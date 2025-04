Nowe centrum logistyczne Żabki – będzie zaopatrywać rejon Wrocławia

15:12

Ogromne magazyny w Kątach Wrocławskich zostały oficjalnie otwarte 24 kwietnia 2024 r. Na początku centrum logistyczne zaopatrzy 1,5 tysiąca sklepów firmy w rejonie Wrocławia. Przy obsłudze centrum znajdzie zatrudnienie około 600 pracowników.

Spis treści

Centrum logistyczne Żabki wybudowane zostało tuż obok autostrady A4 niedaleko węzła Kąty Wrocławskie. Powstało w rozwijającej się strefie przemysłowej położonej na południe tej głównej arterii komunikacji drogowej południowej Polski. Są tu już magazyny i zakłady innych znaczących firm polskich i zagranicznych. Powstają już kolejne obiekty.

Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kolejny duży obiekt magazynowy w portfolio Żabki

Magazyn częściowo odciąży centrum logistyczne w Komornikach, gdyż to właśnie do Kątów Wrocławskich przeniesiona zostanie kompletacja zamówień chłodniczo-mroźniczych dla sklepów zlokalizowanych w rejonie stolicy Dolnego Śląska.

Sieć logistyczna Żabki liczy obecnie 8 centrów logistycznych oraz 19 terminali przeładunkowych, w tym 2 własne, z których towar dystrybuowany jest do sklepów w całej Polsce. Nowoczesne rozwiązania wdrażane przez firmę, umożliwiają sprawną obsługę ponad 9000 franczyzobiorców prowadzących ponad 11 tysięcy sklepów, do których rocznie realizowanych jest ok. 3 mln dostaw.

Automatyzacja i ekologia

To obiekt półautomatyczny – łączący nowoczesne technologie z pracą wykwalifikowanych specjalistów. Sercem magazynu są trzy nowoczesne strefy: zautomatyzowana chłodnia o powierzchni 5 tys. m2), mroźnia o powierzchni 1,5 tys. m2 oraz strefa sucha o powierzchni 17 tys. m2.

Zastosowano tu szereg prośrodowiskowych innowacji, jak m.in. instalacja fotowoltaiczna, ładowarki do samochodów elektrycznych, czy instalacja chłodniczo-mroźnicza wykorzystująca ciepło powstałe przy produkcji chłodu do ogrzewania posadzki w mroźni i na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku biura głównego.

Monitoring zużycia energii i nowoczesne rozwiązania logistyczne

Sterowanie pracą całego budynku oraz prowadzenie rozbudowanych analiz danych o zużyciach mediów i stanie instalacji umożliwia rozbudowany system BMS, a nowoczesne agregaty prądotwórcze zapewniają nieprzerwaną pracę w przypadku odłączenia obiektu od zasilania z sieci. Z kolei zautomatyzowana kompletacja zamówień w obszarze chłodniczym, optymalizuje obsługę logistyczną franczyzobiorców, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość świadczonych usług.

Żabka stawia na bezpieczeństwo

Bezpieczne użytkowanie obiektu zapewnia m.in. system ciągłej wentylacji buforów chłodniczych (urządzeń magazynujących chłód), gdzie przy prowadzeniu operacji może wystąpić Suchy Lód. System na bieżąco monitoruje i zapewnia płynną regulację central wentylacyjnych, które wywiewają nadmiar zgromadzonego CO 2 . Wszystkie obszary chłodzone zostały wyposażone w certyfikowany system wykrywania, który stoi na straży poziomu stężenia dwutlenku węgla. Z kolei strefa akcyzy została zabezpieczona w całości instalacją gaśniczą zgodnie z najnowszymi wytycznymi norm NFPA30, co przekłada się na bardzo wysoki poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ekologiczne rozwiązania oszczędzające energię

Obiekt wyposażony został także w instalację fotowoltaiczną o mocy 1,8 MWp z automatyką zabezpieczającą przed eksportem wytworzonej energii elektrycznej do sieci operatora.

W centrum zainstalowany został system sygnałów akustycznych w bramach dokowych, które informują operatorów o długim czasie otwarcia bramy. Ma za zadanie zmniejszenie wymian powietrza w chłodne dni, dzięki czemu może wpływać na ograniczenie zużycia energii.

Otwierając blisko tysiąc nowych sklepów rocznie, jesteśmy w stanie skutecznie skalować działalność, nie rezygnując przy tym z najwyższych standardów jakości i efektywności. Z perspektywy klientów oznacza to pewność, że znajdą na półkach to, czego potrzebują – zawsze na czas. To również nasza przewaga w szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Efektywna logistyka odpowiada także na realne potrzeby franczyzobiorców, wspierając ich w codziennym prowadzeniu biznesu i zapewniając niezawodne zaplecze operacyjne. Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska

Kilkaset nowych miejsc pracy

Zatrudnienie w otwartym właśnie obiekcie znajdzie blisko 600 osób - zarówno tych zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę, jak i przez współpracujące z nią firmy. Z myślą o pracownikach dojeżdżających z Wrocławia uruchomiony został transport, który umożliwia wygodny i sprawny dojazd do centrum logistycznego. Obecnie w centrum logistycznym oferowane są stanowiska dla m.in. operatorów wózków widłowych, magazynierów czy specjalistów ds. logistyki.

Podcast miejski Jak oświetlić polskie miasta?

Zobacz galerię 19 zdjęć Autor: mat. prasowe 7R 7R Park Wrocław West II, pierwszy magazyn z linii 7R Green Saver, uzyskał wynik 95,6 proc. w certyfikacji BREEAM International New Construction w wersji 6. To najwyższa ocena przyznana budynkowi przemysłowemu w Europie kontynentalnej. Osiągnięty wynik potwierdza innowacyjność zrównoważonych rozwiązań magazynu, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji korzyści dla najemców i inwestorów.