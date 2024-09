Płaca minimalna 2025 wzrośnie do 4666 zł. To o 40 zł więcej niż zakładano

13:10

Autor: Szymon Starnawski Będzie wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 roku Polacy zarobią więcej. Płaca minimalna wzrośnie do 4666 zł, a minimalna stawka godzinowa do 30,50 zł. Tak wynika z rządowego rozporządzenia, które 12 września przekazano Prezesowi Rady Ministrów do podpisu. Kwoty są wyższe niż zakładano. To wynik wyższej o 5 procent prognozy inflacji.

Płaca minimalna w 2025 roku wzrośnie do 4666 zł brutto wobec 4626 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa do 30,50 zł z 30,20 zł proponowanych wcześniej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego - podano 12 września w najnowszej wersji projektu rozporządzenia na stornie Rządowego Centrum Legislacji.

Według danych MRPiPS w 2025 płacę minimalną będzie otrzymywać w Polsce ponad 3,1 mln pracowników.

Pensja minimalna w 2025 wyższa

Zaproponowane w najnowszej wersji rozporządzenia kwoty pensji minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej są wyższe od zaproponowanych wcześniej Radzie Dialogu Społecznego.

Jak można przeczytać w rozporządzeniu - "dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia".

"W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2025 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. - przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji" - napisano w projekcie rozporządzenia.

Jak ustalana jest płaca minimalna w Polsce?

Do momentu wejścia w życie nowej ustawy, czyli 1 stycznia 2025, minimalna krajowa ustalana jest każdego roku na podstawie ustawy z 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Propozycję wysokości pensji minimalnej proponuje corocznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rada Ministrów ocenia propozycję i w przypadku jej przyjęcia przesyła do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego. Rada złożona z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców musi do 15 lipca przedstawić rządowi uzgodnioną w toku negocjacji propozycję wysokości wynagrodzenia minimalnego. W przypadku, braku propozycji RDS w wyznaczonym terminie, ustaleniem wysokości minimalnej krajowej musi zająć się rząd i podać ją do 15 września. Kwota nie może być niższa od przyjętej i zaproponowanej RDS.

Proponowana wysokość pensji minimalnej wynika z prognozowanej na kolejny rok inflacji, a także w przypadku gdy pensja minimalna jest niższa od 50% średniego wynagrodzenia również o 2/3 realnego wzrostu gospodarczego. W przypadku prognozowanej inflacji powyżej 5% minimalne wynagrodzenie jest podnoszone dwa razy w ciągu roku.

Czy wynagrodzenie minimalne będzie pensją zasadniczą?

Jednym z przepisów projektu nowej ustawy, która ma szansę wejść w życie 1 stycznia 2025 r. jest, że minimalna krajowa będzie musi być równa wynagrodzeniu zasadniczemu. Do tej pory bowiem płaca zasadnicza była często zaniżana, a do minimalnej krajowej podnosiły ją premie i inne dodatki. Od przyjęcia ustawy dodatkowe pieniądze będą rzeczywiście dodatkowe ustalane poza minimalnym wynagrodzeniem. Pensja zasadnicza nie będzie mogła być niższa od minimalnej krajowej.

Źródło: PAP

