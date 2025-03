Niechciany wieżowiec nad stawem w Białymstoku. Mieszkańcy wygrali bitwę, ale nie wojnę

Planowany 38-metrowy blok na osiedlu Mickiewicza w Białymstoku

Nie cichną emocje związane z planami spółki Eurofirma Nieruchomości, która na osiedlu Mickiewicza w Białymstoku chciałaby postawić 38-metrowy blok nad samym stawem. Po protestach mieszkańców miejscy radni postanowili odesłać projekt inwestorowi do poprawki. Teraz pytanie brzmi: kiedy deweloper spróbuje znowu?

38-metrowy blok na osiedlu Mickiewicza w Białymstoku nie powstanie. Na razie

Historyczny, XVIII-wieczny staw na osiedlu Mickiewicza w Białymstoku (a właściwie dwa stawy) dziś ma po sąsiedzku m.in. skwer, domy jednorodzinne, kilkupiętrowe bloki i siedzibę banku. Spółka Eurofirma Nieruchomości chciałaby postawić tu kolejny budynek – 38-metrowy blok na 210 mieszkań, z usługami w parterze. Zaplanowano także kilkukondygnacyjny garaż podziemny.

Plan miejscowy nie pozwala tu co prawda na taki obiekt (dopuszcza budynki do 10 m wysokości i bez podziemi), jednak inwestor złożył wniosek o zintegrowany plan inwestycyjny. ZPI przypomina w działaniu słynną ustawę lex developer: za zgodą rady gminy ZPI może zastąpić albo zmodyfikować istniejący plan miejscowy. Innymi słowy, deweloper zaproponował miastu, że wprowadzi zabudowę mieszkaniową na tereny, gdzie jej nie przewidywano, a miasto może się zgodzić lub nie i rozpocząć z inwestorem negocjacje co do szczegółów.

Zanim miasto podjęło decyzję, do akcji włączyli się niezadowoleni mieszkańcy osiedla. Ich sprzeciw wobec planowanego wieżowca wynikał m.in. z obaw o spadek wartości ich nieruchomości, pogorszenie problemu korków w okolicy oraz naruszenie stosunków wodnych. Jak donoszą lokalne media, protestowano zarówno na piśmie, jak i osobiście podczas sesji rady miasta 24 lutego 2025 r. W obliczu niezadowolenia mieszkańców radni jednogłośnie zdecydowali, że nierozpatrzony wniosek o ZPI wróci do inwestora. Dla sąsiadów planowanego bloku to sukces, ale tymczasowy. Inwestor może bowiem poprawić wniosek i rozpocząć całą procedurę od nowa. Teoretycznie deweloper może tak próbować aż do skutku.

Białostockie wysokościowce. Blok nad stawem nie byłby nawet w pierwszej trójce

Choć trudno powiedzieć o Białymstoku, by był miastem wieżowców, można tu znaleźć liczne budynki, przy których planowany 38-metrowy blok na osiedlu Mickiewicza wcale nie imponowałby wysokością. W mieście jest bowiem sporo budowli powyżej 40, a nawet 50 m. Najwyższe z nich to:

55-metrowy blok przy ul. Żelaznej 36,

55-metrowy budynek Urzędu Miasta przy ul. Słonimskiej 1,

43-metrowa siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Młynowej 29.

Trzeba jednak oczywiście pamiętać, że znaczenie ma kontekst miejsca. Sprzeciw mieszkańców osiedla Mickiewicza wobec planowanego wysokościowca wynikał nie tylko z jego rozmiarów, ale też innych potencjalnych problemów, które mógłby generować. Jak podaje bialystok.eska.pl, sąsiedzi inwestycji nie chcieli m.in. setek dodatkowych samochodów w okolicy, a także obawiali się podtopień w pobliżu stawu po dodaniu tu kolejnego budynku. Wskazywali m.in., że tego typu problemy już się w okolicy pojawiały, np. w pobliskim centrum handlowym.

