Nowe targi dla rynku stolarki w Kielcach. Obecność potwierdzili już najwięksi gracze w branży

Premierowa edycja Międzynarodowych Targów Stolarki Otworowej i Szkła WinDoGlass Innovation, zaplanowana na 25 i 26 września 2026 roku w Targach Kielce, stawia na praktyczny wymiar spotkań branżowych. Organizatorzy zapowiadają formułę opartą na pokazach technologicznych, szkoleniach i networkingu, odchodząc od statycznej prezentacji produktów. Wydarzenie ma zgromadzić producentów, dystrybutorów, monterów, architektów i inwestorów z Polski i zagranicy.

Jak podkreśla Tadeusz Romański, ekspert branży i właściciel Grupy MAGNUM: - To będą targi inne niż wiele wydarzeń, które znamy. Będą pokazy, prezentacje, możliwość rozmów z ekspertami i poznawania nowości w praktyce. To nie będzie wydarzenie, na którym wystawcy siedzą przy stolikach i czekają na klientów. To będą targi pełne aktywności, wymiany doświadczeń i konkretnych inspiracji dla fachowców.

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Liderzy rynku stolarki i szkła potwierdzili obecność w Kielcach

Na liście wystawców znalazły się kluczowe firmy reprezentujące cały ekosystem branży. Wśród nich są producenci szkła i komponentów, tacy jak firmy z Grupy Saint-Gobain (Vetrotech, Glassolutions, Saint-Gobain Glass, Swisspacer) oraz Pilkington IGP. Sektor producentów okien i drzwi będą reprezentować m.in. Donimet z grupy ASSA ABLOY, Fakro, MS więcej niż OKNA, Gdańska Fabryka Okien, Stalprodukt Zamość, Sonarol, Wital-Profile oraz Effector.

Swoje rozwiązania technologiczne zaprezentują również dostawcy komponentów i maszyn, w tym Renolit, Iso-Chemie, Simonswerk, Combilift, Proventuss, WinDoormatic oraz Grupa Magnum. Obecne będą także firmy wyspecjalizowane, jak OTTIMO SYSTEMS, rozwijająca systemy napraw i retuszu powierzchni, oraz VEYNA i Rodenberg Türsysteme AG z ofertą dla segmentu premium.

Program merytoryczny stawia na wiedzę i praktyczne umiejętności

Istotnym elementem targów będzie rozbudowany program merytoryczny. Już dzień przed oficjalnym otwarciem, 24 września, odbędzie się szkolenie „Prawidłowy Montaż Okien” prowadzone przez Tadeusza Romańskiego. Z kolei w dniach targowych, 25 i 26 września, firma Winkhaus Polska zorganizuje Strefę Wiedzy i Inspiracji, gdzie eksperci poruszą tematy bezpieczeństwa, automatyzacji i kierunków rozwoju rynku okuć.

W programie zaplanowano również konferencję CERTBUD „Stolarka otworowa 2026 – wymagania rynku, bezpieczeństwo i nadchodzące zmiany”, która skupi się na kwestiach technicznych, jakości wyrobów i efektywności energetycznej. Swoją wiedzą podzielą się także eksperci Polskiego Stowarzyszenia Aluminium w ramach panelu dyskusyjnego „Aluminium: materiał optymalny dla producentów stolarki otworowej”, który poprowadzi prezes Andrzej Michalski-Stępkowski.

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Strefy pokazowe i konkursy dla ekip montażowych

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na udział w targach wykonawców i monterów. We współpracy ze Stowarzyszeniem Monterów Stolarki (SMS) powstanie specjalna strefa pokazów praktycznych i konsultacji technicznych. Na stoisku SMS swoją ofertę zaprezentują m.in. WIŚNIOWSKI, REDAN, PORTA, GEZE, BAO, MACO i KLIMAS.

Pokazy prawidłowego i energooszczędnego montażu przygotuje również Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD). Eksperci zademonstrują techniki tzw. ciepłego montażu, pozwalające na eliminację mostków termicznych i podniesienie parametrów izolacyjności budynków. Jedną z głównych atrakcji ma być konkurs Pagen Montaż Challenge, organizowany przez firmę Pagen przy wsparciu partnera strategicznego EMPRO. Trwa już nabór zespołów do rywalizacji.

- Gdy branża szuka nowych impulsów do rozwoju, wydarzenia integrujące producentów, dystrybutorów, architektów, projektantów, monterów i inwestorów nabierają szczególnego znaczenia. WinDoGlass Innovation będzie prawdziwym świętem branży stolarki otworowej i szkła. Będzie pełnym dobrej energii miejscem spotkań, inspiracji, prezentacji nowości, zdobywania wiedzy i budowania relacji – podsumowuje Katarzyna Wójcik, menadżer WinDoGlass Innovation.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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