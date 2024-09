Ile płaci się za mieszkanie z rynku wtórnego we Wrocławiu? Zobacz ceny

Ceny mieszkań Wrocław – rynek wtórny, wrzesień 2024. Ile płaci się za mieszkanie z rynku wtórnego we Wrocławiu?

Autor: Getty Images/Vladyslav Horoshevych Ceny mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu systematycznie rosną.

Pod względem zmian cen mieszkań Wrocław jest miastem powolnych, lecz stałych podwyżek. Jakie są obecnie ceny mieszkań z drugiej ręki we Wrocławiu? Dowiedz się, czy koszt zakupu mieszkania z rynku wtórnego w województwie dolnośląskim rośnie, czy może maleje.

Spis treści

Ceny mieszkań Wrocław – rynek wtórny. Tak zmieniał się koszt zakupu nieruchomości

Na rynku wtórnym we Wrocławiu po zeszłorocznych lekkich obniżkach ponownie rozpoczęły się wzrosty cen. Za mieszkanie z drugiej ręki płaci się obecnie od 12,4 do ponad 13,6 tys. zł/m². Osoby poszukujące taniego lokum muszą więc polować na okazje. Według danych NBP w II kwartale br. przeciętne nowe mieszkanie kosztowało o 826 zł/m² więcej niż w I kwartale 2024 r. (ceny transakcyjne).

Aktualnie eksperci nie przewidują obniżek na rynku wtórnym. Wszystko wskazuje raczej na kolejne wzrosty cen mieszkań we Wrocławiu w kolejnych kwartałach.

Ceny mieszkań we Wrocławiu według Narodowego Banku Polskiego

NBP udostępnia co kwartał dane cenowe dotyczące m.in. rynku wtórnego. Obecnie najświeższe dostępne dane pochodzą z II kwartału 2024 r. Zgodnie z raportem NBP średnia cena mieszkania z rynku wtórnego we Wrocławiu to aktualnie:

cena ofertowa – 13 678 zł/m²,

cena transakcyjna – 12 420 zł/m².

Rzuca się w oczy duża różnica między cenami ofertowymi w ogłoszeniach a kwotami, za jakie ostatecznie sprzedają się mieszkania. Jeżeli porównać aktualne dane z tymi za I kwartał 2024 r., okazuje się, iż wówczas średnia cena ofertowa wynosiła 13 226 zł/m², zaś cena transakcyjna – 11 594 zł/m².

Ceny mieszkań z rynku wtórnego we Wrocławiu według Otodom Analytics

Częściej niż poprzednicy, bo co miesiąc gromadzą dane o cenach nieruchomości eksperci Otodom Analytics. Najnowsze dostępne dane uzyskane z ofert pochodzą z lipca 2024 r. Zgodnie z tymi informacjami we Wrocławiu koszt zakupu mieszkania z drugiej ręki wynosił w lipcu średnio 13 611 zł/m² (cena ofertowa).

W zależności od poszukiwanego metrażu we Wrocławiu można nabyć używane mieszkania w następujących cenach:

mieszkanie do 40 m² – 15 672 zł/m²,

mieszkanie 40–59 m² – 13 421 zł/m²,

mieszkanie 60–89 m² – 12 690 zł/m²,

mieszkanie powyżej 90 m² – 12 366 zł/m².

Ważne Według Otodom Analytics Wrocław jest obecnie droższy niż m.in. Poznań, Toruń i Szczecin.

Ceny mieszkań Wrocław, rynek wtórny – przegląd Muratora

Rynek wtórny we Wrocławiu nie drożeje tak szybko jak pierwotny i nie wspina się na podobne wyżyny cenowe, jednak koszt zakupu mieszkania z drugiej ręki nadal jest dziś znaczny. Osobom marzącym o tanim lokum pozostaje szukanie na obrzeżach miasta lub w gminach okalających Wrocław. Nawet i w samym Wrocławiu trafiają się jednak czasem okazje cenowe.

Rynek wtórny we Wrocławiu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem cenowym. Na koszt zakupu M wpływa przede wszystkim odległość od centrum, co pokazują wybrane oferty z serwisów ogłoszeniowych:

mieszkanie trzypokojowe z antresolą (Ołtaszyn) za 765 tys. zł (58 m²),

mieszkanie dwupokojowe z ogródkiem (Klecina) za 620 tys. zł (44 m²),

mieszkanie dwupokojowe w wysokim standardzie (Stare Miasto) za 850 tys. zł (52 m²),

mieszkanie dwupokojowe z wyposażeniem (Karłowice) za 530 tys. zł (48 m²),

mieszkanie dwupokojowe (Różanka) za 720 tys. zł (48 m²).

Chcąc dokonać zakupu nieruchomości z rynku wtórnego we Wrocławiu, warto szukać przede wszystkim na obrzeżach miasta lub w okalających je mniejszych miejscowościach. Tylko tam można dziś bowiem liczyć na korzystny stosunek ceny do metrażu.

Ceny mieszkań z rynku wtórnego w województwie dolnośląskim

W województwie dolnośląskim tanich nieruchomości najlepiej szukać w innych lokalizacjach niż Wrocław – inne ośrodki miejskie oferują zdecydowanie bardziej przystępne ceny. Poniżej prezentujemy przykładowe, zaczerpnięte z serwisów ogłoszeniowych ceny lokali o metrażu 40–60 m² w niektórych miejscowościach regionu:

Jelenia Góra – 405 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe z balkonem (43 m²),

Legnica – 400 tys. zł za trzy pokoje po remoncie (54 m²),

Lubin – 329 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe z balkonem (46 m²),

Szklarska Poręba – 489 tys. zł za dwa pokoje w centrum (48 m²),

Wałbrzych – 450 tys. zł za lokal trzypokojowy po remoncie (57 m²).

Warto pamiętać, że każdy zakup nieruchomości powinien być poprzedzony porównaniem wielu ofert różnych ogłoszeniodawców i rzetelną analizą własnych możliwości finansowych.