Z trzech wież w Kielcach - jedna już stoi. Zaczęła się budowa kolejnych

10:39

Przy ulicy Solidarności w Kielcach powstaje kompleks trzech 17-kondygnacyjnych wież. To inwestycja Sky Trust. Pierwszy obiekt już stoi. Trwa już sprzedaż drugiego etapu tej inwestycji. To jedna z największych inwestycji w Kielcach, ale też będą to najwyższe budynki w tym mieście. Wnętrza obiektu zaprojektował duet Paprocki&Brzozowski.

Sky Trust - pierwsza wieża już stoi

Na styku ulic Świętokrzyskiej i Solidarności w Kielcach, niedaleko Galerii Echo i w sąsiedztwie siedziby Exbudu trwa budowa ogromnego kompleksu mieszkaniowo-biurowego. To jedna z największych inwestycji w Kielcach. Powstaną tu w sumie trzy obiekty, 17-kondygnacyjne wysokościowce, które od razu wpiszą się do kieleckiej księgi rekordów – bo będą to najwyższe budynki w mieście.

Na razie powstał pierwszy z obiektów. Rozpoczęła się budowa kolejnych. W ubiegłym roku ruszyła też sprzedaż II etapu inwestycji Sky Trust.

Sky Trust to trzy budynki w których znajdą się zarówno mieszkania jak i lokale biurowe. Za projekt wnętrza części wspólnych i lobby odpowiadają znani projektanci mody - duet Paprocki & Brzozowski.

Trzy wieże w Kielcach obok siedziby Exbudu - biura i mieszkania w jednym

Zgodnie z planami obiektów, parter będą zajmowały lokale handlowe i usługowe. Kolejne kondygnacje będą przeznaczone na wysokiej klasy powierzchnie biurowe, a począwszy od piątego piętra – budynek będzie miał już mieszkania. Będą oczywiście osobne wejścia do biur i części mieszkalnej.

W pierwszym z obiektów, który już stoi, znajdują się 124 mieszkania o różnych metrażach od 34 do 80 metrów kwadratowych. Jest też część usługowa. Ma tam powstać sklep spożywczy i siłownia. Budowa ma się zakończyć w 2025 roku.

Sky Trust II - ruszyła sprzedaż kolejnego etapu inwestycji

Jednocześnie zaczyna się kolejny etap inwestycji czyli budowa dwóch pozostały wież. Jak zapowiada inwestor, czyli Trust Investment, na tym etapie projektu powstanie 111 apartamentów i 86 lokali inwestycyjnych z widokiem na panoramę miasta. Oferta składa się z mieszkań o metrażach od 29 do 116-metrowych apartamentów. Obiekt ma być oddany do użytku w IV kwartale 2026 roku.