Nowe Miasteczko Wilanów nad Wisłą – na Łuku Siekierkowskim wyrasta potężny kompleks mieszkaniowy

13:19

Nowe osiedla w zielonej oazie nad Wisłą

Ulica Antoniewska wkrótce bardzo się zmieni. Obok małych domków wyrosną osiedla bloków i apartamentowców. Położona w południowej części Łuku Siekierkowskiego Augustówka będzie za kilka lat prawdopodobnie przypominać Siekierki położone po przeciwnej stronie dwupasmowej al. Becka. To raczej nieuniknione.

Jeśli ktoś nie był na Antoniewskiej od lat 70. 80. XX w. to w zasadzie mógłby się zdziwić, bo pejzaż ulicy niewiele zmienił się od tamtego czasu. Do rangi symbolu tego miejsca urosła nawierzchnia z betonowej trylinki. To się jednak wkrótce zmieni, bo wolne tereny przejęli deweloperzy. Czy będzie tu drugie Miasteczko Wilanów?

Czy jest czego żałować?

Są tu wysłużone sieci wodociągowa i elektryczna, ale brakuje gazu i kanalizacji. Mieszkańcy z powodu braku gazu skazani byli na kotły na paliwo stałe, kiedyś w większości kopciuchy lub piece. Zimą w bezwietrzne mroźne dni nie było tu czystego powietrza. Tu nie było też cicho i spokojnie, choć mogłoby się tak wydawać. Ulicę Antoniewską „wykoleiły” dziesiątki najcięższych ciężarówek przejeżdżających tędy do elektrociepłowni, składu złomu i innych zakładów. Po deszczach wysłużona, połatana asfaltem jezdnia z trylinki zamienia się w trudne do pokonania bajora. Komunikacja miejska też pozostawiała wiele do życzenia. Chodniki w tragicznym stanie lub ich brak dopełnia obrazu tego w sumie blisko centrum położonego obszaru. Miejsce to ratuje zieleń, która otacza zabudowę ze wszystkich stron, szczególnie ta dzika poza ogrodzeniami wokół domów. Cała okolica pejzażem przypominała wieś.

Zmiany już zaszły

Kiedyś Siekierki i Augustówka przenikały się zielenią i zabudową, tylko mieszkańcy wiedzieli, gdzie leży granica pomiędzy osiedlami. Zmiana nastąpiła w 2002 r. kiedy otwarty został odcinek Trasy Siekierkowskiej łączącej poprzez Most Siekierkowski Dolny Mokotów z Gocławiem. Dwupasmowa droga zmieniła układ komunikacyjny i rozdzieliła dwa osiedla. Łącznikiem miała zostać nowa ulica, nazwana Czerniakowską bis, dla której na Trasie Siekierkowskiej zaplanowano bezkolizyjne skrzyżowanie. Do 2019 r. zbudowano tylko jej odcinek do ul. Czerniakowskiej na Sielcach, a dalszy przebieg przez Augustówkę został wstrzymany. Zatwierdzony w kwietniu 2019 r. miejscowy plan dla rejonu ul. Augustówki uwolnił te tereny pod nową zabudowę i siatkę dróg dojazdowych wśród których jest także dalsza część ul. Czerniakowskiej bis.

Jest już duże osiedle, a będzie większe

Wybudowany fragment Czerniakowskiej bis, któremu nadano nazwę al. Polski Walczącej stał się osią zabudowy nowych osiedli. Ciąg bloków wypełnił już część przestrzeni aż do ul Bartyckiej. Powstają nowe enklawy zajmując tereny w kierunku ul. Polskiej i Sanktuarium Siekierki. Zaczęły się również budowy po przeciwnej stronie zajmując obszary części dawnych ogródków działkowych „Czerniaków”.

Uchwalony plan dla okolic ulic Antoniewskiej dopuszcza na dużej części obszaru zabudowę wielorodzinną nawet do siedmiu kondygnacji. Jest też tutaj sporo terenów zielonych, które pełnią funkcję ogrodów deszczowych wraz ze sztucznym odprowadzeniem wód z tych podmokłych terenów. Ten sztuczny zbierający z okolic ciek wodny, wpisuje się w krajobraz linii fos i wałów wybudowanych do obrony Warszawy jeszcze podczas zaborów.

Są też tereny przeznaczone na działalność usługową, w tym oświatę oraz sport i rekreację czy handel.

Pierwsze bloki już rosną

Przy Antoniewskiej pojawiły się już dźwigi, a spod ziemi wyrastają pierwsze betonowe konstrukcje domów. Na razie ruszyły tutaj dwie budowy. Robyg rozpoczął realizację osiedla Rytm Mokotowa położonego po obu stronach ul. Antoniewskiej Pierwszy już realizowany od pewnego czasu etap to cztery budynki głównie pięciokondygnacyjne przy skrzyżowaniu z nową ul. Piramowicza; część jednego z bloków ma siedem kondygnacji. Będzie w nich 220 mieszkań i 9 lokali usługowych. Drugi etap to kolejne cztery pięciokondygnacyjne budynki przy skrzyżowaniu z ul. Kaloryczną.

Nieco dalej w kierunku EC Siekierki powstaje osiedle DOM Development. Inwestycja nazwana Sportowym Mokotowem jest planowana na dużym obszarze nowej Augustówki. Obecnie przystąpiono do realizacji pierwszych trzech budynków w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Augustówka.

Czy będzie to drugie Miasteczko Wilanów?

Wiele wskazuje, że zbudowane już na Siekierkach i powstające na Augustówce budynki wielorodzinne są zapowiedzią dużo większego kompleksu mieszkaniowego. Wielkością będzie porównywalne lub większe od Miasteczka Wilanów. Rolę al. Rzeczpospolitej z wilanowskiego osiedla przejmie na Łuku Siekierkowskim Czerniakowska bis, która ma być główną osią nowo powstającej zabudowy. Na razie osiedla powstają w cieniu wysokich kominów elektrociepłowni, ale po modernizacji emisja szkodliwych substancji jest niemal zerowa, w dodatku nowe domy będą leżeć po nawietrznej stronie zakładu ciepłowniczego, co jeszcze bardziej minimalizuje i tak niewielkie zanieczyszczenie.

