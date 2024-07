Podatek od nieruchomości 2025 – znowu zapłacimy więcej. Nowe stawki maksymalne już są znane

13:59

Autor: Szymon Starnawski W 2025 r. będą wyższe podatki od nieruchomości

Podatek od nieruchomości 2025. GUS podał wskaźnik inflacji za I półrocze 2024. To według niego będzie ustalana maksymalna stawka podatku od nieruchomości w przyszłym roku. Czy podwyżka będzie tak wysoka jak w tym roku? Ile trzeba zapłacić za mieszkanie, dom i działkę?

Spis treści

Szkoła Budowania: Okna - jak duże, gdzie umieścić, jakie wybrać? 26.06.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podatek od nieruchomości wzrastał w dwóch ostatnich latach w tempie dwucyfrowym.

W 2023 r. został podniesiony o 11,8%, a w tym roku aż o 15%, co było najwyższą podwyżką od 25 lat. Na tak wysoki wzrost miał oczywiście wpływ wskaźnik inflacji. W 2025 r. nie będzie takiego skoku, ale trzeba będzie zapłacić więcej.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązuje do zapłacenia podatku od nieruchomości nie tylko właścicieli domów, mieszkań, działek, obiektów budowlanych, ale też użytkowników wieczystych gruntów czy niektórych posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części stanowiących własność państwa lub samorządu terytorialnego (np. najemcy lokali użytkowych należących do gminy).

Opodatkowane są nieruchomości i obiekty budowlane:

grunty

budynki lub ich części

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala i ogłasza Ministerstwo Finansów na podstawie danych GUS o inflacji z I półrocza poprzedniego roku. Ministerstwo podaje je co roku w formie obwieszczenia. Są to wartości maksymalne, których przy ustalaniu opłat nie mogą przekroczyć samorządy lokalne.

Podstawą opodatkowania dla gruntu jest metr kwadratowy powierzchni, zaś dla budynku lub jego części metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Kwota podatku od nieruchomości obliczana jest w skali rocznej.

Osoby fizyczne z zasady płacą podatek w 4 ratach, chyba, że kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie.

W przypadku spółdzielni podatek od nieruchomości płaci spółdzielnia, która wlicza go w comiesięczne opłaty.

Osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) płacą podatek od nieruchomości ratalnie, w terminach do:

15 marca,

15 maja,

15 września,

15 listopada.

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie, w terminie do 15 marca.

Osoby prawne płacą podatek od nieruchomości miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia.

Wskaźnik inflacji za I półrocze 2024 r. ogłoszony 15 lipca przez GUS wynosi 2,7%. To oznacza, że taka powinna być podwyżka podatku od nieruchomości w 2025 r. Nowe stawki podatku wyliczone według wskaźnika GUS powinny wynosić:

grunt z działalnością gospodarczą - 1,38 zł (0,04 zł więcej),

pozostałe grunty w tym pod domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi - 0,73 zł (0,02 zł więcej)

budynki lub ich części - 1,18 zł (0,03 zł więcej)

budowle lub ich części (działalność gospodarcza) – 33,99 zł (0,89 zł więcej).

Zmiany w podatku od nieruchomości 2025

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o opłatach lokalnych i inne ma wprowadzić duże zmiany, które w zasadzie będą pozytywne dla osób, które na swoich nieruchomościach nie prowadzą działalności gospodarczej. Istotną zmianą na plus będzie wreszcie jednakowa stawka podatku dla garaży wielostanowiskowych w przypadku wyodrębnionych i niewyodrębnionych osobną księgą wieczystą. Ma ją wprowadzić nowa definicja budynku, która nie odwołuje się do do innych ustaw. Za stanowisko w garażach domów wielorodzinnych powinna obowiązywać jedna stawka, taka sama jak za mieszkania. W 2024 r. władze Rzeszowa, jako jedyne spośród miast wojewódzkich wprowadziły taką zasadę opodatkowania garaży.

Czytaj też w serwisie muratordom.pl:

Podatek od deszczu. Ile wynosi i kto płaci?

Aktualne zmiany w podatkach

Ile kosztuje koszenie trawy? Aktualne stawki

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest zatopione w zieleni

Zobacz galerię 31 zdjęć Autor: Dariusz Jędrzejewski Nowy park z ogrodami na dachu powstał przy Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon