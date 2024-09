Elektrownie pod wodą. Ludzie bez prądu

Elektrownie Taurona znalazły się pod wodą. Zalane zostały elementy sieci dystrybucyjnej, elektrownie wodne i infrastruktura oświetleniowa. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie oddziałów Wałbrzych, Opole oraz Jelenia Góra. Tam gdzie jest to możliwe przywracane jest zasilanie.

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze

Wysoka woda to nie tylko zalane domy, ale również szkody w infrastrukturze. Sieć elektryczna jest jednym z najbardziej narażonych na uszkodzenia w takich warunkach systemów infrastruktury technicznych. Woda uniemożliwia normalną pracę urządzeń i zagraża bezpieczeństwu użytkowników, stąd na terenach zalewanych w pierwszej kolejności odłączany jest dostęp do prądu.

Naprawy sieci trwają

We wszystkich miejscowościach i miejscach dotkniętych powodzią zaraz po zejściu wody wkraczają do pracy energetycy. W Prudniku już wczoraj zaraz po zejściu wody pracownicy wkroczyli do stacji transformatorowej. Rozpoczęło się sprzątanie i osuszanie elementów i budynków. Poziom wody w tym miejscu wynosił ok. 1 metra.

– Zmobilizowaliśmy wszystkie siły, żeby przywrócić zasilanie tak szybko, jak to tylko możliwe. Na sieciach elektroenergetycznych pracują wszyscy nasi pracownicy, korzystamy także ze wsparcia firm zewnętrznych. Priorytetem jest bezpieczeństwo – informuje Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zalane elektrownie

Zalane i wyłączone zostały elektrownie wodne Tauron na Nysie Kłodzkiej - Ławica w Kłodzku, Opolnica w Bardzie, Nysa oraz na Bobrze - Wrzeszczyn pod Siedlęcinem, Włodzice za Lwówkiem Śląskim i Oleszna między Bolesławcem a Szprotawą. Obiekty znalazły się w większości całkowicie pod wodą. Były narażone nie tylko na rwący nurt obu rzek, ale i niesione nim niekiedy ogromnych rozmiarów pnie drzew, elementy konstrukcyjne domów, samochody. Niektóre być może nie tak prędko będą mogły zostać ponownie włączone do użytku. Po powodzi w 1997 r. zniszczone zostały elektrownie Ławica i Opolnica. Fala kulminacyjna zniszczyła ich budynki, maszynownie i urządzenia. Obie zostały odbudowane dopiero na początku XXI w.

Przywracanie sieci może potrwać

Tauron informuje o bardzo dużej sile zniszczeń infrastruktury w miejscach, gdzie przeszła wysoka woda. Przywracanie do użytku uszkodzonych fragmentów może potrwać po ustąpieniu wody kilka dni – informuje na oficjalnej stronie Renata Szczepanik, rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucja.

Zanim popłynie prąd

Tauron Polska Energia przypomina, że przywrócenie zasilania w regionie nie musi oznaczać dla mieszkańców natychmiastowej możliwości skorzystania z niej. W zalanych domach po zejściu wody i wypompowaniu jej konieczne jest oczyszczenie i osuszenie wszystkich elementów instalacji elektrycznej. Wiąże się to z demontażem gniazdek i usunięcie zalegających przedmiotów i mułu oraz sprawdzenie izolacji instalacji w lokalu. Wszystkie te czynności należy wykonać przed podaniem napięcia przez spółkę, przy wyłączonym wyłączniku głównym na budynku.

