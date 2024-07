Strefa czystego transportu Warszawa - zasady. Jakie samochody już nie wjadą do centrum stolicy?

Strefa czystego transportu w Warszawie - pierwsza w Polsce i w tej części Europy - obowiązuje od 1 lipca 2024. SCT Warszawa będzie wdrażana etapami. Teraz objęła 7% miasta - Śródmieście i fragmenty sąsiednich dzielnic. Wyjaśniamy zasady strefy czystego transportu w Warszawie.

Strefa czystego transportu Warszawa - dla jakich samochodów i od kiedy?

Warszawska strefa czystego transportu będzie wprowadzana etapami od lipca 2024 roku aż do 2032. Oznacza to zakaz wjazdu dla najstarszych, najbardziej zatruwających powietrze pojazdów. Jak podaje UM Warszawa, coraz bardziej surowe normy będą wdrażane co 2 lata:

od 2024 – pierwszy etap dotyczy zaledwie 2% samochodów – z silnikami benzynowymi, niespełniającymi normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) i silnikami dieslowskimi, niespełniającymi normy Euro 4 (starszych niż 18 lat), od 2026 – ograniczenia obejmą 9% pojazdów, od 2028 – ograniczenia obejmą 16% pojazdów, od 2030 – do SCT nie wjedzie już 23% pojazdów, od 2032 – do SCT nie wjedzie 27% pojazdów.

Autor: UM Warszawa Harmonogram wprowadzania strefy czystego transportu w Warszawie dla osób mieszkających w SCT i płacących podatki w Warszawie Link: powiększ grafikę

Autor: UM Warszawa Harmonogram wprowadzania strefy czystego transportu w Warszawie dla osób mieszkających poza SCT i wszystkich aut kupionych po wejściu uchwały o SCT w życie Link: powiększ grafikę

ZDM uruchomił specjalny punkt informacyjny (Chmielna 124) dotyczący SCT. Wszystkiego dowiedzieć się można jednak przez internet - w kalkulatorze, dostępnym na stronie sprawdzsct.zdm.waw.pl można sprawdzić, czy nasz samochód spełnia wymogi strefy. Trzeba mieć tylko przy sobie dowód rejestracyjny gdzie widnieje norma Euro.

Granice SCT Warszawa

Choć planowano powiększenie SCT względem pierwotnych planów, ostatecznie Rada Warszawy poprzestała na mniejszej strefie. SCT Warszawa obejmie całe Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych. Łącznie obszar objęty strefą to 7% powierzchni stolicy.

Kogo SCT Warszawa nie będzie dotyczyła?

Po konsultacjach społecznych zasady warszawskie strefy transportu dosyć zliberalizowano. SCT nie obowiązuje mieszkańców Warszawy przez pierwsze 3,5 roku. Zakaz wjazdu do SCT nie dotyczy też osób 70 plus, nawet jeśli są tylko pasażerami.

O zwolnienie ze SCT mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność zarejestrowaną w Warszawie.

Dodatkowo, każdy ma prawo do czterech wjazdów do SCT w ciągu roku w nagłych przypadkach. Takiego wjazdu nie trzebateż zgłaszać.

Czy potrzebna naklejka?

Ponieważ naklejki według rozporządzenia muszą być drukowane na specjalnym materiale, który wymaga dość drogiej drukarki, a samo drukowanie jest dość czasochłonne, strażnicy miejscy i policjanci będą kontrolować samochody nie na podstawie naklejek, a uprawnień do wjazdu w bazie.

SCT będą pilnować mobilne kamery

ZDM wyposażył strażników miejskich w mobilną kamerę. Każdy "podejrzany" samochód będzie sprawdzany w bazie. Na razie będzie to kontrola pilotażowa. Jeśli sprawdzi się do końca roku, ZDM przekaże straży miejskiej więcej takich kamer.

Przypomnijmy, że za wjazd do strefy czystego transportu pojazdu nieuprawnionego Kodeks wykroczeń przewiduje 500 zł mandatu.

Ratusz szacuje, że strefa czystego transportu, nawet w tak mało restrykcyjnej na razie formie, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. O 11% ma spaść emisja tlenków azotu, o 20% pyłów zawieszonych.

Źródło: UMW

