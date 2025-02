Świątynia finansów będzie najbardziej luksusowym hotelem w Krakowie

Monumentalny zabytkowy gmach przy ul. Wielopole w centrum Krakowa należący do 2017 r. do banku PKO BP będzie hotelem najwyższej klasy. J.W. Construction, obecny właściciel i Marriott International podpisały umowę. Budynek otrzymał także zgodę konserwatora zabytków na zmianę funkcji i związaną z tym przebudowę.

Warszawa straciła w centrum obiekt firmowany marką Marriott, ale jak się okazało niedługo później, Kraków zyskał nowy hotel, który w dodatku będzie pierwszym w Polsce obiektem klasy ultrapremium światowego giganta hotelowego. Prestiżowe miejsce i siedziba czekała na to osiem lat. To już drugi zabytkowy budynek użyteczności publicznej na ul. Wielopole, który będzie hotelem dla najbogatszych. Wcześniej, jesienią 2024 r. poinformowano, że pięciogwiazdkowym hotelem zostanie zbudowany w 2 połowie XIX w. i przebudowany w okresie międzywojennym gmach Poczty Głównej.

Kiedyś nad brzegiem Starej Wisły

Ulica Wielopole w Krakowie leży na terenach należących niegdyś do książęcej rodziny Wielopolskich, a później Librowskich, właścicieli składów portowych nad Starą Wisłą. Prowadziła tędy droga spod murów miejskich Krakowa nad zakole Starej Wisły. Po zasypaniu w latach 1878 – 80 koryta rzeki ulicę uporządkowano, tworząc pomiędzy nią a estakadą kolejową kwartał zabudowany wysokimi kamienicami. Rodzina Librowskich, została upamiętniona wytyczoną w 1895 r. przecznicą ulicy Wielopole, którą nazwano Librowszczyzną. To jeden z najbardziej reprezentacyjnych kwartałów zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie Plantów i Starego Miasta. Tutaj zbudowano gmach Poczty Polskiej, Pałacu Prasy czy właśnie Pocztowej Kasy Oszczędności.

Bank niczym rzymska świątynia

Budynek stanął w rozwidleniu ulicy Wielopole tuż przy zielonej alei, którą wytyczono na zasypanym korycie Starej Wisły i nazwano imieniem inicjatora jej powstania Józefa Dietla, profesora medycyny i prezydenta Krakowa. Na siedzibę Pocztowej Kasy Oszczędności rozpisany został w 1921 r. konkurs, w którym zwyciężyła propozycja Jana Zawiejskiego, ale do realizacji wybrano projekt Adolfa Szyszko-Buhusza, rozsławionego wówczas pracami rewaloryzacyjnymi królewskiej siedziby na Wawelu. Gmach wybudowany został w 1925 r. na miejscu pierwszego kina w Krakowie uruchomionego w 1907 roku. Pięciokondygnacyjny budynek na planie trójkąta wypełnił przestrzeń w rozwidleniu ulicy. Dłuższe boki połączyła oficyna rozdzielająca podwórze wewnątrz na dwa dziedzińce. Masywna neoklasycystyczna bryła budynku zwraca uwagę masywną kolumnadą z korynckimi kapitelami obiegającą ściany. Kiedy spogląda się na budynek nie można oprzeć się wrażeniu, że inspiracją do jego powstania były starożytne świątynie. Podobieństwa można dostrzec i we wnętrzach, gdzie główna sala operacyjna na pierwszym piętrze przypomina rzymski Panteon. To najbardziej reprezentacyjne z wnętrz podobnie jak ciąg sal dyrektorskich. Budynek miał pełnić funkcje bankowe, biurowe oraz mieszkalne. W zasadzie do tej pory zachował się w pierwotnym kształcie i wystroju. Został w 1968 r. wpisany do rejestru zabytków.

Był bank, będzie luksusowy hotel

W budynku od 1950 r. znajdowała się Powszechna Kasa Oszczędnościowa, bank państwowy powstały z majątku zlikwidowanej po II wojnie światowej Pocztowej Kasy Oszczędności. W 2015 r. PKO przeznaczyło budynek na sprzedaż, a dwa lata później kupiła je spółka J.W. Construction za 44 mln. zł z zamiarem adaptacji na hotel. W 2020 r. nie doszła do skutku sprzedaż gmachu polskiej grupie hotelowej. Właściciel rozpoczął starania przebudowy i adaptacji budynku na hotel napotykając na sprzeciw biura wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie zmian. Dopiero w 2024 r. projekt modernizacji i rozbudowy doczekał się akceptacji konserwatorskiej. Dzięki tej decyzji J.W. Constrauction i Marriot International podpisały umowę, która ma doprowadzić do stworzenia hotelu z najwyższej półki usług hotelowych sieci, czyli JW Marriott.

Podpisanie umowy na JW Marriott Hotel Kraków potwierdza silny potencjał wzrostu dla segmentu luksusowych hoteli w Polsce. Kraków sukcesywnie umacnia swoją pozycję jako atrakcyjna destynacja zarówno dla turystów, jak również biznesu. Z przyjemnością przyczynimy się do tego rozwoju, wprowadzając dziedzictwo marki JW Marriott do Krakowa – wyjątkową obsługę, przemyślane wzornictwo i wzbogacające doświadczenia związane z dobrym samopoczuciem. Janusz Mitulski, Senior Director Development CEE w Marriott International

Zabytkowe wnętrza przyjmą bogatych gości

JW Marriott Hotel Kraków zaoferuje 120 elegancko urządzonych, luksusowych pokoi. Plany przewidują również restaurację z autorską kuchnią, bar oraz udogodnienia rekreacyjne, takie jak basen i SPA, a także nowoczesne sale konferencyjne. W hotelu będą urządzone strefy relaksu i ogród. Projekt wnętrz odda hołd dziedzictwu pierwotnemu projektowi, uwzględniając dawną, imponującą salę banku inspirowaną Panteonem – pięknie oświetloną przez duże okna, z majestatycznym sklepieniem kopuły. Starannie odrestaurowane biura zarządu – z oryginalnymi rzeźbionymi meblami, ukrytymi schowkami w ścianach oraz elegancką biblioteką – zostaną przekształcone w ekskluzywną przestrzeń relaksacyjną dla gości hotelu. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2025 rok.

