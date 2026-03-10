Rozmowa Muratora: Anna Chorzewska, Budmat Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rynek magazynowy rośnie szybciej niż jego zdolności operacyjne

Zasoby powierzchni magazynowej w Polsce rosną dynamicznie. Prognozy Logster wskazują, że do końca 2026 roku mogą one osiągnąć poziom 39 mln m². Coraz większym wyzwaniem dla rynku przestaje być jednak sama dostępność przestrzeni, a staje się nim rosnąca złożoność operacyjna. W odpowiedzi firmy upraszczają strukturę zakupów, wybierając jednego dostawcę zamiast wielu. Dzięki temu są w stanie lepiej kontrolować koszty oraz czas operacyjny.

Duże centra dystrybucyjne obsługują jednocześnie sprzedaż hurtową, detaliczną i e-commerce. W praktyce wiąże się to z dużą liczbą indeksów towarowych, większą rotacją zapasów oraz krótszymi seriami zamówień. Magazyn przestaje funkcjonować wyłącznie jako miejsce przechowywania, a staje się przestrzenią ciągłego przepływu towarów. W takich warunkach każda nieefektywność natychmiast przekłada się na czas realizacji zamówień i koszty operacyjne.

Duża część przedsiębiorstw nie zwiększa zasobów kadrowych, mimo że wolumen operacji znacząco wzrósł. W tej sytuacji istotne staje się utrzymanie spójności procesów – od wyposażenia stanowisk pracy po dostępność materiałów eksploatacyjnych. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na efektywność całego łańcucha dostaw.

Polska umacnia swoją pozycję jako regionalny hub logistyczny, a segment e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie. Centra dystrybucyjne zlokalizowane w kraju coraz częściej obsługują jednocześnie wiele rynków, co sprawia, że skala i złożoność operacji stale rosną. Zgodnie z prognozami Mordor Intelligence do 2031 roku wartość polskiego rynku logistycznego może sięgnąć niemal 60 mld USD.

W tej sytuacji dużym wyzwaniem staje się zapewnienie sprawnego i przewidywalnego funkcjonowania samej infrastruktury. Rozproszony model zakupów, oparty na wielu dostawcach, stopniowo ustępuje miejsca współpracy z jednym partnerem, który kompleksowo zabezpiecza potrzeby magazynu. Rosnąca skala operacji wymaga bowiem większej standaryzacji, dostępności produktów oraz możliwości szybkiego reagowania na zmiany.

Polecamy:

Czy konsolidacja zakupów to dobre rozwiązanie?

Okresy takie jak święta czy duże akcje promocyjne, gdy liczba zamówień potrafi w ciągu kilku dni wzrosnąć kilkukrotnie, wymagają od firm szybkiego dostosowania organizacji pracy – od zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów pakowych po reorganizację stanowisk kompletacyjnych. Coraz większego znaczenia nabierają więc modele operacyjne pozwalające skalować procesy bez konieczności rozbudowy infrastruktury. W efekcie branża logistyczna stopniowo odchodzi od sztywno zaprojektowanych operacji na rzecz bardziej elastycznych i scentralizowanych struktur dystrybucji.

Zmienia się również podejście do zaopatrzenia magazynu. Przedsiębiorstwa chętniej korzystają z kompleksowej oferty, która pozwala zabezpieczyć całość operacji w jednym modelu współpracy. Narzędzia umożliwiające bezpośrednią integrację systemów zakupowych z operacjami magazynowymi zyskują na popularności. Aby zmniejszyć ryzyko przestojów oraz ograniczyć obciążenie operacyjne zespołów, firmy inwestują w automatyzację zamówień, dostęp do ustandaryzowanego katalogu produktów oraz możliwość kontroli dostępności w czasie rzeczywistym.

Zintegrowane rozwiązania zakupowe jako standard operacyjny

Jak wyjaśnia Pan Jarosław Kamiński, Dyrektor Zarządzający Rajapack Polska, zintegrowane rozwiązania zakupowe stają się dziś istotne dla efektywności operacyjnej firm:

Przy dużej skali operacji ręczne zarządzanie zamówieniami od wielu dostawców przestaje być efektywne. Dlatego rośnie znaczenie zintegrowanych modeli współpracy, które pozwalają firmom zapewnić ciągłość dostaw i szybciej reagować na zmiany operacyjne. Dlatego w naszej grupie stawiamy na rozwój takich narzędzi jak: e-procurement, które nie jest już rozwiązaniem przyszłości, tylko standardem operacyjnym w logistyce. (…) Klienci mogą dziś zarządzać zakupami na różnym poziomie zaawansowania – od konta w naszej platformie zakupowej, które umożliwia dostęp do wynegocjowanych cen, kontrolę dostępności produktów, zarządzanie użytkownikami czy śledzenie zamówień, aż po pełną integrację katalogów produktowych z systemami zakupowymi i ERP. (…) Firmy oczekują automatyzacji, przejrzystości procesów i możliwości składania zamówień bezpośrednio z poziomu własnych systemów.

Cyfryzacja zakupów wyznacza nowe standardy B2B

Cyfryzacja coraz mocniej przenika w obszar dużych operacji logistycznych. Rośnie udział zamówień realizowanych poprzez zintegrowane platformy zakupowe i systemy e-procurement, które pozwalają ograniczyć ręczną obsługę oraz zapewniają kontrolę nad kosztami i dostępnością produktów w czasie rzeczywistym.

Źródło: Grupa RAJA

Przejdź do galerii: Gładzie i tynki wewnętrzne: właściwości, rodzaje, techniki aplikacji

7