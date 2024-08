Nietoperze i ptaki bronią przed remontem Bastionu Lubicz na krakowskim Rondzie Mogilskim. Będzie potrzebny wniosek do ochrony środowiska

Bastion Lubicz, a właściwie jego relikty okazał się domem dla rzadkich gatunków ptaków i nietoperzy. To one teraz bronią dostępu do jego murów… ekipom remontowym. Nie przeszkadzają im rozpadające się i zawilgocone mury. Miasto musi poczekać z remontem na pozwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Jaka jest procedura uzyskania pozwolenia? Czy inwestor może zgodnie z prawem rozpocząć remont na swoim terenie w przypadku stwierdzenia na nim chronionych gatunków zwierząt?

Odkopany zabytek

Rondo Mogilskie to jeden z głównych węzłów komunikacyjnych Krakowa. Powstał po częściowym wyburzeniu i zniwelowaniu terenu fortu Twierdzy Kraków w 1951 r. Po przebudowie prowadzonej w latach 2004 - 2008 odkopano pozostałości murów fortów i wyeksponowano na dolnym placu w sąsiedztwie tramwajowego węzła przesiadkowego. Część z nich została zabezpieczona drewnianym zadaszeniem, które upodobały sobie nietoperze. Ptaki natomiast zagnieździły się w zielonych pnączach, które przez lata oplotły część wyeksponowanych murów.

Ruina, ale cenna

Mury to zabytek odzyskany, bo przez ponad 50 lat był przysypany ziemią, tym bardziej nie wolno go stracić. Teraz trudno sobie wyobrazić przystanków tramwajowych i dużego placu leżącego w obniżeniu terenu poniżej ronda bez charakterystycznych murów obrośniętych roślinnością. To świadek historii i urozmaicenie miejskiej przestrzeni, dodające jej kolorytu. Trudno sobie już teraz wyobrazić to miejsce w centrum Krakowa bez historycznego dodatku. Pomimo, że oszpecają go nie tylko wypadające cegły i osypująca się zaprawa, ale też bohomazy z wulgaryzmami malowane przez wandali.

Pozwolenia i pieniądze

Pomimo zabezpieczenia mury historycznego obiektu uległy znacznej dewastacji i wymagają gruntownej renowacji. Ze względu na fakt, że pozostałości fortu są zabytkiem remont wymaga pozwolenia miejskiego konserwatora zabytków. Procedura jest oczywiście długotrwała, ale Zarząd Dróg Miasta, któremu podlega to miejsce uzyskał już odpowiednie dokumenty. Takie pozwolenie jest wymagane nie tylko w przypadku prac remontowych, ale również do próby oczyszczenia obiektów zabytkowych z roślinności. Wydawało się, że potrzeba jeszcze wygospodarować z budżetu 1,3 mln. zł, bo na tyle został oszacowany remont, ale na jego drodze stanęła kolejna przeszkoda, czyli nietoperze i ptaki. Ich obecność stwierdził krakowski Wydział Kształtowania Środowiska. To bardzo skomplikowało możliwość podjęcia prac przy murach. Teraz do ich rozpoczęcia wymagane jest uzyskanie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Jest to czasochłonna procedura, a uzyskana wcześniej decyzja konserwatorska ma datę ważności, która upływa z końcem 2025 r.

Procedura uzyskania pozwolenia RDOŚ

W przypadku stwierdzenia na danej działce lub budynku występowania chronionych gatunków oraz/lub ich siedlisk oraz gdy planowana inwestycja będzie prowadzić do złamania zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, (m.in. zakaz umyślnego zabijania, chwytania, niszczenia jaj lub form rozwojowych), inwestor powinien zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do chronionych gatunków. Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną wszczynane jest na wniosek. Wnioski są dostępne na stronach internetowych Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, m.in. na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie.

Co potrzeba, aby złożyć wniosek?

Szczegółowych informacji na temat występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów dostarczyć może jedynie ekspertyza/opinia przyrodnicza terenu działki, obiektu (wraz z otoczeniem). Autor ekspertyzy lub opinii przyrodniczej (np. ornitologicznej, chiropterologicznej, entomologicznej) wykorzystując wiedzę specjalistyczną, powinien ocenić, czy realizacja planowanej inwestycji będzie skutkowała złamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków podlegających ochronie, a tym samym czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia RDOŚ.

W przypadku wnioskowania o odstępstwa, to na wnioskodawcy, czyli inwestorze ciąży obowiązek wskazania gatunków i ich liczebności, a także innych wymaganych informacji zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody. Warunki dotyczące realizacji inwestycji są określane przez Regionalnego Dyrektora w decyzji.

Wydanie zezwolenia - warunki

Regionalny dyrektor ochrony środowiska, może wydać stosowne zezwolenie jedynie wobec braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków oraz gdy zachodzi jedna z przesłanek ustawowych (m.in. leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków zwierząt, wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego i inne), o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o ochronie przyrody.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

