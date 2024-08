Bon energetyczny 2024 - wniosek. Kiedy wypłata bonu energetycznego?

6:16

Bon energetyczny 2024 to nowe świadczenie dla gospodarstw domowych o wartości od 300 do 1200 zł. Aby dostać dopłatę do prądu, trzeba spełnić określone warunki i złożyć wniosek. Liczy się dochód. Jak i gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny? Kiedy wypłata bony energetycznego? Wzór wniosku PDF.

Spis treści

Bon energetyczny to świadczenie jednorazowe. Warunkiem otrzymania wsparcia jest określony limit dochodu na osobę. Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 do 600 zł lub 600-1200 zł, jeśli do ogrzewania wykorzystywany jest prąd. Wniosek o bon energetyczny można złożyć od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024.

Bon energetyczny 2024 - kryteria

Zgodnie z ustawą, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym jednorazowo tym, których miesięczny dochód nie przekracza:

2500 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Będzie obowiązywała również tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny - jak obliczyć dochód? Netto czy brutto?

Przychody liczy się z całego z całego roku 2023. Chodzi o kwoty netto. Należy odjąć od nich podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wynosi bon energetyczny?

Wartość bonu wynosi od 300 do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, ale też źródła ogrzewania:

300 zł przysługuje w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

400 zł w gospodarstwie 2 lub 3-osobowym,

500 zł w gospodarstwie 4 lub 6-osobowych,

600 zł przewidziano dla dla gospodarstw składających się z 6 lub więcej osób.

W przypadku gospodarstw, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują energię elektryczną (piece akumulacyjne, grzejniki elektryczne), pod warunkiem zgłoszenia tych źródeł w Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków, wartość bonu ma być wyższa o 100% - od 600 do 1200 zł.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie do 30 września 2024. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o bon energetyczny można złożyć zarówno w zwykłej formie papierowej ale także

w formie papierowej w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Minister Klimatu i Środowiska opublikował wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego - wzór ten można wydrukować, wypełnić i złożyć w gminie albo wysłać pocztą, online:

na stronie moj.gov.pl - dostępny jest formularz (w tym miejscu logujemy się przez dane do bankowości elektronicznej, eDowód, Profil Zaufany lub Aplikację mObywatel),

przez platformę ePUAP.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w formie elektronicznej trzeba podpisać jednym z trzech podpisów:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym albo

podpisem osobistym (e-dowodem).

Wniosek o bon energetyczny WZÓR PDF

Minister Klimatu i Środowiska przygotował wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronach urzędów miast i gmin.

Wniosek o bon energetyczny wzór PDF

Jak wypełnić wniosek o bon energetyczny?

We wniosku o wypłatę bonu energetycznego podaje się:

dane dotyczące wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, w tym: imię (imiona) i nazwisko,, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę; dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego; informację o głównym źródle ogrzewania danego gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono źródło ogrzewania, o którym mowa w art. 2 ust. 8; numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek; informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego; oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

Kiedy wypłata bony energetycznego?

Bon energetyczny ma być wypłacany pod koniec 2024 i na początku 2025. Termin wypłaty zależy od terminu złożenia wniosku o świadczenie - im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej dostaniemy pieniądze.

Murator Remontuje: Przeróbki elektryczne dla każdego Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.