Zmiany w podatku od nieruchomości – kontrowersje w konsultacjach społecznych. Nowe podatki od nieruchomości mogą drastycznie podnieść ceny żywności

Organizacje zrzeszające producentów rolnych obawiają się drastycznego wzrostu opodatkowania. Przedstawiły listę uwag do nowego rządowego projektu zmian w podatkach. Wprowadzone definicje i pojęcia w ustawie będą mogły wymusić od rolników i producentów żywności nowe obowiązki podatkowe. Czy rząd uwzględni ich opinie?

W czerwcu w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Etap konsultacji społecznych zaowocował pierwszymi opiniami płynącymi ze środowiska producentów rolnych. Planowane zmiany w podatku od nieruchomości przyjmowane są w tym środowisku negatywnie. Swoje opinie przesłały do rządzących Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych (PKBiPB) i Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR).

Nowe definicje budowli i budynku - podatki, których nie było

Zmiana sposób kwalifikacji obiektu, w którym będzie on zaklasyfikowany w pierwszej kolejności jako budowla a nie budynek. Sposób klasyfikacji nie jest ujęty w nowej ustawie dokładnie i wprost, co może być różnie interpretowane przez urzędników. Oznacza to, że obiekty do tej pory opodatkowane jako budynki, czyli według powierzchni użytkowej staną się budowlami, które są opodatkowane od wartości. Taka zmiana znacznie podwyższy opodatkowanie obiektów. W ustawie do kategorii budowli zaliczone zostały elewatory czy silosy, do tej pory na mocy starych przepisów odwołujących się do prawa budowlanego traktowane jako budynki.

Powrót do opodatkowania wg koncepcji tzw. „całości techniczno-użytkowej” powodującej spory pomiędzy producentami a organami podatkowymi i wyeliminowanej w 2015 r. Opodatkowaniem mają zostać objęte nie tylko obiekty, ale również znajdujące się w środku urządzenia i instalacje, które mogą zostać uznane za części budynku, od których też trzeba odprowadzić podatek. Były one co do zasady wyłączone z opodatkowania. W myśl nowego projektu za takie „części budynku” organ podatkowy może uznać: klimatyzatory, centrale wentylacyjne, agregaty prądotwórcze, zbiorniki i inne.

Kontener do opodatkowania

Opodatkowanie obiektów, które nie są trwale powiązane z gruntem, np. hal namiotowych, kontenerów według obecnego rozumienia tego pojęcia. Wprowadza obowiązek nowa definicja powiązania z gruntem, w której do uznania obiektu za taki wystarczy zapewnienie stabilności a także zmiana wymogu wzniesienia obiektu z użyciem wyrobów budowlanych na wykonanie obiektu z użyciem wyrobów budowlanych. Ta druga zmiana wprowadza obowiązek podatkowy za posiadanie gotowych urządzeń, które są montowane przez producentów i dostarczane w całości, więc nie wymagają przeprowadzenia w miejscu ich użytkowania prowadzenia procesu budowlanego. Producenci rolni zwracają też przy okazji uwagę, że nigdzie w projekcie nie ma definicji wyrobu budowlanego, a do niej odwołują się nowe przepisy.

Opodatkowanie instalacji wewnątrz budynku

Wprowadzenie nowych pojęć obiektów dopuszcza możliwość objęcia podatkiem budowli wewnątrz budynków. Oznacza to opodatkowanie budynku i znajdujących się wewnątrz niego, np. linie produkcyjne czy taśmociągi. To podwójne opodatkowanie.

Podsumowanie nowych rozwiązań podatkowych w obecnym kształcie projektu PKBiP i FBZPR wyraziły następującymi słowami

Formułowane przez Ministerstwo Finansów medialne zapowiedzi utrzymania status quo w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, na co się również dość cynicznie wskazuje w uzasadnieniu do projektu, nijak się mają do zaproponowanej treści nowelizowanych przepisów. Co więcej, zaproponowane rozwiązania doprowadzą jednocześnie do wręcz chaosu w rozliczaniu podatku od nieruchomości drastycznie implikując na wzrostu liczby sporów w tym obszarze. Niezależnie jednak od tego, to skala profiskalnego działania nowych przepisów – w naszej ocenie gigantyczna mając na uwadze wartość instalacji technicznych i przemysłowych praktycznie w każdym obszarze produkcyjnym – jest najbardziej problematycznym elementem projektu, z dużym prawdopodobieństwem rzutująca nie tylko na opłacalność działalności przetwórczej i rolniczej w Polsce oraz jej konkurencyjność względem zagranicznych dostawców i producentów, ale i generalną ocenę przyjazności państwa wobec nowych inwestycji.

źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

