Ten plac zabaw w Łodzi wyszydzono jako spacerniak. Odpowiedź dewelopera zaskakuje

Czymkolwiek to nie jest, ten obiekt w świeżo zbudowanym przez OKAM kompleksie Piotrkowska 217 to wstyd dla dewelopera, znanego raczej z dobrej jakości. To także potwarz dla władz miasta, które prowadzą prodeweloperską politykę (chociażby masowo zatwierdzając lex deweloper jako jedyne miasto w Polsce i bezpłatnie promując inwestycje deweloperskie w tzw. miejskiej gazetce), a dostają takie coś.Od deweloperów trzeba wymagać wysokiej jakości, inaczej łodzianie będą musieli przez dekady mieszkać w substandardowych warunkach