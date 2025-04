Skyline Warszawy. Drugiego takiego nie ma nigdzie indziej. Oto panorama miasta z Varso i The Bridge

Zobacz galerię 29 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Panorama Warszawy czerwiec 2024

Skyline Warszawy ciągle się zmienia i jest jednym z najlepszych w Europie! Mamy już ponad 90 budynków, które mają co najmniej 60 metrów wysokości i rosną kolejne drapacze chmur. Zobaczcie, jak wygląda panorama Warszawy z góry - z najwyższego budynku UE - Varso Tower i z 40. piętra The Bridge na Woli. Te widoki na stolicę Polski zapierają dech w piersiach.

Niebawem na ulice centrum nigdy nie dotrze słońce i zawsze będą w cieniu, a my poczujmy się jak w filmie "Piąty element" z lat 90. Pamiętacie to "pionowe" miasto? Warszawa pnie się w górę, i to jak! To przecież u nas jest najwyższy budynek w UE - Varso Tower - który ma 310 m wysokości. To u nas jest ponad 90 budynków, które mają co najmniej 60 metrów wysokości.

Pamiętacie, jak emocjonowaliśmy się, kiedy powstawały Q22 i Warsaw Spire w 2015? Niecałe dziesięć lat później skyline Warszawy jest już zupełnie inny! Warszawa bije rekordy pod względem liczby wysokich inwestycji . W 2018 pokazywaliśmy, gdzie powstanie 310-metrowy drapacz chmur Varso Tower (na działce u zbiegu Chmielnej i Jana Pawła II, naprzeciwko Dworca Centralnego). Zobaczcie zdjęcie. To skyline Warszawy w 2018 i z 1974 roku.

Autor: HB Reavis - materiały prasowe Najwyższa wieża kompleksu Varso Tower będzie miała 310 m wysokości (wraz z iglicą)

Autor: audiovis.nac.gov.pl Widok z lotu ptaka na okolice Rotundy PKO - 1974 rok

Wola, zagłębie wieżowców

Obecnie najwięcej buduje się na Woli, a dokładnie przy rondzie Daszyńskiego. Tu powstaje aż pięć wysokich budynków, które mają od 89 do 202 metrów wysokości. Jak 174-metrowy The Bridge, który jest coraz bliższy ukończenia. Budynek osiągnął docelową wysokość, a elewacja pokryła już niemal cały wieżowiec. Najbardziej intensywne prace toczą się obecnie przy kondygnacjach technicznych na samym szczycie obiektu. Otwarcie The Bridge zaplanowano na I kwartał 2025 r. Budzi emocje? Budzi. Ale nie takie, jak budowa drapaczy chmur dawniej. To dlatego, że jest ich coraz więcej.

Kiedyś podniecaliśmy się naszymi panoramami, układem wież. Każdy kolejny wieżowiec wzbudzał większe emocje, niż dzisiejsze nowe wieże. Bo też kiedyś jednak jedna wieża mogła całkowicie odmienić oblicze skyline'u. Dziś stanowi tylko uzupełnienie, lub w ogóle nic nie wnosi - to opinia internauty z forum Skyscrappers.

Co to jest skyline?

Skyline to ogólny lub częściowy widok na wysokie obiekty budowlane składające się z wielu drapaczy chmur w mieście. Czasem mówi się, że to sztuczny horyzont. Żadne miasto nie ma skyline'u jak inne, każdy jest niepowtarzalny. Ten warszawski jest w czołówce Europy. Choć Londyn czy Frankfurt są niesamowite, i u nas jest na co popatrzeć!

Skąd najlepiej widać skyline Warszawy

Skąd najpiękniej widać skyline Warszawy? Z pociągu między Warszawą Wschodnią a Centralną? Z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki, a może nowej kładki na Wiśle albo ogrodu na dachu BUW czy Górki Szczęśliwickiej? Miejsc jest sporo. Na pewno wieżowce świetnie widać... z innych wieżowców. Zobaczcie.

To zdjęcia warszawy z 40. piętra budynku The Bridge na Woli.

Koleje drapacze chmur w stolicy Polski

To nie koniec. W Warszawie powstaną kolejne drapacze chmur. Sporo - na Woli. I tak, przy Rondzie Daszyńskiego obok Skyliner I, stanie Skyliner II. Będzie miał 130 m wysokości. Budynek ma być gotowy pod koniec 2026. W pobliżu skrzyżowania Grzybowskiej i Towarowej dobiega końca budowa 174-metrowego biurowca The Bridge. Otarcie - w pierwszym kwartale 2025. 135-metrowy Upper One powstaje u zbiegu Grzybowskiej i al. Jana Pawła II w miejscu Atrium International z 1995 roku., który został zburzony. Finał - w 2026. Obok dawnej fabryki Norblina powstaje 105-metrowy wieżowiec Studio A (2025). Chopin Tower ma mieć 130 m i ma powstać u zbiegu Grzybowskiej i Wroniej. Do tego dodajmy 120-metrowy wieżowiec, który ma powstać na miejscu rozebranego Teatru Żydowskiego czy 130-metrowego Sparka między ulicami Okopową, Wolską i al. „Solidarności" oraz 188-metrowy wieżowiec przy rondzie ONZ. Za dwa lata skyline Warszawy już będzie zupełnie inny.

Zobacz zdjęcia. Spektakularny widok na Warszawę z Varso i The Bridge

