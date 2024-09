Remont mieszkania w bloku a sąsiedzi. Jak przeprowadzić bezproblemowo remont mieszkania w bloku?

Autor: GettyImages Jak przeprowadzić bezproblemowo remont mieszkania w bloku?

Remont w bloku to wyzwanie. Nie tylko z powodu wąskich przestrzeni na klatce czy schodów, po których należy wnosić elementy. Ale przede wszystkim — z powodu sąsiadów. Jak zatem przeprowadzić bezproblemowo remont mieszkania w bloku? W jakich godzinach możesz realizować prace? I czy możesz pracować w niedzielę? Dowiedz się tego i unikaj nieprzyjemności.

Spis treści

Remont mieszkania a budynku wielorodzinnym zwykle wymaga zgłoszenia do zarządu spółdzielni lub wspólnoty. Po takim zgłoszeniu powinieneś otrzymać od inwestora specjalne pismo z pozwoleniem na określone prace remontowe.

Bez takiego pisma, niezadowoleni sąsiedzi mogą łatwo popsuć Twoje remontowe plany, dlatego poproś inwestora o odpowiedni dokument jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Prace, które zamierzasz przeprowadzić będą miały mniejszy lub większy wpływ na życie sąsiadów, dlatego warto minimalizować negatywne emocje i znać ograniczenia wynikające z zasad współżycia społecznego oraz przepisów prawa. Więc zanim przystąpisz do pracy upewnij się, że klient zadbał o wszystkie te elementy.

Remont mieszkania w bloku a stosunki sąsiedzkie

Bezproblemowe przeprowadzenie nawet największej modernizacji mieszkania w bloku staje się realne, pod warunkiem przestrzegania zwykłych, ludzkich zasad.

Praktyką godną stosowania jest zamieszczanie informacji na klatce schodowej o planowanym remoncie w danym lokalu, wraz z podaniem terminów remontu (start oraz zakończenie) oraz przeproszeniem za wszelkie potencjalne utrudnienia. Już sama kartka z taką informacją sprawi, że sąsiedzi nie będą przychodzić do mieszkania z pretensjami odnoszącymi się do wykonywanych prac. Zadbaj o to, aby zlecający wystosował odpowiednie pismo.

Zapytaj także inwestora o jego najbliższych sąsiadów. Może się okazać, ze za ścianą mieszka sąsiadka z małym dzieckiem dlatego głośne prace remontowe warto wykonywać podczas jej porannych spacerów.

Dbaj także o porządek na klatce schodowej - to dla wielu lokatorów istotny aspekt, jednocześnie łatwo doprowadza do niepotrzebnych sporów.

Remont w bloku a cisza nocna

Odgłosy wiercenia, skuwania płytek, zrywanie starych powłok, np. boazerii czy podłogi, to tylko niektóre dźwięki, jakimi „uraczysz” sąsiadów swojego klienta. Żadne przepisy szczegółowe nie mówią nam wprost o zjawisku ciszy nocnej. Wprowadzają je dopiero regulaminy indywidualne dla każdej spółdzielni czy wspólnoty. Zawsze sprawdź te przepisy, zanim przystąpisz do pracy. W jednych miejscach cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00 rano, ale coraz częściej zdarzają się osiedla, gdzie cisza nocna kończy się o godzinie 8:00 a zaczyna już o 21:00.

Jaka jest podstawa prawna pojęcia “cisza nocna”? Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 22 września 2017 r. (sygn. akt: I C 1896/16), stwierdził, że “zapisy dotyczące ciszy nocnej pozwalają uregulować wzajemne relacje sąsiedzkie mieszkańców wspólnoty, którzy mają takie samo prawo do wypoczynku, jak i do wykonywania prac remontowych z natury rzeczy wiążących się dla sąsiadów z koniecznością znoszenia uciążliwości (np. w postaci hałasu)”. Zadbaj również i o ten element, aby nie narazić siebie na niepotrzebne nieprzyjemności podczas pracy.

