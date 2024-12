Tak wygląda Ursynów bez Multikina. Kultowy budynek znika z mapy dzielnicy

Budynek Multikina Ursynów – najstarszego obiektu tej sieci w Warszawie (1999 r.) znika już z mapy Warszawy. Zapowiadano zresztą, że prace rozbiórkowe zaczną się w listopadzie. W galerii możecie zobaczyć zdjęcia z prac z grudnia 2024 roku.

Przypomnijmy, że w marcu 2023 r. Multikino S.A. sprzedało prawo użytkowania wieczystego działki belgijskiemu deweloperowi GH Development 11, zaś dokładnie 18 sierpnia 2024 kino zostało zamknięte na zawsze.

We wrześniu zakończyły działalność ostatnie lokale usługowe zlokalizowane w budynku nieczynnego już kina.

Przypomnijmy, że właściciel obiektu dysponuje pozwoleniem na jego rozbiórkę od lutego 2024 r. Wyburzony zostanie także przylegający do kina budynek parkingu, który do końca 2020 r. pełnił funkcję parkingu P+R Metro Imielin. Został on jednak zamknięty z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny oraz słabe wykorzystanie. To właśnie od niego mają się zacząć prace rozbiórkowe.

Całość prac ma potrwać ok. 4 miesięcy. Oznacza to, że pod koniec lutego 2025 po ursynowskim Multikinie nie będzie już śladu.

Czytaj więcej na ten temat w artykule redaktora Przemka Zańko-Gulczyńskiego: Rozbiórka Multikina Ursynów ruszyła. Co zastąpi najstarszy multipleks w Warszawie?

