MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort

Spis treści

Nowe stadiony w Polsce. Fala inwestycji w 2025

W wielu polskich miastach sportowcy i kibice mają do dyspozycji stadiony piłkarskie wybudowane kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu. Nawet jeśli taki obiekt zestarzał się dobrze, często nie spełnia już dzisiejszych oczekiwań, np. dotyczących liczby miejsc na trybunach. Konieczna jest więc modernizacja lub budowa całkiem nowego stadionu.

Poniżej przedstawiamy wybrane spośród wielu inwestycji w stadiony w 2025 r. Część z nich właśnie dobiega końca. Tak jest m.in. w Starachowicach i Nowym Sączu. Są też miasta, gdzie na nowy stadion trzeba będzie jeszcze poczekać, bo inwestycja dopiero rusza albo jest w przygotowaniu – to przypadek m.in. Chorzowa, Rzeszowa i Warszawy. Jedno jest pewne: każdy z tych projektów to dobre wieści dla miłośników piłki nożnej i nie tylko.

i Autor: katowice.eu, Materiały prasowe

GKS Katowice z nowym stadionem

Nowy stadion w Katowicach powinien już być w zasadzie gotowy, ale inwestycja przedłużyła się. Jak podaje eska.pl, oficjalne otwarcie nastąpiło w końcu 30 marca 2025 r.

Budowany od października 2021 r. nowy stadion GKS Katowice to nowoczesny obiekt z zadaszonymi trybunami na blisko 15 tys. osób. Jego patronem jest piłkarz Jan Furtok. Tuż obok siatkarze GKS-u zyskają halę na niemal 2800 osób. Po zakończeniu budowy stadionu rozpocznie się drugi etap inwestycji, obejmujący m.in. budowę parkingów oraz boisk treningowych.

i Autor: mat. konkurs. JSK Architekci, Materiały prasowe Wizualizacje nowego stadionu Polonii Warszawa

Nowy stadion Polonii Warszawa z pozwoleniem na budowę

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, Polonia Warszawa zyska nowy stadion. Obiekt przy ul. Konwiktorskiej zostanie rozbudowany i zmodernizowany. Termin oddania do użytku nie jest na razie pewny, jednak miasto posiada już pozwolenie na budowę i w 2025 r. będzie szukać wykonawcy robót budowlanych. Za projekt nowego stadionu odpowiada ta sama pracownia, co za projekt Stadionu Narodowego: JSK Architekci.

Według planów zabytkowa trybuna zostanie zachowana, a obok dobudowane będą 3 nowe. Docelowo stadion będzie w stanie pomieścić ok. 16 tys. kibiców. Przewidziano też strefę cateringową i strefę VIP. Zanim miasto zabierze się jednak za sam stadion, najpierw dobuduje obok nową halę dla koszykarzy oraz Centrum Wsparcia Sportu.

i Autor: Miasto Starachowice, Materiały prasowe Ostatnie dni remontu stadionu w Starachowicach. Na bieżni pojwiły się tory

Modernizacja stadionu miejskiego w Starachowicach zakończona

Nie tylko wielkie metropolie inwestują w sport. Jak podaje eska.pl, w Starachowicach końca dobiegła modernizacja stadionu miejskiego. Obiekt z lat 60. po przebudowie służyć będzie zarówno piłkarzom Staru Starachowice, jak i lekkoatletom. Opóźniona inwestycja zakończyła się otwarciem obiektu 1 czerwca 2025 r.

W ramach modernizacji stadion zyskał m.in.:

nową bieżnię wokół stadionu,

nowe, częściowo zadaszone trybuny na ok. 2000 widzów,

nowe oświetlenie,

rozgrzewkową bieżnię i rozgrzewkową rzutnię do pchnięcia kulą.

i Autor: źródło: MIRBUD S.A, Archiwum prywatne

Odra Opole gra już na nowym Stadionie Opolskim

W połowie lutego 2025 r. wykonawca nowego stadionu w Opolu poinformował o zakończeniu odbiorów, a tym samym zakończeniu całej inwestycji. Nowoczesny obiekt przy ul. Północnej otworzył się 21 marca 2025 r. Jest w stanie pomieścić 11 600 widzów na dwustopniowych trybunach.

Poza nowoczesnym boiskiem i trybunami obiekt posiada też m.in. strefę VIP, punkty gastronomiczne oraz budynek klubowy. Obiekt ma oszczędzać energię i wodę dzięki takiemu wyposażeniu jak m.in. zbiorniki retencyjne, pompy ciepła oraz fotowoltaika. Czyni go to jednym z najbardziej zielonych obiektów sportowych w Polsce.

i Autor: UM Chorzów, Materiały prasowe Nowy stadion Ruchu Chorzów, w 2025 r. początek prac nad nowym projektem

Ruch Chorzów na nowy stadion jeszcze poczeka

Nowy stadion piłkarski w Chorzowie zapowiadany jest od dawna, jednak inwestycja wciąż nie wystartowała, choć pokazano już nawet projekt. Powyższa wizualizacja jest już jednak nieaktualna, bo miasto musi zamówić nowy projekt. Wynika to m.in. z faktu, że władze chcą powiększenia trybun z 16 do 22 tys. miejsc. Co więcej, w grudniu rząd rozpatrzył negatywnie wniosek o dofinansowanie prac.

Teraz miasto zapowiada budowę z własnych środków, ale niestety rozciągniętą w czasie. Na 2025 r. zaplanowano prace projektowe, a także rozbiórki istniejących obiektów. Na razie jednak są problemy z wyborem wykonawcy prac rozbiórkowych. Obecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie powstanie, ale stworzenie nowego stadionu uwzględniono w wieloletniej prognozie finansowej do 2040 r.

i Autor: NIK, Materiały prasowe

Nowy Sącz z nowym stadionem piłkarskim mimo przeszkód

Prace nad nowym stadionem w Nowym Sączu przebiegały burzliwie, a przez chwilę istniało nawet ryzyko, że projekt utknie. Ostatecznie jednak udało się wyłonić nowego wykonawcę, który zobowiązał się dokończyć przerwaną w 2023 r. inwestycję do połowy sierpnia 2025 r. Trwają prace m.in. przy nowych trybunach, oświetleniu oraz systemie podgrzewania murawy.

Nowy obiekt będzie w stanie docelowo pomieścić ok. 8100 osób na w pełni zadaszonych trybunach. Przewidziano także m.in. nowoczesne zaplecze, kabiny komentatorskie i loże. Nowy stadion zastąpi wysłużony obiekt z lat 70. XX w.

i Autor: Miasto Chełm, Materiały prasowe

Nowy stadion miejski w Chełmie już w budowie

4,5 tys. widzów ma pomieścić nowy stadion miejski w Chełmie, budowany w ramach projektu „Budowa Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej”. Termin zakończenia prac to 31 grudnia 2026 r. Sportowcy i kibice skorzystają więc z obiektu dopiero w 2027 r., ale jest na co czekać. Prostopadłościenny obiekt z nowoczesną murawą, wygodnymi zadaszonymi trybunami i punktami gastronomicznymi z pewnością zadowoli fanów piłki nożnej.

W bryle stadionu w Chełmie przewidziano również m.in. sklep z pamiątkami, pomieszczenia biurowe oraz (w budynku klubowym) muzeum chełmskiego sportu, w tym oczywiście historii klubu Chełmianka. Nie zabraknie również siłowni.

i Autor: UM Rzeszów, Materiały prasowe

Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki buduje się

Nowoczesne Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki ma być gotowe jesienią 2026 r. Dawny stadion Resovii przeznaczono do rozbiórki. Na zadaszonych trybunach nowego obiektu w Rzeszowie zmieści się blisko 8000 osób. Poza boiskiem znajdzie się tu 400-metrowa bieżnia lekkoatletyczna, a stadion będzie też przystosowany do organizowania tu wydarzeń kulturalnych, np. koncertów.

Dla sportowców w projekcie przewidziano również skocznię do skoku wzwyż oraz skoku w dal, jak również krótszą, zadaszoną bieżnię (150 m). Będą też pomieszczenia do odnowy biologicznej. 14 marca 2025 r. miastu udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Krótko później rozpoczęły się, trwające nadal, roboty budowlane.

