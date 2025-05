WeNet poszedł do Garnizonu. Przenosiny lidera internetu

11:00

WeNet, największa w Polsce firma z branży marketingu internetowego przeniosła swoje gdańskie biuro do wielofunkcyjnego kompleksu Garnizon. Będzie zajmować ponad 450 m2 w budynku biurowym GATO, czyli dwukrotnie więcej niż dotychczas. Kompleksowego wsparcia w procesie najmu i negocjacjach warunków udzielił gdański oddział Walter Herz.

Garnizon - wielofunkcyjny kompleks w sercu Gdańska

Wielofunkcyjny zespół biurowo-mieszkaniowy Garnizon, należący do Grupy Inwestycyjnej Hossa usytuowany jest w centralnej części Gdańska, w pobliżu alei Grunwaldzkiej i alei Żołnierzy Wyklętych. Zajmuje 25 hektarowy teren zlokalizowany na styku Wrzeszcza Górnego i Strzyży. Niegdyś w tym miejscu znajdowały się wojskowe koszary zlikwidowane na początku XXI w. Ich miejsce zajął nowoczesny multifunkcyjny kompleks budynków apartamentowych i loftów oraz obiekty biurowe, usługowe i handlowe, a także rozbudowana infrastruktura parkingowa obejmująca około 1000 miejsc postojowych.

Wysokiej klasy przestrzeni dostarczają tu zarówno nowe budynki, jak i odrestaurowane obiekty zabytkowe. Lokalizacja zapewnia sprawną komunikację z wszystkimi rejonami Trójmiasta. Oferuje pełną infrastrukturę handlową, usługową, oświatową i sportową w najbliższym otoczeniu oraz sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dojazd samochodem do głównego dworca kolejowego w Gdańsku zajmuje około 10 minut, a do portu lotniczego niespełna 15 minut.

GATO – nowoczesne biura z certyfikatem

Budynek biurowy GATO, który usytuowany jest przy ulicy C.K. Norwida, oferuje 15 tys. m2 powierzchni komercyjnej. Został oddany do użytkowania w 2021 r. Na siedmiu piętrach mieszczą się w nim biura w standardzie klasy A+, a na parterze biurowca znajduje się reprezentacyjne lobby oraz lokale usługowe. Na dwóch podziemnych kondygnacjach położona jest hala garażowa z ponad 270 miejscami parkingowymi. Budynek uzyskał ocenę Excellent w systemie certyfikacji BREEAM.

Wybraliśmy Garnizon z uwagi na wysoką jakość oferowanej powierzchni oraz potencjał i udogodnienia, jakie zapewnia kompleks. Nowoczesne biuro, które obecnie zajmujemy w budynku GATO całkowicie odpowiadało naszym potrzebom pod względem aranżacji. Dzięki zaangażowaniu i kompleksowej obsłudze doradców Walter Herz oraz sprawnym negocjacjom przeprowadzonym z udziałem wszystkich stron przedsięwzięcia udało się z sukcesem zakończyć proces najmu i relokować biuro do największego kompleksu mixed-use w Trójmieście, Dorota Malarska, dyrektorka HR ds. ESG i Administracji w Grupie WeNet

Miejsce, które zadowala wszystkich

Zmiana lokalizacji nie oznaczała dla WeNet konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z fit out-em, wymagała jedynie wdrożenia niewielkich zmian aranżacyjnych na obejmowanej powierzchni. Firma wybrała Garnizon, m.in. za sprawą jego niepowtarzalnej koncepcji architektonicznej, dzięki której jest to nowa, oryginalna przestrzeń miejska, która zapewnia przyjazny, parkowy klimat i wyróżnia się odmienną od typowych parków biurowych architekturą.

– Współpraca umożliwiła nam pozyskanie nowoczesnej powierzchni biurowej na bardzo korzystnych warunkach. Otrzymaliśmy wsparcie na każdym etapie procesu, także w kwestiach wychodzących poza standardową obsługę tego typu transakcji. Nowa przestrzeń została świetnie przyjęta przez zespół. Pozwoliło nam to ograniczyć rotację i zwiększyć skuteczność rekrutacji, co nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na wyniki finansowe firmy – powiedziała Dorota Malarska, dyrektorka HR ds. ESG i Administracji w Grupie WeNet.

WeNet - przenosiny z przesiadką

– Firma WeNet, którą mamy przyjemność reprezentować od 2023 r. zgłosiła zapotrzebowanie na nową powierzchnię biurową w Gdańsku w związku z zakończeniem umowy najmu w zajmowanej lokalizacji. Działając pod presją czasu udało nam się pozyskać korzystną cenowo propozycję i na kilkanaście miesięcy firma przeniosła się do budynku biurowego Eternum, zanim trafiła do docelowego miejsca pracy. Spośród zaproponowanych rozwiązań standardowych, obejmujących najem na 5-7 lat, jak i propozycji podnajmu klient zdecydował się na powierzchnię w budynku GATO ze względu na idealny rozkład oferowanego biura i jego centralną lokalizację. Ta oferta spełniała wszystkie oczekiwania WeNet, zarówno budżetowe, jak i lokalizacyjne i aranżacyjne. Po niewielkiej modernizacji, wykorzystującej istniejące elementy wykończenia, firma ulokowała siedzibę oddziału w Gdańsku pod nowym adresem z satysfakcją dla wszystkich stron transakcji – mówi Jarosław Zdzitowiecki, Associate Partner / Head of Tricity w Walter Herz.

WeNet to rozwiązania sieciowe dla firm

WeNet to firma działająca w obszarze szeroko pojętego doradztwa internetowego. Zatrudnia w całej Polsce ponad 1200 osób. Jako lider transformacji technologicznej sektora MŚP w Polsce posiada w pakiecie wszystkie usługi internetowe, takie jak tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, prowadzenie dedykowanych kampanii reklamowych i działań marketingu lokalnego online, tworzenie e-sklepu oraz hosting stron internetowych. Grupa WeNet jest właścicielem wyszukiwarek pkt.pl, panoramafirm.pl i biznesfinder.pl oraz Partnerem Premium Google Ads, a także certyfikowanym developerem PrestaShop. Dostarcza małym i średnim przedsiębiorcom efektywne rozwiązania online, umożliwiające zwiększenie widoczności, ułatwiające komunikację z klientami i pozwalające intensyfikować sprzedaż.

