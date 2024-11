Ma być lepiej niż w Miasteczku Wilanów. Nowa dzielnica w Katowicach w miejscu huty - Nowy Wełnowiec

Nowa dzielnica Katowic - Nowy Wełnowiec - ma być lepsza niż Miasteczko Wilanów i niemal bez aut. Dojazd będzie tylko do parkingów podziemnych. Na poziomie zero zostaną ciągi dla karetek czy straży pożarnej. Centralnym punktem ma być park na 4 hektarach. "Nowy Wełnowiec ma pokazać iż to, co dzieje się miedzy budynkami, jest często ważniejsze od samych budynków" - mówią architekci z pracowni JEMS, którzy przygotowali projekt dzielnicy. Jest plan zagospodarowania dla tego terenu. Inwestor ma już pierwsze pozwolenie na budowę – rewitalizację dawnej kompresorowni. Start budowy - w 2026.

W listopadzie pracownia JEMS i Capital Park zaprezentowali nowe wizualizacje i poinformowali, jak zaawansowane są prace. Jest już pierwsze pozwolenie na budowę - rewitalizację kompresowni. Primus wykonał badanie gruntu na obecność metali ciężkich, bo przez lata działała tu huta. Start prac budowlanych: w 2026 (wniosek o pozwolenie na budowę inwestor chce złożyć w połowie roku). Pierwsze trzy budynki z mieszkaniami mają być gotowe w 2028. To będzie od 500 do 600 mieszkań. Jest już plan zagospodarowania dla terenu między Korfantego i Konduktorską. Na jego podstawie inwestor pracuje nad projektem budowlanym dla pierwszego etapu projektu, który zajmie 7 hektarów.

Nowa dzielnica Katowic - Nowy Wełnowiec

W Katowicach ma powstać nowa dzielnica - Nowy Wełnowiec. Jak zapowiadają pomysłodawcy, ma być jeszcze lepsza niż Miasteczko Wilanów. Latem 2020, zaprezentowano wizualizacje znanych architektów z pracowni JEMS Architekci. Toczyły się prace, dotyczące porządkowania kwestii własności gruntów i opracowania technologii zagospodarowania gruntów. Co obecnie dzieje się w tej sprawie? - Czekamy na plan zagospodarowania - powiedział AM podczas EKG Piotr Uszok, były prezydent Katowic, odpowiedzialny za tę inwestycję. Bo w tym celu powołano specjalną spółkę. Plan uchwalono we wrześniu 2024.

Projekt planu dla Korfantego i Konduktorskiej

Projekt planu już jest. Dotyczy ponad 66 hektarów w okolicy al. Korfantego, ul. Telewizyjnej oraz Konduktorskiej. Właśnie został wyłożony do publicznego wglądu (do 21 czerwca 2024), są też spotkania z mieszkańcami. 6 czerwca odbyła się dyskusja publiczna. Do 5 lipca 2024 można składać uwagi do planu. - Na dyskusję przyszło kilkadziesiąt osób, a ich uwagi dotyczyły m.in. zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, przedłużenia ulicy Stęślickiego i innych kwestii komunikacyjnych - przekazali nam urzędnicy.

Tu znajdziecie projekt planu zagospodarowania dla Konduktorskiej

Tu była huta. W ziemi został cynk, arsen, ołów

Nowa dzielnica, czyli Nowy Wełnowiec ma powstać na terenie po byłej hucie o powierzchni 25 ha. Najpierw teren musi zostać zrekultywowany. W ziemi jest tu cynk, arsen, ołów. Arkadiusz Primus, prezes firmy Investeko, która ma zająć się rekultywacją skażonej działki, miał spore obawy, ale po badaniach okazało się, że oczyszczenie gruntu jest możliwe. Po ogłoszeniu planu dla Wełnowca mówił mi: Do oczyszczenia wyznaczono ponad milion metrów sześciennych. Dokładne badania dały nam przejrzysty obraz. Odetchnęliśmy. Okazało się, zanieczyszczony jest grunt nasypowy.

Zobacz Miasteczko Wilanów. Nowy Wełnowiec ma być lepszy

Zobacz galerię 26 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Miasteczko Wilanów w Warszawie. Zdjęcia z drona

Jakie budynki mają powstać w dzielnicy Nowy Wełnowiec?

Nowy Wełnowiec ma powstać między aleją Wojciecha Korfantego a ulicą Konduktorską. Nowa dzielnica Katowic ma być miejscem otwartym, zaplanowanym w sposób zrównoważony, w którym ruch samochodów zostanie usunięty z przestrzeni publicznej. Sercem Nowego Wełnowca ma być park, osiedle ma być lepsze, niż Wilanów w Warszawie, ruch samochodów - ograniczony do minimum.

Na 25 hektarach mają stanąć:

mieszkania w wyższych i niższych blokach,

akademiki,

dom spokojnej starości,

obiekty usługowe i handlowe.

Największą część zajmą mieszkania. Pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na biura, edukację, gastronomię, handel, usługi i kulturę. Aż 56 proc. powierzchni będą stanowiły tereny zielone. Szacunkowe koszty inwestycji to ponad 2 mld zł. Inwestor zapowiedział, że budowa zacznie się w 2023, a skończy w 2033 roku. Ale w 2024 jeszcze się nawet nie zaczęła. I nie zacznie bez planu.

Wiele rzeczy, które nie zostały zrealizowane w Wilanowie, będą u nas, w Wełnowcu. Np. inaczej poprowadzimy drogi. Dziś wiemy, że tereny zielone są kluczowe w kontekście zmian klimatycznych. W naszym projekcie całość jest tak zorganizowana, że ruch będzie się odbywał okrężnie, a dojazd będzie tylko do otwartych parkingów podziemnych. Na poziomie zero zostaną ciągi dla karetek, straży pożarnej - mówił mi były prezydent Katowic, Piotr Uszok, gdy ogłoszono projekt. Dziś to prezes spółki, który koordynuje projekt Nowy Wełnowiec.

Koncepcja pracowni JEMS Architekci. Wizualizacje

Autorem koncepcji Nowego Wełnowca jest pracownia JEMS Architekci, projektanci m.in. katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) i nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie. - Nowy Wełnowiec ma pokazać iż to, co dzieje się miedzy budynkami, jest często ważniejsze od samych budynków" - mówią architekci

Za zarządzanie inwestycją odpowiadała pierwotnie Eko-Bryza, którą kierował Piotr Uszok, były prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Potem połączyły się ize spółką Silesia Nova. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia odpowiedzialnym za nadzór deweloperski została doświadczona firma inwestycyjna Grupa Capital Park, a za kwestie związane z oczyszczaniem (remediacją) gruntów odpowiada spółka INVESTEKO.

