Zmiany w Murator IBS

Materiał reklamowy

Autor: Redakcja Murator Murator Furniture to nowoczesna stolarnia, która w swojej działalności łączy tradycyjne rzemiosło z nowoczesnymi technologiami produkcji

Murator IBS, firma od lat działająca między innymi na rynku zarządzania nieruchomościami, podjęła strategiczną decyzję o podziale swojej oferty na osobne marki: Murator Furniture, Murator Development oraz Murator Construction.

Zmiany te mają na celu zwiększenie konkurencyjności firmy, lepsze dopasowanie do trendów i potrzeb rynku oraz zapewnienie kompleksowej obsługi klientów na różnych etapach inwestycji związanych z nieruchomościami. Każda z nowych marek reprezentuje odrębny segment działalności, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami i realizację projektów o wysokim stopniu trudności.

Firma Murator IBS, mogąca poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w holistycznym podejściu do nieruchomości, ich obsługi technicznej oraz realizacji inwestycji, podjęła strategiczną decyzję o dywersyfikacji swojej oferty. W ramach Murator IBS powstaną dedykowane marki produktowe, z których każda skupi się na konkretnym obszarze działalności, rozwijając specjalistyczne kompetencje i poszerzając zakres oferowanych usług. Nowe marki to: Murator Furniture, Murator Development oraz Murator Construction. Te zmiany pozwolą nam zwiększyć konkurencyjność firmy oraz zapewnić kompleksową obsługę klientów na różnych etapach inwestycji związanych z nieruchomościami. Każda linia reprezentuje odrębny segment działalności, co umożliwia efektywne zarządzanie zasobami i realizację zaawansowanych projektów.

Murator Furniture

Jedną z kluczowych zmian w strukturze Murator IBS jest wyodrębnienie marki Murator Furniture, której celem jest dostarczanie wysokiej jakości mebli i elementów stolarskich. To nowoczesna stolarnia, która w swojej działalności łączy tradycyjne rzemiosło z nowoczesnymi technologiami produkcji. Od wielu lat realizujemy liczne projekty dla klientów indywidualnych i komercyjnych, w skład których wchodzi realizacja mebli na wymiar oraz ich renowacja. W swoim portfolio posiada m.in. odrestaurowanie przedmiotów cyrkowych, które dziś służą użytkownikom Parku Rozrywki Julinek, czy specjalnych realizacji dla sieci kasyn oraz hoteli, apartamentów.

Decyzja o stworzeniu osobnej marki Murator Furniture jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty nieszablonowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dziś klient poszukuje unikalnych rozwiązań do wnętrz – od mebli wykonywanych na wymiar po elementy wykończenia wnętrz, takie jak drzwi, listwy przypodłogowe, schody czy balustrady, dlatego Murator Furniture wyróżnia indywidualne podejście do klienta i dbałość o detale.

Murator Development

W związku z dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości w Polsce, Murator IBS rozszerzył zakres działalności o segment deweloperski. Tak zrodził się Murator Development. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestycjami mieszkaniowymi i komercyjnymi wśród konsumentów, wyodrębniono markę skupiającą się na realizacji projektów mieszkaniowych z myślą o przyszłości, stawiając na energooszczędne rozwiązania, wysoką jakość materiałów i innowacyjność w projektach architektonicznych. Dzięki pracy i doświadczeniu naszych architektów i projektantów koncept Murator Development charakteryzują się nowoczesnym designem, który łączy miejską estetykę z funkcjonalnością.

Murator Development odpowiada m.in. za realizację inwestycji przy ul. Żółkiewskiego w Warszawie. Ta wyjątkowa lokalizacja, choć doskonale skomunikowana z centrum miasta, położona jest w zielonej i cichej okolicy, gwarantując ciszę i komfort jej mieszkańcom.

Dzięki ścisłej współpracy z klientami, architektami oraz wykonawcami, Murator Development jest w stanie dostarczać projekty, które w pełni spełniają wysokie oczekiwania rynkowe.

Murator Construction

Murator IBS jest firmą z doświadczeniem w realizacji inwestycji budowalnych, a także posiada specjalistyczne doświadczenie w zakresach instalacji sanitarnych, HVAC i elektrycznych. Dlatego jedną z nowo powstałych marek jest Murator Construction, której celem jest kompleksowa realizacja prac budowlanych – od projektu, przez wykonawstwo, po wykończenie wnętrz.

Murator Construction specjalizuje się w szerokim spektrum usług pod klucz, w tym modernizacjach i fit-outach biur, apartamentów, kasyn czy hoteli. Wykorzystując nowoczesne technologie, Murator Construction zapewnia wysoką jakość realizacji, minimalizację błędów i oszczędności czasowo-kosztowe.

Dzięki współpracy z doświadczonymi inżynierami, architektami i specjalistami branżowymi Murator Construction dostarcza pełne rozwiązania budowlane, gwarantując wszechstronną obsługę inwestycji mając na uwadze aktualne zapotrzebowanie i trendy rynkowe, tj. ESG, tym samym integrując zasady zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w swoje projekty i działalność operacyjną.

Autor: Redakcja Murator Celem Murator Construction jest kompleksowa realizacja prac budowlanych – od projektu, przez wykonawstwo, po wykończenie wnętrz

Zmiany jako element rozwoju

Powstanie nowych marek: Murator Furniture, Murator Development oraz Murator Construction to strategiczny krok Murator IBS w kierunku rozwoju i dostosowania się do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku nieruchomości. Dzięki tak kompleksowej ofercie, firma może oferować klientom pełny wachlarz usług – od projektowania i budowy, przez wyposażenie wnętrz, aż po zarządzanie nieruchomościami (Murator IBS). Takie podejście zapewnia przewagę konkurencyjną, a także buduje zaufanie klientów, którzy mogą liczyć na kompleksową i profesjonalną obsługę w jednym miejscu.

Dziękujemy naszym klientom i partnerom biznesowym za zaufanie i możliwość rozwoju!

Materiał powstał we współpracy z Murator IBS, właścicielem marek Murator Furniture, Murator Construction i Murator Development.