Murator Remontuje #2: Jak wymienić spuchniętą od wody ościeżnicę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Co zaoferuje II etap Osiedla Blask?

W ramach drugiego etapu Osiedla Blask w Łodzi powstanie sześciokondygnacyjny budynek A, który zaoferuje 113 mieszkań o zróżnicowanym układzie i metrażu – od 27 do 114 mkw. Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 110 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Bałuty, przy ul. Smugowej. Budowa już trwa, a zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku.

Inwestycja Osiedle Blask Deweloper Trei Real Estate Poland Lokalizacja łódzka dzielnica Bałuty, przy ul. Smugowej Liczba mieszkań 113 Metraże lokali od 27 do 114 mkw. Generalny wykonawca Strabag Planowany termin oddania koniec 2026 roku

Przeczytaj również:

Znacząca część lokali w tej fazie inwestycji będzie miała większe metraże. Drugi etap Osiedla Blask dostarczy łącznie ponad 6600 mkw. powierzchni użytkowej mieszkań (PUM).

Mariusz Cegielski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland, wyjaśnia, dlaczego deweloper zdecydował się postawić na ofertę przestronnych lokali:

Przestronne mieszkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem kupujących. W związku z tym w II etapie Osiedla Blask przygotowaliśmy lokale o powierzchniach do 114 mkw. z dostępem do balkonów, tarasów oraz ogródków. Co więcej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zaoferujemy tam możliwość łączenia wybranych mieszkań, co jeszcze bardziej rozszerzy ofertę apartamentów o większych metrażach.

Kto odpowiada za projekt architektoniczny osiedla?

Projekt Osiedla Blask został opracowany z myślą o zachowaniu unikatowego, postindustrialnego charakteru tej części miasta. Geometryczne formy budynków to efekt inspiracji fabrycznymi kominami, które przez lata kształtowały krajobraz Łodzi. Fasady zostaną wykończone materiałami łączącymi biel z ceglaną fakturą. Koncepcję architektoniczną opracowało studio neoprojekt Wojciech Netzel.

Lokalizacja osiedla Blask

To, co wyróżnia osiedle, to również jego lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie bałuckiego Starego Rynku oraz licznych przystanków komunikacji miejskiej, co gwarantuje dobry dojazd do różnych części miasta.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z wielu terenów do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu – w okolicy znajduje się aż 13 parków.

Dużym atutem jest również bliskość Manufaktury – jednego z największych centrów handlowo-rozrywkowych w Łodzi, oferującego bogaty wybór sklepów, restauracji i atrakcji. W pobliżu znajdują się także Plac Wolności oraz słynna ulica Piotrkowska.

Dlaczego Trei stawia na Łódź?

Osiedle Blask to nie pierwszy projekt mieszkaniowy Trei Real Estate Poland w Łodzi. W 2022 roku deweloper zrealizował na Teofilowie Osiedle Kraft.

Pan Mariusz Cegielski tłumaczy, dlaczego na lokalizację nowego osiedla wybrano Łódź:

Sukces komercyjny Osiedla Kraft sprawił, że zdecydowaliśmy się na realizację kolejnego projektu deweloperskiego w Łodzi. Miasto nieustannie się rozwija, co widać szczególnie na Bałutach, przechodzących obecnie wieloaspektową metamorfozę. Jestem przekonany, że Osiedle Blask spełni oczekiwania klientów poszukujących komfortowego miejsca do życia, w niedalekiej odległości od centrum.

Aktualnie deweloper realizuje I etap projektu Osiedle Blask (budynek B), w ramach którego dostarczy 101 mieszkań. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na II kwartał 2026 roku. W najbliższym czasie firma Trei Real Estate Poland planuje rozpoczęcie prac budowlanych w ramach III, ostatniego etapu.

Źródło: Trei Real Estate Poland