonawcy: Rubus Verde Dariusz Malinowski Toruń

Wykonawcy: Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. Pigża

Projektanta: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń

Projektanta: PRO PLANTS Studio Projektowe Gdynia

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „tereny zieleni”

za: Geopark w Zabrzu

dla: Inwestora: Miasto Zabrze

Wykonawcy: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Gliwice

Projektanta: Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy S.C. Gliwice

Nagroda Portalu Buduj z Głową

za: Teren Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach

dla: Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki

Wykonawca: Joka Budownictwo Sp. z o.o. Łódź

Projektant: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "BIOPROJEKT" Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „małe jest piękne”

za: Rewitalizację budynku starej elektrowni przy ulicy Daszyńskiego na potrzeby Centrum Aktywności Wołomin

dla: Inwestora: Gmina Wołomin

Wykonawcy: EURODOM Sp. z o. o. Płock

Projektanta: Autorska Pracownia Architektury CAD Warszawa

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „małe jest piękne”

za: Rewitalizację i przebudowę amfiteatru w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju

dla: Inwestora: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Mabor" Maciej Ciborski Wałbrzych

Projektanta: ProJ.M. Jacek Magiera Jelenia-Góra

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

za: Przebudowę i modernizację wraz z adaptacją zabytkowego budynku Leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej 1 w Lesie Kabackim Warszawa

dla: Inwestora: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestora: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa

Wykonawcy: Good Wood Szymon Jaraczewski Gostyń

Projektanta: Projekt 6 Małgorzata Karpowicz Warszawa

Nagroda Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kategorii „Pamięć miejsc historycznych”

za troskę o zachowanie ciągłości historycznej i śladów przeszłości, które podtrzymują tożsamość miejsca, budując w ludziach przywiązanie do ich małych ojczyzn

za: Przebudowę i modernizację wraz z adaptacją zabytkowego budynku Leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej 1 w Lesie Kabackim Warszawa

dla: Inwestora: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestora: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa

Wykonawcy: Good Wood Szymon Jaraczewski Gostyń

Projektanta: Projekt 6 Małgorzata Karpowicz Warszawa

Laureaci XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” – nowe obiekty

Poniżej prezentujemy laureatów tegorocznej edycji konkursu w kategorii „Budowa”.

Tytuł „Budowa XXI wieku w kategorii „obiekty mieszkalne”

za: Rozbudowę budynku jednorodzinnego przy ulicy Władysława IV 2 w Sopocie

dla: Inwestora: Piotr Łosin Gdynia

Wykonawcy: Lipczyński Sp. z o.o. Sopot

Projektanta: Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z o.o. sp.k. Gdynia

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku w kategorii „obiekty mieszkalne”

za: Budowa Osiedla Rodzinnego Maślice etap III we Wrocławiu

dla: Inwestora: Arkop Sp. z o.o. Projekt 1 Sp.k. Wrocław

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Arkop Sp. z o.o. sp.k. Wrocław

Projektanta: Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. Wrocław

Tytuł „Budowa XXI wieku w kategorii „obiekty użyteczności publicznej”

za: Centrum Administracji i Usług Społecznych Błonie

dla: Inwestora: Gmina Błonie

Wykonawcy: ZAB -BUD Sp. z o.o. Warszawa

Projektanta: TESART Warszawa

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku w kategorii „obiekty użyteczności publicznej”

za: Budowę budynku Urzędu Gminy Wartkowice

dla: Inwestora: Gmina Wartkowice

Wykonawcy: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Skierniewice

Projektanta: Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej Wrocław

Nagroda Dwutygodnika Leśników i Przyjaciół Lasu "Las Polski"

za: Budowę Siedziby Nadleśnictwa Krosno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecznicy

dla: Inwestora: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno

Nagroda Czasopisma Świat Elit

za: Młyn Bychawa

dla: Inwestora: Restauracja Młyn Bychawa

Wykonawcy: Usługi Budowlane Waldemar Łapiński

Wykonawcy: "Koziary" S.C. Firma Budowlana Adam Staszel Tadeusz Staszel-Pokusa Kościelisko

Projektanta: Adam Bukowski - Tyrała Zakopane

Tytuł „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty infrastruktury drogowej”

za: Budowę nowej linii tramwajowej w Toruniu

dla: Inwestora: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Wykonawcy: Balzola Polska Sp. z o.o. Warszawa

Wykonawcy: Intop Warszawa Sp. z o.o. Warszawa

Projektanta: Databout Sp. z o.o. Warszawa

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2023” w kategorii „obiekty infrastruktury drogowej”

za: Budowę tunelu pod cieśniną Świną w Świnoujściu

dla: Inwestora: Gmina Miasto Świnoujście

Wykonawcy: PORR S.A. Warszawa

Wykonawcy: PORR Bau GmbH

Wykonawcy: Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.

Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

za: Budowę tunelu pod cieśniną Świną w Świnoujściu

dla: Inwestora: Gmina Miasto Świnoujście

Wykonawcy: PORR S.A. Warszawa

Wykonawcy: PORR Bau GmbH

Wykonawcy: Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.

Tytuł „Budowa XXI wieku w kategorii „obiekty sportu i rekreacji”

za: Budowę wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej dla Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

‎dla: Inwestora: Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

‎Wykonawcy: BUDIMEX S.A. Warszawa

Wykonawcy: Tamex Obiekty Sportowe S.A. Warszawa

Projektanta: Archimedia Architekci & Inżynierowie Poznań

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku w kategorii „obiekty sportu i rekreacji”

za: Budowę Hali Sportowo - Widowiskowej im. Edwarda Kazimierskiego w Mielcu

dla: Inwestora: Gmina Miejska Mielec

Inwestora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

Wykonawcy: Mosty Łódź S.A.

Wykonawcy: Balzola Polska Sp. z o.o. Warszawa

Projektanta: Biuro Architektoniczne Metropolis Szczecin

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego

za: Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie

dla: Inwestora: Gmina Miasta Wejherowa

Wykonawcy: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński Kościerzyna

Projektanta: MWM Sp. z o.o. sk. Gliwice

Nagroda Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego Rom-Dom

za: Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie

dla: Inwestora: Gmina Miasta Wejherowa

Wykonawcy: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński Kościerzyna

Projektanta: MWM Sp. z o.o. sk. Gliwice

Tytuł „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty zdrowia i opieki społecznej”

za: Budowę Domu Opieki Wytchnieniowej Kokoszka we Wrocławiu

dla: Inwestora: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Wykonawcy: Partner Firma Budowlana Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski

Wykonawcy: Tesla System Marek Nowicki Miłoszyce

Wykonawcy: HEATTECH Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: Rozenkowski Studio Projektowe Wrocław

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty zdrowia i opieki społecznej”

za: Budowę tężni wraz z Inhalatorium w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój

dla: Inwestora: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Wykonawcy: PRB JACOL Sp. z o.o. Katowice

Projektanta: Molto Studio Architektoniczne Katowice

Projektanta: Hortus Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna i Twórczości Artystycznej Krzysztof Rostański Katowice

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

za: Budowę Domu Opieki Wytchnieniowej Kokoszka we Wrocławiu

dla: Inwestora: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Wykonawcy: Partner Firma Budowlana Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski

Wykonawcy: Tesla System Marek Nowicki Miłoszyce

Wykonawcy: HEATTECH Sp. z o.o. Wrocław

Projektanta: Rozenkowski Studio Projektowe Wrocław

Tytuł „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

za: Nawadnianie obszarów leśnych leśnictw Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody z kopalni kruszywa w Wapiennie

dla: Inwestora: Nadleśnictwo Gołąbki

Wykonawcy: Melbud S.A. Grudziądz

Projektanta: Hydroprojekt Sp. z o.o. Poznań

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

za: Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów Górny

dla: Inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawa

Wykonawcy: Power Construction Corporation of China Ltd. Oddział w Polsce

Projektanta: Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Nagroda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

za: Nawadnianie obszarów leśnych leśnictw Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody z kopalni kruszywa w Wapiennie

dla: Inwestora: Nadleśnictwo Gołąbki

Tytuł „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty edukacji ekologicznej”

za: Budowę budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo Gdynia

dla: Inwestora: Nadleśnictwo Gdańsk

Wykonawcy: TB.INWEST Sp. z o.o. Sp.k. Gdańsk

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński Gdańsk

Projektanta: Pracownia Projektowa Gierbienis + Poklewski s.c. Kraków

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku” kategorii „obiekty edukacji ekologicznej”

za: Budowę schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Południowej w Szczecinie

dla: Inwestora: Gmina Miasto Szczecin

Wykonawcy: ADAMIETZ Sp. z o.o. Strzelce Opolskie

Projektanta: Pracownia O2 Architekci Kraków

Nagroda Ministerstwa Rozwoju i Technologii

za: Centrum Edukacji Ekologicznej EGZOTARIUM w Sosnowcu

dla: Inwestora: Gmina Sosnowiec

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo MAXIMUS ZBH MUC Sp.k. Siemianowice Śląskie

