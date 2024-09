Ile kosztują mieszkania z rynku wtórnego w Łodzi? Zobacz aktualne ceny

Ceny mieszkań Łódź – rynek wtórny, wrzesień 2024. Oto aktualne ceny mieszkań z rynku wtórnego w Łodzi

15:53

Autor: Getty Images/MichalLudwiczak

Interesują cię ceny mieszkań? Łódź nie jest może miastem szczególnie drogim, jednak i tutaj ceny mieszkań z rynku wtórnego pną się w górę. Dowiedz się, ile płaci się obecnie za nieruchomości z drugiej ręki w Łodzi i regionie. Ile kosztuje mieszkanie używane?

Spis treści

Murator Remontuje: Jak łatwo nałożyć gładź szpachlową Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ceny mieszkań Łódź – rynek wtórny. Jak się zmieniały?

Na rynku wtórnym w Łodzi sytuacja jest interesująca: mimo wzrostu cen w ogłoszeniach zakup nie jest bardzo trudny, gdyż nastąpiła pewna stabilizacja cen transakcyjnych. Przybliżony koszt zakupu typowego mieszkania używanego w Łodzi to dziś 7,6–8,9 tys. zł/m². Jak podają specjaliści NBP, od poprzedniego kwartału:

średnie ceny ofertowe urosły o 422 zł/m 2 ,

, średnie ceny transakcyjne wzrosły o 106 zł/m2.

W ocenie ekspertów w kolejnych kwartałach trudno przewidzieć, jak zachowa się rynek wtórny w Łodzi. Ceny transakcyjne będą jednak raczej rosnąć niż maleć, choć wolniej niż ceny ofertowe.

Ceny mieszkań w Łodzi według Narodowego Banku Polskiego

NBP analizuje ceny mieszkań i publikuje wyniki w cyklu kwartalnym, czyli co 3 miesiące. Najświeższe dane, jakie udostępniono, pochodzą z II kwartału 2024 r. Jak informuje NBP, średnia cena mieszkania z rynku wtórnego w Łodzi wynosi teraz:

cena ofertowa – 8977 zł/m²,

cena transakcyjna – 7602 zł/m².

Jak widać, rozbieżność pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi jest w Łodzi stosunkowo duża. Jeśli chodzi o zmiany cen w czasie, to w I kwartale 2024 r. według NBP sprzedający żądali za M przeciętnie 8555 zł/m², zaś kupujący płacili za lokal średnio 7496 zł/m².

Ceny mieszkań używanych w Łodzi według Otodom Analytics

Eksperci Otodom Analytics analizują średnie ceny mieszkań w cyklu miesięcznym, korzystając z danych z ogłoszeń, przy czym najbardziej aktualne dane dotyczą sierpnia 2024 r. Jak wynika z najnowszego raportu, aktualna średnia cena ofertowa za mieszkanie z drugiej ręki w Łodzi to 8766 zł/m².

Warto pamiętać o zróżnicowaniu przeciętnych cen na rynku wtórnym w Łodzi w zależności od powierzchni lokum:

mieszkanie do 40 m² – 9085 zł/m²,

mieszkanie 40–59 m² – 8599 zł/m²,

mieszkanie 60–89 m² – 8860 zł/m²,

mieszkanie powyżej 90 m² – 8084 zł/m².

Ważne Według Otodom Analytics Łódź znajduje się daleko poza czołówką najdroższych miast – mniej więcej w połowie zestawienia.

Zobacz też: CPK – wizualizacja. Zobacz, jak będzie wyglądał Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: materiały prasowe CPK Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie

Ceny mieszkań Łódź, rynek wtórny – przegląd Muratora

Łódź jest dziś jednym z tańszych dużych miast – wystarczy spojrzeć na to, jak daleko jest temu miastu do granicy cenowej 11–12 tys. zł/m², która dawno już została przekroczona we Wrocławiu czy Krakowie. Jednocześnie ceny na rynku wtórnym, choć dość stabilne, ogółem pną się w górę. Warto zatem nie zwlekać z zakupem.

Oferty w popularnych serwisach ogłoszeniowych pokazują spore zróżnicowanie cenowe w zależności od tego, jak daleko od centrum chce zamieszkać potencjalny nabywca. Przykłady z ogłoszeń to m.in.:

mieszkanie dwupokojowe z balkonem (Śródmieście) za 525 tys. zł (54 m²),

mieszkanie z dwoma pokojami i balkonem (Bałuty) za 459 tys. zł (47 m²),

mieszkanie dwupokojowe z balkonem (Polesie) za 449 tys. zł (51 m²),

mieszkanie trzypokojowe z pełnym wyposażeniem (Widzew) za 530 tys. zł (47 m²),

mieszkanie dwupokojowe z balkonem (Górna) za 410 tys. zł (40,5 m²).

Kupno mieszkania z rynku wtórnego w Łodzi może być łatwiejsze dla osób, które będą szukać nieruchomości z dala od centrum, a także rozglądać się za promocjami. Warto też podejmować próby negocjacji ze sprzedającym.

Ceny mieszkań z rynku wtórnego w województwie łódzkim

Na ceny mieszkań w Łodzi warto spojrzeć w kontekście całego regionu – w innych miastach jest zdecydowanie taniej. To szansa na większe lokum dla osób, które dopuszczają możliwość zamieszkania poza Łodzią. Dla przykładu prezentujemy wybrane oferty zakupu lokali mieszkalnych o powierzchni 40–60 m² z rynku wtórnego:

Radomsko – 395 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe (54 m²),

Pabianice – 305 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe (45,5 m²),

Piotrków Trybunalski – 325 tys. zł za lokal dwupokojowy w centrum (40 m²),

Tomaszów Mazowiecki – 315 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe w zielonej okolicy (45,5 m²),

Zgierz – 425 tys. zł za lokal dwupokojowy z balkonem (47 m²).

Tradycyjnie dobrym miejscem na tanie zakupy są też mniejsze miejscowości położone tuż poza granicami większych miast – różnica w cenie potrafi być naprawdę znacząca.