Remont zgodnie z regulaminem porządkowym

Regulamin porządkowy jest spisem ustaleń, które obejmują reguły postępowania wynikające nie wyłącznie z powszechnych przepisów prawnych, lecz również z tych, które zostały ustalone przez konkretną społeczność. Wspólnota ta ma prawo narzucić dodatkowe ograniczenia, które zasadniczo będą obowiązywać zarówno obecnych, jak i przyszłych członków danego związku mieszkańców. W tym, wypadku także i Ciebie, jeśli postanowisz zrealizować remont w przestrzeniach danej wspólnoty. Zapoznaj się zatem dokładnie z tym dokumentem, zanim rozpoczniesz prace. Dlaczego?

Może się okazać, że pod budynkiem nie wolno rozstawić kontenera na odpady, a windą nie wolno wwozić przedmiotów większych niż 2,5 m. To przykładowe blokady swobodnej realizacji działań, ale może być ich więcej i mogą być bardzo zróżnicowane.

Remont mieszkania a zakłócanie spokoju w dzień

Regulacje odnośnie remontów w mieszkaniach często ograniczają godziny, w których pracę można wykonywać, aby zapobiec zakłóceniom w godzinach nocnych. Remonty w dzień, w związku z tym, pozostają popularną praktyką. Niemniej jednak nawet w ciągu dnia konieczne jest zachowanie umiaru i zrozumienia dla potrzeb sąsiadów.

Odpowiednie planowanie prac remontowych może pomóc uniknąć konfliktów z sąsiadami. Informowanie ich z wyprzedzeniem o planowanych remontach, szczególnie tych potencjalnie generujących hałas czy wibracje, pozwoli na wypracowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Warto także rozważyć możliwość dostosowania godzin prac remontowych do potrzeb sąsiadów. Ustalenie z nimi dogodnych terminów, kiedy hałaśliwe prace nie będą przeszkadzać w codziennych aktywnościach, może przyczynić się do zminimalizowania zakłóceń w otoczeniu wspólnoty mieszkaniowej.

Pamiętajmy, że zachowanie dobrych relacji z sąsiadami ma kluczowe znaczenie dla harmonii w życiu codziennym. Dbałość o ich spokój i komfort podczas prac remontowych może ułatwić nie tylko realizację zmian w mieszkaniu, ale również budowanie pozytywnych relacji sąsiedzkich, które mogą się okazać ważne w przyszłości.

Remont mieszkania - owszem, ale nie w święta

Powszechną zasadą jest, że remonty przeprowadza się w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku oraz w soboty. Nie przeprowadza się głośnych i uciążliwych prac w niedziele oraz święta, chyba że w grę wchodzi naprawa nagłej usterki np. pękniętej rury. Takie sytuacje zrozumie już jednak każdy lokator, który z troską dba o swoje wnętrze.

Klatka schodowa to nie miejsce remontu

I warto, abyś tej zasady przestrzegał wyjątkowo solidnie. Mieszkania w bloku podczas remontu mogą nie posiadać wystarczającej przestrzeni, aby pomieścić wszystkie materiały remontowe czy przesunięte meble. To sprawia, że wielu fachowców decyduje się wystawić zbędne elementy na klatkę schodową lub korytarz. A to największy błąd.

Klatki schodowe w blokach to drogi ewakuacyjne, a ich zastawianie jest zabronione. Dodatkowo niewskazanym jest także tarasowanie drogi przejścia innym mieszkańcom. Dlatego, jeśli masz problem z nadmiarem materiałów budowlanych — kupuj je w odstępach czasowych, a jeśli zalegają Ci meble — poproś inwestora o przeniesienie ich np. do piwnicy. Uważaj też na ciecze typu farby czy rozpuszczalniki. Pozostawienie ich na klatce może być niebezpieczne dla innych osób.

W skrajnych przypadkach — notuje się także kradzieże rzeczy pozostawionych na korytarzach i w publicznych przejściach. Dlatego jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów — zabezpiecz je odpowiednio np. pozostawiając w samochodzie lub na balkonie.

Przeczytaj też: Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne

Autor: GettyImages Remont mieszkania

Sąsiad ma prawo wezwać policję, gdy remont zakłóca spokój i porządek publiczny

Zakłócanie wspólnego życia w bloku lub kamienicy może prowadzić do konieczności interwencji ze strony policji, lub straży miejskiej na wniosek zaniepokojonego sąsiada. Podstawy prawne tego typu interwencji można odnaleźć w polskim Kodeksie Wykroczeń oraz Kodeksie Cywilnym.

Na mocy Kodeksu Wykroczeń, zakłócanie ciszy nocnej lub spokoju sąsiedzkiego bez uzasadnionej przyczyny może stanowić wykroczenie. Z kolei zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, każda osoba ma prawo do korzystania z nieruchomości bez nieuzasadnionych ingerencji ze strony innych osób, co obejmuje prawo do spokoju i ciszy w swoim otoczeniu.

W sytuacji gdy np. Twoje remontowe działania zakłócają spokój i porządek publiczny, zmęczony mieszkaniec może wezwać organy porządkowe, takie jak policję lub straż miejską. Ciąży na nich obowiązek interweniowania w przypadku naruszeń prawa i zapewnienia, że przepisy dotyczące spokoju publicznego oraz praw sąsiadów zostaną przestrzegane.

Warto zatem pamiętać, że szanowanie spokoju i prywatności sąsiednich mieszkańców stanowi istotną część wspólnoty mieszkaniowej, a nieprzestrzeganie przepisów dotyczących tego obszaru może prowadzić do interwencji.

Co mówi o tym Kodeks Wykroczeń?

Na podstawie artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń służby policyjne podejmą działania, lecz powinny one mieć charakter wyłącznie porządkowy. Artykuł ten, zgodnie z ustępem 1, wskazuje, że osoba zakłócająca spokój, porządek publiczny lub spoczynek nocny poprzez krzyk, hałas, alarm lub inne zachowanie nieodpowiednie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Niemniej jednak, zapisy ustępu 2 wskazują, że działanie o charakterze chuligańskim lub popełnione pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub innych podobnie działających, prowadzi do podjęcia działań karzących.

W związku z tym właściciel mieszkania, który pragnie poprawić jego stan, miałby utrudnione postawienie go w stan oskarżenia na podstawie analizowanych zapisów. W przypadku, gdyby działania remontowe nie były skrajnie uciążliwe dla otoczenia i nie naruszały spokoju publicznego, właścicielowi mieszkania trudno byłoby być obarczonym sankcjami na mocy omawianych przepisów.

Właściciel, a co za tym idzie i Ty fachowcu i wykonawco, jesteście zobowiązani do przestrzegania norm dotyczących remontów i dbania o otoczenie. Konieczne jest zatem zachowanie umiaru oraz szacunku dla przepisów prawnych, jak i dla osób zamieszkujących w najbliższym otoczeniu.

Remont mieszkania a kodeks cywilny

Kolejnym prawem, które można przywołać się w tej kwestii, jest artykuł 144 kodeksu cywilnego mówiący o zjawisku immisji, czyli wpływu jednej nieruchomości na drugą, w tym przypadku — mieszkania.

Zgodnie z tym przepisem: "(...) właściciel obiektu nieruchomego ma obowiązek w trakcie wykonywania swoich prac unikać działań zakłócających normalne użytkowanie sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną normę wynikającą z ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia i lokalnych uwarunkowań".

Natomiast na podstawie artykułu 222 paragraf 2 kodeksu cywilnego, który odnosi się do artykułu 144, właściciel mieszkania dotkniętego hałasem ma możliwość wystąpienia do sądu w celu żądania zaprzestania zakłóceń, na przykład związanych z głośnymi pracami remontowymi w ciągu dnia, oraz przywrócenia sytuacji zgodnej z przepisami prawa.

Jednakże warto zauważyć, że proces sądowy byłby długotrwały, co może oznaczać, że trwałby dłużej niż sam remont, nawet jeśli ten trwa przez wiele miesięcy.

Znajomość przepisów ogólnych, jak i szczegółowych, to ważny element Twojej pracy. Zadbaj o to zanim przystąpisz do pracy, aby uniknąć nieprzyjemności dla Ciebie jak i inwestora, dla którego pracujesz.

