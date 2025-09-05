Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lokalizacja inwestycji

Osiedle Urbino powstaje na granicy warszawskich Włoch i Ochoty, w kameralnej części dzielnicy. W pobliżu znajdują się sklepy, centra handlowe oraz placówki edukacyjne. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do terenów rekreacyjnych, w tym Parku Szczęśliwickiego z całorocznym stokiem narciarskim, pływalnią i boiskami sportowymi. Komunikację ułatwia bliskość przystanków autobusowych oraz stacji kolejowych Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Raków, a także głównych arterii – Alei Jerozolimskich i ul. Grójeckiej – co zapewnia sprawny dojazd do centrum, Dworca Zachodniego i lotniska Chopina.

Układ mieszkań

W nowym etapie inwestycji zaplanowano mieszkania o powierzchni od 34 do 90 m² – od dwupokojowych lokali z aneksem kuchennym po pięciopokojowe. Wszystkie będą miały balkon, taras lub ogródek.

Zieleń i przestrzeń wspólna

Przy nowym etapie osiedla powstał plac zabaw, który ma zostać połączony z kolejną częścią rekreacyjną – znajdą się tam m.in. stół piknikowy i strefa wypoczynku. Teren inwestycji uzupełniają nasadzenia rodzimych gatunków roślin, takich jak jabłoń ozdobna czy lipa drobnolistna, które sprzyjają poprawie jakości powietrza i ograniczają skutki upałów. Charakterystycznym elementem osiedla są także elewacje porośnięte pnączami, odwołujące się do tradycji zielonych dziedzińców oraz koncepcji miasta ogrodu związanej z historią Włoch. W nowym etapie przewidziano kolejną zieloną ścianę.

Rozwiązania proekologiczne

W ramach inwestycji zastosowano rozwiązania proekologiczne, takie jak instalacje fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu oraz systemy ograniczające zanieczyszczenie światłem i efekt miejskiej wyspy ciepła. Projekt uwzględnia także infrastrukturę dla rowerzystów, m.in. rowerownię, stojaki i stację napraw, a dostęp do osiedla i budynków będzie możliwy przy użyciu aplikacji mobilnej.

i Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Dom Development

Inwestycje w infrastrukturę drogową

Przy kolejnych etapach Osiedla Urbino realizowane są prace drogowe. Obecnie modernizowana jest ul. Równoległa, przy której położone jest osiedle – przewidziano nową nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. Równolegle prowadzone są prace projektowe nad przebudową ul. Szybkiej, która w przyszłości ma umożliwić sprawne połączenie osiedla z ul. Łopuszańską dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

Murowane starcie Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE

Opinie mieszkańców

Dotychczasowe etapy Osiedla Urbino w Warszawie osiągnęły wskaźnik rekomendacji NPS na poziomie 77 punktów, co wskazuje na wysoką satysfakcję mieszkańców. W badaniu klienci pozytywnie oceniali jakość wykonania mieszkań, obsługę dewelopera oraz zagospodarowanie przestrzeni wspólnych.