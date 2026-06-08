Pływalnia i boiska pod Włocławkiem. Rusza budowa kompleksu za ponad 130 mln zł

W Kruszynie pod Włocławkiem rusza realizacja jednej z największych inwestycji publicznych w regionie – Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Kontrakt na budowę wielofunkcyjnego kompleksu zdobyła firma Dekpol Budownictwo, a jego wartość przekracza 130 mln zł netto, informuje portal propertydesign.pl. Inwestycja powstanie przy ulicy Szybowcowej i ma stać się centralnym punktem sportowym dla mieszkańców całego powiatu.

Regionalne centrum za ponad 130 milionów złotych

Skala finansowa projektu, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, świadczy o jego strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Inwestycja obejmie budowę obiektów o łącznej powierzchni kubaturowej blisko 11 000 mkw. oraz zadaszenie boisk i kortów halami pneumatycznymi o powierzchni przekraczającej 12 000 mkw.

Tak duży zakres prac stawia projekt w czołówce regionalnych przedsięwzięć infrastrukturalnych w sektorze sportu i rekreacji, tworząc w niewielkiej miejscowości obiekt o ponadlokalnym potencjale.

Pływalnia, hale i boiska w jednym miejscu

Głównym elementem kompleksu będzie dwukondygnacyjny budynek krytej pływalni. Zaprojektowano w nim baseny, których łączna powierzchnia lustra wody ma przekroczyć 1100 mkw., co pozwoli na organizację zarówno zajęć rekreacyjnych, jak i zawodów sportowych.

Oprócz pływalni, centrum zaoferuje całoroczną infrastrukturę dzięki halom o zadaszeniach pneumatycznych. Pod nimi znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej oraz korty tenisowe z trybunami. Całość uzupełnią boiska zewnętrzne i siłownia terenowa. Projekt zakłada również pełne dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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Dekpol Budownictwo z zadaniem projektowym i wykonawczym

Za realizację inwestycji odpowiada Dekpol Budownictwo. Zadaniem generalnego wykonawcy będzie w pierwszej kolejności opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej. Podstawą prac projektowych jest program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez PAS Pracownia Architektoniczna Mariusz Szczuraszek.

Wybór wykonawcy zamyka kluczowy etap formalny i otwiera drogę do fazy projektowej, po której rozpoczną się prace budowlane. Inwestor, Starostwo Powiatowe we Włocławku, nie podał na razie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu, w tym planowanej daty otwarcia centrum.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI --- https://www.propertydesign.pl/architektura/104/wielka_inwestycja_sportowa_za_130_mln_zl_powstanie_pod_wloclawkiem,54695.html

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.