Zbiornik Topola pękł. Sytuacja na Nysie Kłodzkiej powyżej stabilizuje się. Poniżej zalewane są kolejne miejscowości

Wczoraj 16 września przed południem uszkodzeniu uległ próg przelewowy zbiornika Topola, najwyższej położonego sztucznego akwenu z czterech w kaskadzie zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej. Uszkodzenie jest duże, ale na szczęście nie spowodowało gwałtownego odpływu nagromadzonych wód.

Po pęknięciu progu przelewowego zbiornika Topola został wydany komunikat o ewakuacji wsi Kozielno, która położona jest nad brzegami niższego Zalewu Paczkowskiego oraz części Paczkowa. Jednak nie doszło do zagrażającego przyboru wody w tym niższym ze zbiorników. Ale mieszkańcy wciąż nie mogą spać spokojnie.

Woda opada

Woda na Nysie Kłodzkiej powyżej zbiorników na Nysie Kłodzkiej systematycznie opada a jej stan na godz. 6.40 17 września w Bardzie wynosił 285 cm i jest tylko o 35 cm od stanu alarmowego. Wczoraj woda miała poziom prawie dwa razy wyższy. Do stabilizacji przyczynia się również brak opadów, które mogłyby wpływać dodatkowo na stan wałów zbiornika Topola, Paczkowskiego i Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego.

W Nysie walka o wały

Od wczoraj wieczorem trwa walka o wały przeciwpowodziowe w Nysie. Były dwie wyrwy spowodowane podmyciem przez Nysę Kłodzką. Przy pierwszej pomagały śmigłowce, które zrzucały do zmroku w zagrożonych miejscach duże worki z piaskiem. Potem do akcji wkroczyły służby oraz mieszkańcy. Jak na razie wały udało się uratować. Stało się też dzięki zmniejszeniu zrzutu wody ze zbiornika nyskiego. Woda w Nysie jednak nie opada i utrzymuje się od kilkunastu godzin na wysokim poziomie bliskim 600 cm. Zalała znaczną część miasta, m.in. ulice Jagiellońską i Toruńską, Piastowską, Kolejową. Pod wodą jest urząd miasta, szpital powiatowy, wszystkie szkoły, nowy stadion i korty tenisowe Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Zamknięte są dwa mosty Kościuszki i Bema.

Lewin Brzeski pod wodą

W dolnym odcinku Nysy Kłodzkiej stan wody wciąż narasta i za Lewinem Brzeskim osiągnął dzisiaj 530 cm. W nocy burmistrz ogłosił, że miasto przegrało walkę o wały i zarządził ewakuację. Woda wdarła się na ulice i obecnie pod wodą jest ponad 90% powierzchni Lewina Brzeskiego. Sytuację w mieście pogorszył wysoki poziom rzeki Ścinawy Niemodlińskiej łączącej się tutaj z Nysą Kłodzką. Zalana jest także pobliska wieś Skorogoszcz.

Woda ma utrudniony odpływ

Wysoki poziom Nysy Kłodzkiej w dolnym biegu utrzymuje się ze względu na poziom Odry u ujścia Nysy Kłodzkiej wynoszący 698 cm, co blokuje odpływ wody. Prognozy pomimo braku opadów nie są dobre. Odra cały czas będzie miała wysoki stan, choć fala powodziowa jest wypłaszczona. Za chwilę dojdzie także zrzut wody ze zbiornika Racibórz, co spowoduje jeszcze dłuższe utrzymanie się wysokiego poziomu wód Odry. To może spowodować powstanie ogromnego rozlewiska i zastoiska u zbiegu obu rzek.