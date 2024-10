Hossoland - wiadomo kiedy otwarcie? Największy park rozrywki w północnej Polsce na wiosnę 2025

Park rozrywki Hossoland, nazywany Energylandią północy, miał być otwarty wiosną 2024. Tak się jednak nie stało. Teraz wiadomo już, że Hossoland będzie miał roczne opóźnienie. Podano właśnie datę otwarcia parku rozrywki. Kiedy to nastąpi? Jakie atrakcje zaoferuje Hossoland?

Hossoland Brojce – gdzie powstaje?

Hossoland to nowy tematyczny park rozrywki, budowany obecnie przez Grupę Hosso w województwie zachodniopomorskim, we wsi Kiełpino niedaleko Gryfic (gmina Brojce). Budowa obiektu wartego kilkaset milionów złotych ruszyła we wrześniu 2022 r. Zajmujący powierzchnię 40 ha park przy trasie ekspresowej S6 będzie największym tego typu obiektem w regionie i jednym z największych w Polsce.

Hossoland zaoferuje odwiedzającym liczne atrakcje takie jak karuzele, kolejki górskie, a docelowo także park wodny. Będzie to zatem obiekt podobny z charakteru np. do popularnego parku Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie). Na powstaniu Hossolandu skorzysta także region – przybędzie ponad 200 nowych miejsc pracy.

– Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja wywrze znaczący wpływ na rynek usług turystycznych w północno-zachodniej Polsce oraz we wschodnich regionach Niemiec – zachwala park Hrayr Hovsepyan, prezes Grupy Hosso. – Na tę przygodę czeka wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów, którzy odwiedzają nasz region nie tylko w czasie wakacji nad morzem.

Zobacz galerię zdjęć z budowy: Hossoland – nowy park rozrywki w budowie. Zobacz, jak powstaje

Kiedy otwarcie parku Hossoland? Jest data

Budowa obiektu rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. Otwarcie parku pierwotnie planowano wiosną 2024, co jednak nie nastąpiło.

Nowa data otwarcia Hossolandu to 31 maja 2025 roku - tak zapowiedzieli przedstawiciele inwestora w najnowszym komunikacie.

Swoje podwoje dla turystów otworzą wówczas cztery baśniowe krainy.

Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztował bilet wstępu do parku rozrywki, ale, jak podaje inwestor, mieszkańcy Brojc będą mogli liczyć na darmowe wejściówki oraz na specjalne zniżki.

- W tej chwili przystępujemy do prac we wnętrzach budynków - zapowiedziała Anna Olszanowicz, przedstawicielka inwestora. Park rozrywki ma być czynny od maja do października, ale w dużej mierze będzie to zależało od pogody - dodała.

Jakie atrakcje zaoferuje Hossoland?

Tematyczny park rozrywki Hossoland będzie oferował przede wszystkim kolejki górskie (rollercoastery), karuzele i rozmaite występy oraz pokazy dla odwiedzających. Park podzielony będzie na 4 strefy tematyczne inspirowane legendami okolic Bałtyku:

Miasto Syrenki,

Królestwo Baltambrya,

Kraina Wikingów,

Smocza Dolina Kopalni.

Szczegóły na temat każdej ze stref nie zostały jeszcze ujawnione, jednak inwestor zapowiada m.in. „unikatowe rollercoastery” oraz „karuzele stworzone we współpracy ze światowej klasy projektantami”. Na wizualizacjach parku można dostrzec m.in. spływ sztuczną rzeką, kolejkę górską wjeżdżającą do tunelu w kształcie jaskini oraz karuzelę przypominającą tarczę Wikinga. Wiadomo też, że dzieci spotkają w Hossolandzie aktorów przebranych za postacie z baśni.

Jak podaje inwestor, ogółem w ukończonym parku goście będą mogli skorzystać z 50 atrakcji takich jak:

rollercoastery (kolejki górskie),

ekstremalne karuzele,

karuzele dla całych rodzin,

karuzele dla dzieci,

pokazy sztuk magicznych,

multimedialne fontanny,

zawody drwali,

występy bajkowych postaci,

place zabaw,

punkty usługowe,

punkty fotograficzne,

gastronomia,

sklepy z pamiątkami,

parking na 6000 miejsc.

Na tym jednak nie koniec, gdyż są także plany rozbudowy Hossolandu. Po uruchomieniu parku następnym krokiem ma być stworzenie parku wodnego, a w dalszej kolejności – kolejnych stref tematycznych z atrakcjami dla gości.

Hossoland – mapa parku. Czy można obejrzeć projekt Hossolandu?

Obecnie nie są dostępne mapa Hossolandu ani projekt Hossolandu. Można spodziewać się, że takie materiały zostaną udostępnione przez inwestora bliżej daty otwarcia parku.

Hossoland – wizualizacja. Tak będą się prezentować atrakcje

Inwestor budujący park udostępnił wizualizacje wybranych atrakcji. Przedstawiają one wszystkie 4 planowane strefy tematyczne: „rybackie” Miasto Syrenki, „bursztynowe” Królestwo Baltambrya, „charyzmatyczną” Krainę Wikingów oraz „tajemniczą” Smoczą Dolinę Kopalni.

Hossoland – inwestor. Kim jest Grupa Hosso?

Inwestorem realizującym park rozrywki Hossoland jest Grupa Hosso z siedzibą w Szczecinie, która jest właścicielem licznych galerii handlowych na zachodzie Polski. W portfolio Grupy znajdują się obiekty handlowe m.in. w:

Gryficach,

Kołobrzegu,

Białogardzie,

Drawsku Pomorskim,

Świebodzinie,

Szczecinku,

Gubinie,

Policach.

Poza parkiem Hossoland Grupa Hosso buduje obecnie także galerię handlową w Żarach. Grupa nie tylko realizuje nowe obiekty, ale też zarządza posiadanymi centrami handlowymi oraz oferuje obiekty komercyjne na wynajem.