Wykonawcy: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Projektanta: BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Żyrardów

Projektanta: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. sp.k. Warszawa

Nagroda Portalu Buduj z Głową

za: Budowę budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo Gdynia

dla: Inwestora: Nadleśnictwo Gdańsk

Wykonawcy: TB.INWEST Sp. z o.o. Sp.k. Gdańsk

Projektanta: Pracownia Projektowa Gierbienis + Poklewski s.c. Kraków

Tytuł „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

za: Budowę Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

dla: Inwestora: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku

Inwestora: Województwo Mazowieckie

Wykonawcy: Skanska S.A. Warszawa

Projektanta: Biuro Projektowe - Atelier Zetta Warszawa

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty szkolnictwa i kultury”

za: Budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej – I etap

dla: Inwestora: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Wykonawcy: IDS-BUD S.A. Warszawa

Wykonawcy: Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. Warszawa

Projektanta: WXCA Sp. z o.o. Warszawa

Nagroda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za: Budowę Przedszkola w Mostach

dla: Inwestora: Gmina KosakowoWykonawcy: Marbud Sp. z o.o. Sp. k. Gdynia

Wykonawcy: PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz Gdynia

Projektanta: Studio Projektowe SIM Iwona i Sławomir Smyczyńscy s.c. Kraśnięta

Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

za: Budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej – I etap

dla: Inwestora: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Wykonawcy: IDS-BUD S.A. Warszawa

Wykonawcy: Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. Warszawa

Projektanta: WXCA Sp. z o.o. Warszawa

Tytuł „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty wielkopowierzchniowe”

za: Akcelerator Biznesowy KSSENON Żory

dla: Inwestora: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Katowice

Wykonawcy: Budimex S.A. Warszawa

Projektanta: Silesia Architekci mgr inż. arch. Radomir Borodziuk Katowice

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku” w kategorii „obiekty wielkopowierzchniowe”

za: Międzynarodowe Centrum Logistyczne DHL Robakowo

dla: Inwestora: DHL eCommerce Polska Warszawa

Wykonawcy: Depenbrock Polska Komorniki

Projektanta: Tacakiewicz Ferma Kresek Sp. z o.o. Poznań

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” – patronaty

Patronat najważniejszych resortów związanych z budownictwem, infrastrukturą, nowymi technologiami, ochroną środowiska i przyrody:

Ministra Infrastruktury

Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministra Sportu i Turystyki

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Patronat 9 Marszałków Samorządów Województw:

Marszałka Województwa: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego

Patronat największych i najbardziej liczących się Izb, Stowarzyszeń, Związków samorządu gospodarczego i terytorialnego:

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Polskiej Izby Budownictwa

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Warszawskiej Izby Gospodarczej

Związku Powiatów Polskich

Patronat Naukowy przodujących w Polsce 12 politechnik, uczelni wyższych i instytutów:

Politechniki: Białostockiej, Bydgoskiej, Częstochowskiej, Gdańskiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Radomskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawna Politechnika), Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Instytutu naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w Warszawie

Patronat:

TVP 3 Telewizja Polska S.A.

TVP3: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław

Patronat wyróżniających się na rynku wydawnictw, czasopism i portali branżowych:

Serwis Budowlany Muratorplus.pl

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Miesięcznik Inżynier Budownictwa

Kwartalnik Przewodnik Projektanta

Budownictwo i Architektura Podlasia Kwartalnik

Dwutygodnik Las Polski

Dziennik Warto Wiedzieć

Forum Branżowe

Wydawnictwo Elamed:

Magazyn Autostrady

Magazyn Kruszywa

Magazyn Mosty

Miesięcznik Materiały Budowlane

Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM

Oficyna Wydawnicza Polcen

Portal Budoskop.pl

Portal Buduj z Głową

Serwis Infoinwest

Serwis WhiteMad.pl

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Świat Elit

Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego

Współpraca: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

Autor: materiały prasowe konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Patronaty 28. edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Zobacz galerię 75 zdjęć Autor: materiały prasowe konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Uroczysta Gala ogłoszenia wyników XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”