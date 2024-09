To już dzisiaj! Otwarcie Muzeum Czekolady Wedla w Warszawie

Muzeum Fabryka Czekolady w Warszawie - Wedel otwiera je już dzisiaj 4 września

Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel otwiera się 4 września w Dzień Czekolady. To jedyne takie miejsce w Polsce. Co kryje w sobie budynek z elewacją inspirowaną tabliczkami czekolady i niezwykłym tarasem widokowym przy Alei Emila Wedla 5 na Kamionku?

Muzeum Fabryka Czekolady - tuż obok fabryki E.Wedel w Warszawie - wyjątkowy budynek z wyjątkową przestrzenią opowiadającą historię czekolady, ale nie tylko. Można zobaczyć tu również, jak produkuje się niektóre kultowe słodkości Wedla, zaprojektować własne opakowanie Ptasiego Mleczka, poskakać po tabliczce czekolady, czy podziwiać panoramę Warszawy z tarasu widokowego, spowitego w zapachu czekolady. Te wszystkie i inne atrakcje na warszawskiej Pradze od 4 września 2024.

Największa inwestycja Wedla

Inwestycja o wartości ponad 200 mln zł, nad samym brzegiem Jeziora Kamionkowskiego na Pradze Południe, jest już gotowa. Po dwóch latach od rozpoczęcia, 6-kondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 8 tys. m², wybudowany w miejscu szpetnych silosów na kakao z końca lat 60., otwiera się dla zwiedzających.

Przypomnijmy, że za projekt architektoniczny obiektu odpowiada renomowana warszawska pracownia BiM Architekci. Wykonawcą robót był HOCHTIEF Polska. Projekt i wykonanie wystawy w Fabryce Czekolady E.Wedel powierzono Pracowni WWAA. Za treści multimedialne odpowiada Lunapark Motion Arts Collective, a za identyfikację wizualną - Studio Homework. Doradztwem inżynieryjno-technicznym zajmował się ARUP. Sprawy dostępności miejsca konsultowano z Fundacją Polska Bez Barier.

Nie tylko muzeum czekolady

W nowym budynku, którego elewacja przypomina tabliczkę czekolady, jest nie tylko muzeum czekolady.

- Nie mam wątpliwości, że jest to projekt wyjątkowy. To projekt, który wprowadza nas w obszar muzealnictwa XXI wieku. Działa przede wszystkim na zmysły. Jest autentyczny, ponieważ w tym budynku jest nie tylko muzeum z eksponatami, ale prawdziwe linie produkcyjne, które możemy oglądać, wąchać, podsłuchiwać i one działają na naszych oczach - mówi Robert Zydel, dyrektor Muzeum Fabryki Czekolady.

Linie produkcyjne zajmują mniej więcej połowę nowego budynku. Przeniesiono tu z fabryki, wraz z nowym parkiem maszynowym, produkcję takich wyrobów marki jak Chałwa Królewska, Sezamki, Baryłki czy Czekotubka. Jest też zupełnie nowa linia produkcyjna masy czekoladowej, która wielokilometrową instalacją będzie trafiać do głównego budynku fabryki.

W obiekcie zaplanowano też nowe laboratorium badań i rozwoju oraz pracownię Rarytasów, czyli manufakturę, w której ręcznie produkowane są wyroby dla sieci Pijalni Czekolady E.Wedel. Nie zabraknie też samej Pijalni Czekolady E.Wedel.

Taras na 6. piętrze z widokiem i czekoladowym zapachem

Duża atrakcja czeka też zwiedzających na 6. piętrze nowego obiektu Wedla. To ogólnodostępny taras z widokiem na Jeziorko Kamionkowskie porośnięte nenufarami i panoramę Warszawy. Z tarasu widać też samą fabrykę czekolady, która wydaje się być dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jej bliskość sprawia, że na tarasie rozchodzi się zapach czekolady.

Autor: Marta Balcerowska Widok z tarasu na fabrykę E. Wedla

Czekoladowe przestrzenie muzeum

Zwiedzanie muzeum czekolady rozpoczyna się na poziomie 0, w Przestrzeni Ghanijki, gdzie dowiemy się w jaki sposób pozyskiwane i przechowywane są ziarna kakaowca, a także jak wygląda dalsza obróbka.

Poziom +1 to Przestrzeń Czekoladnika, w której odkryjemy m.in. tajniki konszowania. To także przystanek na coś słodkiego – czyli jeden z punktów tastingu, gdzie spróbujemy czekoladowych słodkości w płynnej formie. Na tym samym piętrze zajrzymy także do Przestrzeni Cukiernika, który wprowadzi nas w finalny etap przygotowania czekolady. Poznawać go będziemy przede wszystkim za pomocą dotyku i słuchu – to tutaj m.in. można poskakać po wielkiej tabliczce czekolady i dowiedzieć się, jakie dźwięki towarzyszą jej łamaniu, czy smakowitej konsumpcji.

Na poziomie +2 znajdziemy pokój poświęcony piankom Ptasie Mleczko® – poznamy w nim historię tego kultowego produktu, jednocześnie na nim... leżąc!

Jest też Przestrzeń Projektantki, gdzie odwiedzający zobaczą przegląd opakowań kultowych słodyczy - jak przeobrażały się na na przestrzeni lat, np. opakowania Ptasiego Mleczka, Torcika Wedlowskiego czy słynnych czekolad. A trzeba przypomnieć, że opakowania dla Wedla projektowali znani artyści, jak np. Edward Manitius, Zofia Stryjeńska, Karol Śliwka, ostatnio też Andrzej Mleczko.

Autor: Marta Balcerowska Maszyna do zawijania słynnych wedlowskich Baryłek (Szwajcaria, 1977)

Zobacz galerię: Takie będzie Muzeum Fabryka Czekolady

Jak trafić do Muzeum Czekolady?

Co ciekawe, nowy budynek Wedla z Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel zlokalizowany jest na nowo powstałej warszawskiej ulicy - Alei Emila Wedla. Mieści się ona w Parku Skaryszewskim i biegnie od ulicy Międzynarodowej wzdłuż Jeziorka Kamionkowskiego. Aleja Emila Wedla 5 - bo taki jest dokładny adres budynku - jest pierwszym i na razie jedynym na tej ulicy-deptaku od strony Parku Skaryszewskiego.

Ceny biletów, godziny otwarcia muzeum

Muzeum będzie dostępne dla zwiedzających 7 dni w tygodniu, w godzinach 10.00 - 20.00.

Bilety kosztują: 70 zł - bilet normalny, 55 zł - bilet ulgowy. Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny to 56 zł od osoby.

Zwiedzanie z przewodnikiem przewidziane jest na około 90 minut.

W Fabryce Czekolady organizowane będą także warsztaty dla dzieci - tworzenia pralinek oraz dekorowanie torcików - cena to 70 zł za dziecko plus 15 zł opiekun, jak i dla dorosłych w cenie 80 zł. Warsztaty i zwiedzanie zaplanowano też dla grup zorganizowanych.

Bilety można już kupić przez internet.