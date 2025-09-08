Murator Remontuje #2: Jak wymienić spuchniętą od wody ościeżnicę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Popyt na mieszkania w górach rośnie

Dane opublikowane przez GUS i opracowane przez serwis RynekPierwotny.pl potwierdzają rosnący popyt na mieszkania w górach. W 2024 roku deweloperzy rozpoczęli budowę aż o 75% większej liczby mieszkań (blisko 1,1 tys.) w miejscowościach górskich niż rok wcześniej. Warto również zaznaczyć, że około 2/3 Polaków deklaruje aktywność fizyczną podczas sezonu wakacyjnego, a 1 na 4 planuje wyjazdy skoncentrowane na sporcie.

Inwestycje realizowane są przede wszystkim w większych miastach, takich jak Kraków, który łączy w sobie unikatową ofertę turystyczną, funkcję centrum akademickiego oraz bliskość gór. Do tego grona zaliczyć można również Bielsko-Białą i Świeradów-Zdrój. Na kolejnych miejscach uplasowały się Karpacz i Szklarska Poręba, a zaraz za nimi Zakopane.

Pan Adam Urbański, Dyrektor Sprzedaży w TDJ Estate, komentuje sytuację na rynku mieszkań w górach:

Bielsko-Biała to dziś niekwestionowany lider wśród mniejszych rynków. Według analizy RynekPierwotny.pl, deweloperzy oferują tam 879 mieszkań. W Świeradowie to blisko 400 lokali. Dopiero dalej plasują się popularne kurorty. Dziś inwestorzy dostrzegają potencjał miast średniej wielkości, które oferują zarówno dostęp do infrastruktury miejskiej, jak i bliskość szlaków. Bielsko-Biała zyskuje dzięki tej dwutorowości – można tu żyć na co dzień, a jednocześnie korzystać z bliskości górskiej przyrody.

Polacy stawiają na aktywność podczas wakacji

Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy coraz chętniej spędzają wakacje aktywnie. Zgodnie z opracowaniem SW Research dla Allegro, aż 64% badanych deklaruje aktywność fizyczną podczas lata. Z kolei portal WaszaTurystyka.pl informuje, że 26% osób planuje wakacje sportowe, takie jak rowerowe eskapady, trekking czy sporty wodne. Dwóch na trzech Polaków wskazuje rower jako swoją ulubioną formę aktywności – wynika z raportu SW Research. Te dane mają duże znaczenie dla inwestorów zainteresowanych nieruchomościami wakacyjnymi.

Pan Adam Urbański, Dyrektor Sprzedaży w TDJ Estate, podkreśla:

Infrastruktura sportowa i dostęp do aktywności fizycznych coraz częściej wpływają na atrakcyjność nieruchomości. To ciekawa alternatywa dla najbardziej obleganych kurortów, gdzie rynek jest mocno nasycony. W Bielsku-Białej widać, jak takie podejście działa w praktyce. Sarnie Osiedle, które realizujemy u podnóża Beskidów, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie górskich szlaków i tras Enduro Trails. Do tego dochodzą udogodnienia dla rowerzystów – rowerownia, czy myjnia.

Sarnie Osiedle w Bielsku-Białej

Pierwszy etap inwestycji zakłada budowę czterech budynków z łącznie 151 mieszkaniami i jest już na ukończeniu. Projekt powstaje na podstawie koncepcji autorstwa nagradzanej pracowni Medusa Group oraz Przemo Łukasika. Nowoczesne bryły budynków inspirowane są górskim krajobrazem.

Osiedle oferuje mieszkania o zróżnicowanej powierzchni – od 25 do 114 mkw. – od kameralnych kawalerek po przestronne, dwukondygnacyjne apartamenty pięciopokojowe. Lokale zostaną wykończone w najwyższym standardzie, by sprostać oczekiwaniom singli, par, rodzin z dziećmi oraz seniorów.

W projekcie przewidziano duży, zielony dziedziniec, prywatne ogródki przy mieszkaniach na parterze, przestronne tarasy, plac zabaw oraz specjalną myjkę dla rowerów. Osiedle będzie wyposażone także w monitoring, stację ładowania samochodów elektrycznych, garaż podziemny, wózkownię/rowerownię oraz komórki lokatorskie.

Sarnie Osiedle zlokalizowane jest na zboczu wzgórza Trzy Lipki (Pogórze Śląskie), w historycznej dzielnicy Stare Bielsko, zaledwie 3 km od centrum miasta.

Trend workation a nieruchomości wakacyjne

Często mieszkania w górach traktowane są jako elastyczna przestrzeń do życia i pracy. Raport ThinkCo podaje, że w 2022 roku 32% pracowników w Polsce planowało łączyć obowiązki zawodowe z podróżami lub czasową zmianą miejsca zamieszkania.

Adam Urbański, Dyrektor Sprzedaży w TDJ Estate, tłumaczy wpływ trendu workation na popularności nieruchomości wakacyjnych:

Zjawisko pracy zdalnej i workation sprawia, że lokale w górach coraz częściej pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mogą być prywatnym miejscem wypoczynku, z drugiej – źródłem dochodu z wynajmu krótkoterminowego. To elastyczny model inwestowania, który dobrze wpisuje się w obecne realia rynku nieruchomości.

