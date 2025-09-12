Murator Remontuje #2: Montaż misy ustępowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lokalizacja Osiedla Meiera

TDJ Estate rusza z kolejną inwestycją w stolicy Małopolski. Osiedle Meiera w Krakowie zlokalizowane jest w dzielnicy Prądnik Biały, przy ulicy ks. Józefa Meiera. Powstaje w zielonej części miasta, a jednocześnie blisko jego centrum – zaledwie 5 kilometrów od Rynku Głównego. Taka lokalizacja zapewnia równowagę między komfortem codziennego życia a łatwym dostępem do istotnych punktów Krakowa.

Szybkie i wygodne przemieszczanie się po mieście umożliwia bliskość głównych arterii komunikacyjnych, takich jak Aleja 29 Listopada czy obwodnica. W pobliżu znajduje się również dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego – przystanki tramwajowe i autobusowe. W okolicy dostępne są także szkoły, sklepy oraz inne niezbędne punkty usługowe, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Co zaoferuje Osiedle Meiera?

W ramach wieloetapowej inwestycji powstanie ponad 650 mieszkań o zróżnicowanych układach – od kawalerek po lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe. Część mieszkań zlokalizowanych na najwyższych piętrach będzie wyposażona w przestronne tarasy.

Jakie udogodnienia zaplanowano w projekcie?

Tym, co wyróżnia Osiedle Meiera, jest park linearny – zielona przestrzeń rekreacyjna zaprojektowana wzdłuż całej działki. To miejsce stworzone z myślą o relaksie, aktywnym spędzaniu czasu oraz integracji sąsiedzkiej. W parku zaplanowano m.in.:

ścieżki spacerowe,

plenerową siłownię,

stoły do ping-ponga,

stanowiska do gry w piłkarzyki,

ławki do odpoczynku.

Warto zaznaczyć, że projekt parku powstał we współpracy z Zakładem Zieleni Miejskiej. Deweloper postawił na stworzenie funkcjonalnej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni, która sprzyja zarówno aktywności fizycznej, jak i budowaniu lokalnej społeczności – zamiast gęstej, ścisłej zabudowy.

W ramach inwestycji zaplanowano również:

podziemny parking,

wygodne przestrzenie wspólne, takie jak rowerownia i wózkownia,

zielony dziedziniec między budynkami,

lokale usługowe na parterze,

stacje ładowania samochodów elektrycznych,

całodobowy monitoring,

system inteligentnego zarządzania Blue Bolt.

Komentarze osoby związanej z inwestycją

Katarzyna Unold, Prezeska Zarządu TDJ Estate, podkreśla ideę, która przyświeca firmie przy realizacji nowych inwestycji:

Tworząc nasze inwestycje myślimy nie tylko o samych budynkach, ale również o tym, jak przyszłym mieszkańcom będzie się żyło na co dzień i jaki wpływ dana inwestycja będzie miała na miasto w szerszym kontekście. Wybieramy dzielnice, które łączą komfort i prywatność z dostępem do usług, komunikacji oraz terenów rekreacyjnych. W ten sposób tworzymy projekty, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców i jednocześnie wzbogacają tkankę miejską

Katarzyna Unold, Prezeska Zarządu TDJ Estate, przybliża koncepcję parku linearnego, który powstanie w ramach inwestycji

W ramach inwestycji powstanie wart około miliona złotych park linearny, który w całości sfinansujemy. Będzie to ponad 300 metrów kwadratowych zieleni - przemyślanej, funkcjonalnej i łatwej w utrzymaniu. To z resztą jedna z naszych wizytówek. Projekt parku powstał we współpracy z mieszkańcami dzielnicy. Wspólne tworzenie przestrzeni z ich przyszłymi użytkownikami uważamy za podstawę dobrego funkcjonowania tych tytułowych „fajnych miejsc do życia.

Na koniec Katarzyna Unold wyjaśnia, dlaczego firma TDJ Estate konsekwentnie inwestuje na Śląsku:

Nasza działalność wywodzi się ze Śląska, gdzie zbudowaliśmy silną pozycję na rynku nieruchomości. Zdobyte doświadczenie pozwala nam dziś realizować inwestycje także poza regionem, w miastach o dużym potencjale, takich jak Kraków. Osiedle Meiera to już drugi projekt TDJ Estate w stolicy Małopolski, po Osiedlu Imbramowskim, a jednocześnie nasza pierwsza inwestycja o charakterze wieloetapowym. Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach i systematycznie umacniamy swoją pozycję na rynku małopolskim

Źródło: TDJ Estate

