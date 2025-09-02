Anna Kamińska Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

GAIA PARK zasilany energią z własnej farmy wiatrowej

GAIA PARK w Konstancinie-Jeziornie to pierwsze w Polsce osiedle, do którego energia elektryczna popłynie bezpośrednio z farmy wiatrowej należącej do dewelopera. Zielona energia zasilać będzie części wspólne, w tym oświetlenie terenu, dróg wewnętrznych, garaży, klatek schodowych, a także infrastrukturę rekreacyjną i systemy bezpieczeństwa. Mieszkańcy otrzymają również możliwość zakupu tej energii na preferencyjnych warunkach, zasilając nią swoje domy.



GAIA PARK – osiedle w harmonii z naturą

Projekt GAIA PARK opiera się na idei poszanowania środowiska i codziennych wyborów sprzyjających naturze. Wzdłuż terenów zielonych powstała parkowa aleja, przy której zaplanowano kolejne etapy zabudowy – od domów jednorodzinnych, przez szeregowe i bliźniacze, po budynki wielorodzinne. Każdy element osiedla został zaprojektowany tak, by harmonijnie wpisywać się w otoczenie i tworzyć spójną całość.

Przestrzeń i funkcjonalność

Za projekt GAIA PARK odpowiada pracownia OPA Architekci. Lokalizacja została dobrana tak, by zapewnić mieszkańcom wygodę oraz poczucie równowagi – otoczenie zielenią sprzyja spokojowi i harmonii.

Inwestycja obejmuje 30 domów: 16 w zabudowie szeregowej i 14 bliźniaczych, o powierzchniach od 173 do 339 m². Każdy budynek wyposażono w garaż na 2–4 samochody oraz możliwość elastycznego zagospodarowania przestrzeni gospodarczej. Domy wyróżniają się funkcjonalnymi układami pomieszczeń, przestronnymi balkonami i tarasami, a także wysokim standardem wykończenia.



Ekologiczne rozwiązania w GAIA PARK

GAIA PARK powstała w duchu czterech filarów ekologii: energii, powietrza, wody i społeczności. Domy wyposażono w gruntowe pompy ciepła, systemy rekuperacji oraz instalacje do ponownego wykorzystania deszczówki. Zieleń – od parków tlenowych po szklarnie sąsiedzkie – zaplanowano z poszanowaniem lokalnych gatunków, a przestrzeń uzupełniają polany rekreacyjne, mała architektura z odzyskanego drewna, leżaki i hamaki wśród drzew.

Połączenie energii z farmy wiatrowej i ekologicznych rozwiązań architektonicznych sprawia, że GAIA PARK staje się przykładem zrównoważonego budownictwa, opartego na realnych działaniach.



Farma wiatrowa Iłża Pakosław – pierwszy krok Profbud w stronę niezależności energetyczne

Farma wiatrowa „Iłża Pakosław”, zrealizowana przez spółkę Green On Energy powiązaną z deweloperem Profbud, to pierwsza tego typu inwestycja w polskiej branży deweloperskiej. Zlokalizowana w powiecie radomskim instalacja składa się z siedmiu turbin o łącznej mocy 14,8 MW, zdolnych wyprodukować energię dla nawet 28 tys. gospodarstw domowych, redukując emisję CO₂ o blisko 32 tys. ton rocznie.

Projekt, którego przygotowania rozpoczęła spółka Horyzonty MK, a prace budowlane ruszyły w 2024 roku, został zrealizowany z udziałem firm MALBUD-1, Vestas, Iskra Energetyka i El-Mark. Produkcja energii rozpoczęła się pod koniec 2024 r., a od marca 2025 r. farma działa komercyjnie, dostarczając zieloną energię m.in. inwestycjom Grupy Profbud, wspólnotom mieszkaniowym czy zakładom produkcyjnym. To pierwszy etap szerszej strategii firmy w obszarze OZE, obejmującej także plany budowy farmy fotowoltaicznej i magazynu energii.