Luksus z dziełem Warhola w sercu Warszawy. Apartamenty Gutenberga

– W Apartamentach Gutenberga detale będą wprost nawiązywać do dziedzictwa związanego z drukiem i słowem pisanym. Bryła, podziały i rytm pobliskiej modernistycznej architektury Warszawy były dla nas wzorem, inspiracją i punktem wyjścia naszej wizji. Prosta forma, funkcjonalność, harmonia – to założenia, po które sięgnęliśmy w naszym projekcie. Szkieletowa fasada przywołuje na myśl design dawnych hal fabrycznych zakładów poligraficznych. Charakterystyczną, od razu rzucającą się w oczy cechą budynków będą również wysokie okna, w częściach wspólnych obejmujące dwie kondygnacje. Te wielkie „latarnie” wprowadzają do wnętrza energię i dynamikę widocznego przez nie wielkiego miasta, stanowiąc zarazem dla niego granicę, za którą rozciąga się to, co prywatne. To również ukłon w stronę obficie przeszklonych obiektów dawnej drukarni – mówi Maciej Rydz, architekt w JEMS Architekci.