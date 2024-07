Rekordowo wysokie kary za brak OC od 1 lipca 2024

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Jakie kary za brak OC w 2024?

Od lipca kara za brak OC dla zapominalskich właścicieli samochodów będzie rekordowa. W przypadku samochodu osobowego, jeśli luka w polisie wyniesie do 3 dni, kara to 1720 zł. Jeśli przerwa w opłacie OC wydłuży się do 14 dni - trzeba zapłacić 4300 zł. Jakie inne kary dla tych, którzy nie płacą OC w terminie? Kiedy polisa OC nie przedłuża się automatycznie?

Wysokość kar za brak OC zależy od płacy minimalnej!

Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC zależy od wysokości płacy minimalnej. Ta w 2024 rośnie dwukrotnie. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wynosi 4242 zł. Od 1 lipca 2024 wzrasta do 4300 zł. Oznacza to, że podniesione zostaną także kary za brak ubezpieczenia OC.

Jakie kary za brak OC w 2024? Jak obliczyć?

Niedopełnienie obowiązku wykupienia polisy OC będzie kosztować kierowcę samochodu osobowego dwukrotność minimalnej pensji krajowej, co , jak łatwo łatwo policzyć, teraz wynosi 8 484 zł, a od lipca 2024 będzie to 8 600 zł.

Jeszcze więcej zapłacą właściciele samochodów ciężarowych, bo trzykrotność najniższego wynagrodzenia.

Dla pozostałych kategorii pojazdów, np. motocykli, jest to 1/3 wysokości pensji minimalnej w Polce.

Wysokość kary za brak OC w zależności od dni opóźnienia

Wysokość kary za brak OC naliczana jest także w zależności od okresu opóźnienia:

do 3 dni spóźnienia właściciel płaci 20% pełnej opłaty,

od 4 do 14 dni - 50%,

powyżej 14 dni - 100%.

Jak to dokładnie wygląda i jakie są stawki, przedstawiają tabele.

Wysokość kar za brak OC od 1 stycznia do 30 czerwca 2024.

opóźnienie samochód osobowy samochód ciężarowy motocykl do 3 dni 1700 zł 2 550 zł 280 zł 4-14 dni 4 240 zł 6 360 zł 710 zł powyżej 14 dni 8 480 zł 12 730 zł 1 410 zł

Wysokość kar za brak OC od 1 lipca do 31 grudnia 2024.

opóźnienie samochód osobowy samochód ciężarowy motocykl do 3 dni 1720 zł 2 580 zł 290 zł 4-14 dni 4 300 zł 6 450 zł 720 zł powyżej 14 dni 8 600 zł 12 800 zł 1 430 zł

Wysokość opłat za brak OC i zasady ich naliczania wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Kiedy polisa OC nie przedłuża się automatycznie?

Polisa OC najczęściej przedłużana jest automatycznie. Ale nie zawsze tak się dzieje. Kiedy np. kupujemy samochód używany, korzystamy jeszcze z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela do momentu jej wygaśnięcia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie przedłuży polisy automatycznie. Musimy sami dopilnować terminu i wykupić ubezpieczenie.

Podobnie dzieje się ze spłatą OC w ratach. Niewywiązanie się z płatności w terminie wiąże się z brakiem automatycznego przedłużenia polisy.

Polisa OC nie przedłuży się z automatu również wtedy, gdy ubezpieczenie jest krótkoterminowe, np. dla pojazdu zabytkowego.

Czy każdy samochód bez OC może być sprawdzony?

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i nawet jeden dzień zwłoki z opłaceniem polisy może skutkować nałożeniem kary na kierowcę. Kontrolę nad tym, czy spełniony został obowiązek ubezpieczeniowy sprawuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, instytucja również jest uprawniona do nałożenia kary.

Urząd ma dostęp do danych o zarejestrowanych autach w Polsce wraz z aktualnymi informacjami na temat ubezpieczenia OC. Te wszystkie informacje znajdują się w systemie. Dlatego nawet jeśli auto nie jest używane i stoi na parkingu, a kierowca nie wykupił OC, to i tak może zostać wymierzona kara, bo urzędnicy mają informację o braku polisy w systemie.

