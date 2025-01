3 warszawskie wieżowce znikną? Ważą się losy Ilmetu, PZU Tower i Pekao Tower

3 warszawskie wieżowce w ścisłym centrum mogą niebawem przestać istnieć. Przypieczętowana jest już rozbiórka biurowca Ilmet, który ma zostać zastąpiony nowoczesnym biurowcem Warsaw One. Mniej pewne są losy PZU Tower i Pekao Tower, choć budynki z pewnością czekają duże zmiany.

Możliwa rozbiórka 3 warszawskich wieżowców. Ilmet przy rondzie ONZ zacznie znikać w tym roku

Plany rozbiórki wieżowca Ilmet przy rondzie ONZ w Warszawie znane są już od lat, jednak wciąż coś stawało im na przeszkodzie. Teraz jednak biurowiec z lat 90. przy al. Jana Pawła II 15 faktycznie ma zniknąć, i to prawdopodobnie jeszcze w tym roku. 83-metrowy wysokościowiec, pierwotnie zwieńczony obracającym się logiem firmy Mercedes, w ostatnich latach służył uchodźcom z Ukrainy. Tej funkcji już jednak nie pełni i rozbiórka może się rozpocząć już niebawem

Na miejscu Ilmetu ma stanąć Warsaw One o wysokości ok. 188 m. Ma to być budynek nowocześniejszy, lepiej odpowiadający oczekiwaniom współczesnych najemców powierzchni biurowych (te z lat 90. trącą dziś myszką). Poza tym jednak projekt owiany jest tajemnicą.

Na ten moment nie jest znana wizualizacja Warsaw One. Wiemy jedynie, że za projekt budynku odpowiedzialna jest duńska pracownia Arrow Architects, zaś inwestorem jest właściciel Ilmetu, czyli firma Skanska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że budowa Warsaw One mogłaby ruszyć w 2026 r. Wcześniej Skanska skupia się na realizacji biurowca Studio, także na Woli.

Niepewne losy Pekao Tower. Wieżowiec na sprzedaż

Zaprojektowany przez Miljenko Dumenčica wieżowiec Pekao Tower przy ul. Grzybowskiej 53/57 został otwarty w 1993 r. Dziś nie spełnia już jednak wymogów stawianych nowoczesnym biurowcom, a od 2022 r. nie służy już nawet bankowi, którego nazwę nosi. Dziś wiemy już, że 85-metrowy biurowiec zostanie w I połowie 2025 r. wystawiony na sprzedaż.

Nie wiadomo, co z Pekao Tower zrobi nowy nabywca. Być może postanowi zmodernizować budynek, a może wyburzy go całkowicie i zastąpi zupełnie nowym obiektem. Ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna, gdyż plan miejscowy dopuszcza w tym miejscu budynek o 10 m wyższy, niż Pekao Tower. Biorąc pod uwagę, że biurowiec z 1993 r. zapewne i tak wymagałby gruntownej przebudowy, żeby zacząć spełniać współczesne standardy, rozbiórka może się okazać bardziej opłacalna.

PZU Tower za niski dla właściciela, ale miasto stawia opór

Firmie, której nazwę nosi, nie służy już także biurowiec PZU Tower przy al. Jana Pawła II 24 (projekt: arch. Tadeusz Spychała, Wojciech Popławski i Willibald Furst). W 2022 r. dawny właściciel wieżowca przeprowadził się do nowego obiektu, a od 2023 r. negocjuje z miastem w sprawie rozbiórki PZU Tower i wybudowania nowej, wyższej wieży. Inwestorowi marzy się 150 m wysokości, jednak miasto zgadza się jedynie na 130 m. Różnica niby nieduża, ale strony póki co wciąż nie mogą dojść do porozumienia.

W tym przypadku motywacją do zastąpienia wieżowca z lat 90. nowym również jest przestarzały już standard budynku. Zastąpienie 97-metrowego budynku znacznie wyższym pozwoliłoby także uzyskiwać wyższe zyski z wynajmu przestrzeni biurowej. Odpowiedź co do dalszych losów PZU Tower mamy poznać jeszcze w 2025 r. Jeśli miasto i właściciel zdołają się dogadać, rozbiórka otwartego w roku 2000 biurowca wydaje się niemal pewna.

