Łódź będzie miała więcej parkingów

Budowa parkingów wielopoziomowych w Łodzi to inwestycja, która zapewni łącznie 602 miejsca postojowe i znacząco poprawi komfort mieszkańców i odwiedzających miasto. W śródmieściu naprawdę trudno zaleźć wolne miejsce dla auta. Po oddaniu tych parkingów, sytuacja ma się poprawić.

Jak dowodzą przedstawiciele miasta, nowe parkingi wielopoziomowe w Łodzi powstają w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w ścisłym centrum Łodzi. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli łatwiej znaleźć miejsce postojowe, a uporządkowanie parkowania w przestrzeni publicznej pozwoli odzyskać część ulic i chodników dla pieszych oraz rowerzystów.

Parking przy Wschodnej 62/64 w Łodzi

To właśnie na budowie parkingów wielopoziomowych prz Wschodniej 62/64 w Łodzi postęp prac jest największy. Zakończono główne prace żelbetowe oraz murowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń. Obecnie:

wykonywane są tynki zewnętrzne,

trwają roboty instalacyjne, w tym rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych, montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych,

prowadzone są prace przy pokryciu dachu – układanie warstw spadkowych ze styropianu i izolacji z papy,

trwa montaż izolacji z wełny mineralnej w lokalach usługowych,

szlifowane są podłoża pod żywice na parkingu.

Parking przy Wschodniej 67 w Łodzi

Na placu budowy parkingów wielopoziomowych przy ul. Wschodniej 67 w Łodzi również widać duży postęp. Zakończono główne roboty żelbetowe i prace murarskie ścian wewnętrznych. Aktualnie:

prowadzone są roboty instalacyjne – wentylacja, elektryka, instalacje sanitarne,

wykonywane jest pokrycie dachu z warstw spadkowych i izolacji papowej,

trwa szlifowanie podłoży pod żywice na poziomach parkingu.

Parking przy Tuwima 12 w Łodzi

Na budowie przy parkingów wielopoziomowych przy ul. Tuwima 12 w Łodzi zakończono już wszystkie roboty żelbetowe. Obecnie trwają:

prace przy instalacjach wentylacyjnych,

montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnątrz obiektu.

Budowa wszystkich trzech parkingów wielopoziomowych w Łodzi postępuje zgodnie z harmonogramem. Jeśli tempo zostanie utrzymane, kierowcy będą mogli korzystać z nowych parkingów jeszcze przed końcem 2026 roku.

To partnerstwo publiczno-prywatne

Przypomnijmy, że budowa nowych, wielopoziomowych parkingów jest prowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Generalnym wykonawcą jest firma Duna Polska (dawnej Mota Engil). Buduje wspomniane obiekty dla prywatnego inwestora, czyli firmy IMMO Park Łódź. Firma ta będzie zarządzała i czerpała korzyści z nowych, płatnych parkingów w centrum miasta przez 29 kolejnych lat. Po upływie tego czasu parkingi zostaną przekazane miastu. I to miasto będzie pobierało wówczas opłaty za korzystanie z nich.