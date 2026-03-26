„Neonowa” fasada na Mokotowie

Inwestor postawił na standardy kojarzone dotychczas bardziej z luksusowymi apartamentowcami. Elewacja budynku to mieszanka nowoczesnych tynków i elementów z kamienia naturalnego. Jednak to po zachodzie słońca Wałbrzyska 21 pokazuje swoje drugie oblicze. Zastosowano tu:

Szklane „ekrany" loggii: Pełne przeszklenia balkonów i loggii działają jak lustra – w dzień odbijają niebo, a wieczorem przepuszczają ciepłe światło z wnętrz mieszkań, tworząc efekt lekkości i nowoczesności.

Zobacz, jak „Wałbrzyska 21” wygląda po zmroku.

Co znajduje się w środku Wałbrzyskiej 21?

Wewnątrz 14-piętrowego gmachu zaplanowano 160 lokali – od 30-metrowych kawalerek po ponad 100-metrowe, rodzinne apartamenty z czterema pokojami. Nacisk położono na tzw. parametry techniczne przegród.

Projektanci postawili na rozwiązania, które mają zniwelować uciążliwość sąsiedztwa ruchliwego skrzyżowania:

Oszczędność w ruchu: Na klatkach schodowych i w korytarzach zainstalowano inteligentny system oświetlenia sterowany czujkami ruchu. To rozwiązanie, choć proste, realnie wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji części wspólnych, co w budownictwie spółdzielczym jest kluczowe dla wysokości czynszów.

Polecamy: „Boję się, że go kupimy” – powiedział mąż, gdy jechali na przetarg. Historia metamorfozy XVIII-wiecznego Pałacu Kamieniec

Budynek wieńczą zielone dachy, które nie tylko poprawiają estetykę widoku z wyższych pięter, ale też wspomagają retencję wody i chłodzą obiekt w upalne dni. Od strony ul. J.S. Bacha mieszkańcy zyskali z kolei wyciszony, zielony dziedziniec z placem zabaw. Całość uzupełnia bezpośrednie sąsiedztwo ścieżki rowerowej, którą – omijając korki na Puławskiej – można dostać się do centrum Warszawy w zaledwie pół godziny.

„Podziemny świat” zmniejszy problem z brakiem miejsc parkingowych?

Sporo dzieje się także pod ziemią. W ramach inwestycji stworzono 3-poziomowy parking podziemny z 247 miejscami postojowymi. Co ciekawe, dwie kondygnacje „obsłużą” mieszkańców nowego obiektu, a jedna zostanie udostępniona osobom mieszkającym w innych blokach spółdzielni w okolicy. Więcej o tym pisaliśmy w tym artykule: Warszawski dom pożarty przez blok. Sąsiedzi mogą zaglądać sobie w okna

Powrót kultowych szyldów. Handel wraca na róg Puławskiej

Wśród Warszawiaków żyjących w tej części miasta pojawiały się obawy, że budowa nowego bloku na zawsze usunie lokalny handel.

Zgodnie z zapowiedziami, ma się stać jednak wręcz odwrotnie. Parter i pierwsze piętro (ponad 2400 m²) to strefa usługowa, w której tradycja spotyka się z nowoczesnością. Do budynku powracają najemcy, którzy działali tu od dekad: sklep sieci Mokpol oraz restauracja McDonald’s.

Kto stoi za projektem?

Budowa kompleksu Wałbrzyska 21 ruszyła w maju 2023 roku i była prowadzona w intensywnym tempie – już w lutym 2025 roku budynek osiągnął swoją docelową wysokość konstrukcyjną. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”. Generalnym wykonawcą prac była firma ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki.